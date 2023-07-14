Обрыв проводов и срыв кровли: новосибирцы получили смс о штормовом предупреждении

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды на 15 и 16 июля.



Как сообщили в региональном управлении МЧС, в регионе ожидается дождь, гроза и сильный ветер — сообщение с такой информацией ведомство разослало новосибирцам по СМС.

