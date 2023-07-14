freedom
СЕЙЧАС +33°С
Пробки 6/10
usd 90.18
eur 100.68
Тема дняВ НСО объявили штормовое предупреждение
Все новости
Все новости

Надвигаются дожди и град: какой будет погода в Новосибирске в ближайшие дни

Осадки прекратятся только к началу следующей рабочей недели

3 968

Дожди будут все выходные

Поделиться

Новосибирцы встретят дождливые выходные с грозами. Возможен даже град. При этом температура воздуха будет довольно комфортной.

— В ближайшие дни прогнозируем грозы, дожди, местами сильные. Ожидается местами град как в области, так и в городе. Не исключен шквалистый ветер из-за грозы, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

В Новосибирске в субботу, 15 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью +21... +23 градуса, днем — +29... +31 градус. Ветер южный, ночью 7–12 м/с, днем 9–14 м/с, местами порывы до 22 м/с.

В воскресенье, 16 июля, обещают ослабление жары, временами дожди и грозы. Температура воздуха ночью +17... +19 градусов, днем — +22... +24 градуса. Ветер юго-западный с порывами до 21 м/с.

В понедельник, 17 июля, ожидают ночью небольшой умеренный дождь, грозы. Температура воздуха ночью будет в районе +13... +15 градусов. Днем преимущественно без осадков, +24... +26 градусов. Ветер меняет направление. Ночью — западный 7–12 м/с, местами с порывами до 17 м/с из-за грозы, днем — северо-восточный ветер 4–9 м/с.

По юго-востоку области в субботу, 15 июля, прогнозируют до +34 градусов в районах Маслянино, Посевной, Искитима. Также пройдут сильные дожди, град, ожидается шквалистый ветер до 25 м/с.

В воскресенье, 16 июля, обещают понижение температуры в НСО, местами сильные дожди, ливни и грозы, град. Ветер — до 25 м/с. В понедельник по области ожидаются небольшие дожди.

Ранее НГС писал, какой будет погода в Новосибирске в конце июля. Корреспондент сравнил несколько сервисов.

По теме

Прогноз погодыНовосибирскДождьЛето
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter