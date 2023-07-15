Град размером с яйцо заметили в Новосибирске и области — видео и фотографии ледяных осадков

15 июля Новосибирск и область засыпало градом. Ледяные осадки заметили на Бердском шоссе, улице Учительской, в Боровом, Краснообске и других районах.

Как передает фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, град диаметром примерно два сантиметра, при этом читатели НГС заметили и более крупные осадки.