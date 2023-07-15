Град размером с яйцо заметили в Новосибирске и области — видео и фотографии ледяных осадков

15 июля Новосибирск и область засыпало градом. Ледяные осадки заметили на Бердском шоссе, улице Учительской, в Боровом, Краснообске и других районах.
Как передает фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, град диаметром примерно два сантиметра, при этом читатели НГС заметили и более крупные осадки.
Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Погода», в городе идет дождь, в некоторых районах сверкает молния, но осадки должны прекратиться примерно в 16:00.
Подписчики паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» заметили град размером с яйцо, очевидцы отмечают, что засыпало преимущественно Первомайский район.
— Град настолько сильный, что помял крышу и разбил лобовое стекло некоторым автомобилям, — сообщили в паблике.
Ночью 15 июля Новосибирск накрыла сильная молния. Явление природы заметили жители Академгородка, ОбьГЭС, Бердска. На 15 и 16 июля в области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды, в регионе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер.