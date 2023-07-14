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Тема дняВ НСО объявили штормовое предупреждение
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Обрыв проводов и срыв кровли: новосибирцы получили смс о штормовом предупреждении

Шквалистый ветер будет достигать 25 м/с

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Местами пройдут сильные ливни, грозы, град

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В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды на 15 и 16 июля.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в регионе ожидается дождь, гроза и сильный ветер — сообщение с такой информацией ведомство разослало новосибирцам по СМС.

— 15 и 16 июля в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град. Усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с. В городе ожидается дождь, местами сильный, гроза, град и усиление ветра до 20–22 м/с, — уточнили в пресс-службе МЧС.

Дожди продлятся все выходные

Дожди продлятся все выходные

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В ведомстве уточнили, что возможны происшествия, связанные с линиями связи и электропередачи, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, увеличением количества ДТП.

Ранее в Западно-Сибирском метеоцентре сообщили, что новосибирцы встретят дождливые выходные с грозами. Местами возможен град, но при этом температура воздуха будет довольно комфортной.

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