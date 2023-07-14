Дожди и +20 градусов: чего ждать от погоды в Новосибирске в конце июля

Половина июля уже прошла. За это время в Новосибирске были и ливни, которые затапливали город, и сильная жара. НГС решил изучить прогноз специальных сервисов, чтобы выяснить, ждать ли горожанам резких перемен в погоде или к жаре придется привыкнуть. Рассказываем подробности.