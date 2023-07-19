Штормовое предупреждение, тепло и дождь: какая погода ждет новосибирцев в ближайшие дни

В Новосибирске в ближайшие три дня ожидают теплую погоду до +29 градусов и дожди местами с грозами. Ветер, по данным МЧС, может достигать до 22 м/с .



— Ожидаем тепло, но с дождиками на все три дня. Дожди будут в основном после обеда. У нас была область относительно повышенного атмосферного давления, она постепенно смещается далее на восток, разрушается по юго-восточной периферии и уже с западных районов юга Урала постепенно смещается область пониженного атмосферного давления, поэтому будут развиваться кучево-дождевой области во второй половине дня, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.