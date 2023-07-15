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СрочноНовосибирск накрыло градом с яйцо: онлайн-хроника
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Град размером с яйцо заметили в Новосибирске и области — видео и фотографии ледяных осадков

Жители заметили осадки разных размеров

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Такой град прошел на Бердском шоссе

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15 июля Новосибирск и область засыпало градом. Ледяные осадки заметили на Бердском шоссе, улице Учительской, в Боровом, Краснообске и других районах.

Как передает фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, град диаметром примерно два сантиметра, при этом читатели НГС заметили и более крупные осадки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Александр Ощепков / NGS.RU

Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Погода», в городе идет дождь, в некоторых районах сверкает молния, но осадки должны прекратиться примерно в 16:00.

Подписчики паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» заметили град размером с яйцо, очевидцы отмечают, что засыпало преимущественно Первомайский район.

— Град настолько сильный, что помял крышу и разбил лобовое стекло некоторым автомобилям, — сообщили в паблике.

Град был настолько сильным, что разбил стекло автомобиля

Град был настолько сильным, что разбил стекло автомобиля

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Рядом с цветами соседствуют градины в ДНТ «Белые росы»

Рядом с цветами соседствуют градины в ДНТ «Белые росы»

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Читатели заметили градины разного размера

Читатели заметили градины разного размера

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Огород буквально засыпало ледяным дождем

Огород буквально засыпало ледяным дождем

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Игорь Каменев

Как ранее рассказала НГС Людмила Шубина, любой град <a href="https://ngs.ru/text/summer/2023/06/28/72438734/" class="_" target="_blank">страшен для огорода</a>, даже самый мелкий

Как ранее рассказала НГС Людмила Шубина, любой град страшен для огорода, даже самый мелкий

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В районе разъезда Иня, по словам читателя НГС, некоторые градины были размером с яйцо, остальные — примерно 2–3 сантиметра в диаметре

В районе разъезда Иня, по словам читателя НГС, некоторые градины были размером с яйцо, остальные — примерно 2–3 сантиметра в диаметре

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Ночью 15 июля Новосибирск накрыла сильная молния. Явление природы заметили жители Академгородка, ОбьГЭС, Бердска. На 15 и 16 июля в области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды, в регионе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер.

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