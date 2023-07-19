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Штормовое предупреждение, тепло и дождь: какая погода ждет новосибирцев в ближайшие дни

В МЧС сообщили о сильном ветре

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В ближайшие три дня в городе ожидаются дожди

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В Новосибирске в ближайшие три дня ожидают теплую погоду до +29 градусов и дожди местами с грозами. Ветер, по данным МЧС, может достигать до 22 м/с.

— Ожидаем тепло, но с дождиками на все три дня. Дожди будут в основном после обеда. У нас была область относительно повышенного атмосферного давления, она постепенно смещается далее на восток, разрушается по юго-восточной периферии и уже с западных районов юга Урала постепенно смещается область пониженного атмосферного давления, поэтому будут развиваться кучево-дождевой области во второй половине дня, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

По данным синоптиков, в четверг, 20 июля, ночью будет преимущественно без осадков, днем же пройдет кратковременный дождь, местами ожидают грозы во второй половине дня. Температура в ночные часы поднимется до +16... +17 градусов, днем до +27... +29 градусов. Ветер прогнозируют южного направления, ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с местами при грозах порывы до 16 м/с.

При этом МЧС разослали сообщение новосибирцам о том, что 20 июля ожидаются дожди, местами грозы. По данным УГМС, 20 июля при грозах будут сильные дожди и шквалы до 22 м/с.

В пятницу, 21 июля, ночью также прогнозируют небольшой дождь, местами грозы, днем будет кратковременный дождь также местами грозы. Температура ночью может подняться до +17... +19 градусов, днем до +27... +29 градусов. Ветер ожидают юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В субботу, 22 июля, ночью будет преимущественно без осадков, днем — кратковременный дождь, местами гроза. Ночью температура поднимется до +17... +19 градусов ночью, днем до +25... +27 градусов. Ветер сменится на западный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В конце прошлой недели Новосибирск и область засыпало градом, жители заметили ледяные осколки размером с яйцо.

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