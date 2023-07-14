Надвигаются дожди и град: какой будет погода в Новосибирске в ближайшие дни

Новосибирцы встретят дождливые выходные с грозами. Возможен даже град. При этом температура воздуха будет довольно комфортной.
— В ближайшие дни прогнозируем грозы, дожди, местами сильные. Ожидается местами град как в области, так и в городе. Не исключен шквалистый ветер из-за грозы, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
В Новосибирске в субботу, 15 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью
В воскресенье, 16 июля, обещают ослабление жары, временами дожди и грозы. Температура воздуха ночью
В понедельник, 17 июля, ожидают ночью небольшой умеренный дождь, грозы. Температура воздуха ночью будет в районе
По юго-востоку области в субботу, 15 июля, прогнозируют до +34 градусов в районах Маслянино, Посевной, Искитима. Также пройдут сильные дожди, град, ожидается шквалистый ветер до
В воскресенье, 16 июля, обещают понижение температуры в НСО, местами сильные дожди, ливни и грозы, град. Ветер — до
Ранее НГС писал, какой будет погода в Новосибирске в конце июля. Корреспондент сравнил несколько сервисов.