Обрыв проводов и срыв кровли: новосибирцы получили смс о штормовом предупреждении

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды на 15 и 16 июля.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, в регионе ожидается дождь, гроза и сильный ветер — сообщение с такой информацией ведомство разослало новосибирцам по СМС.
— 15 и 16 июля в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град. Усиление ветра до
В ведомстве уточнили, что возможны происшествия, связанные с линиями связи и электропередачи, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, увеличением количества ДТП.
Ранее в Западно-Сибирском метеоцентре сообщили, что новосибирцы встретят дождливые выходные с грозами. Местами возможен град, но при этом температура воздуха будет довольно комфортной.