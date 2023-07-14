Надвигаются дожди и град: какой будет погода в Новосибирске в ближайшие дни

Новосибирцы встретят дождливые выходные с грозами. Возможен даже град. При этом температура воздуха будет довольно комфортной.



— В ближайшие дни прогнозируем грозы, дожди, местами сильные. Ожидается местами град как в области, так и в городе. Не исключен шквалистый ветер из-за грозы, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

