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СрочноВ Новосибирске ожидается похолодание в июле
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Дожди и +20 градусов: чего ждать от погоды в Новосибирске в конце июля

Изучаем прогнозы специальных сервисов

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В городе сохранится теплая погода

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Половина июля уже прошла. За это время в Новосибирске были и ливни, которые затапливали город, и сильная жара. НГС решил изучить прогноз специальных сервисов, чтобы выяснить, ждать ли горожанам резких перемен в погоде или к жаре придется привыкнуть. Рассказываем подробности.

Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что на следующей неделе, с 17 по 23 июля, температура в Новосибирске будет держаться на уровне +23... +26 градусов днем. Через неделю возможно понижение до +21... +24 градусов. Дождь ожидается 24 и 27 июля.

Ночная температура составит <nobr class="_">+14... +18</nobr> градусов

Ночная температура составит +14... +18 градусов

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По информации сайта Gismeteo, в начале следующей недели температура опустится до +24... +27 градусов, а в конце потеплеет до +29 градусов. 23 июля возможен дождь и гроза. В конце месяца ожидается жара до +29... +32 градусов. Ночные температуры составят +14... +24 градуса.

В воскресенье, 16 июля, возможен сильный ветер

В воскресенье, 16 июля, возможен сильный ветер

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Прогноз сайта World Weather составлен по долгосрочным прогнозам и данным статистики. По его информации, самым жарким днем во второй половине месяца станет 22 июля, когда в Новосибирске потеплеет до +32 градусов, самым прохладным — 25 июля с температурой +20 градусов и дождем.

Ожидается, что по ночам в городе будет от +17 до +23 градусов

Ожидается, что по ночам в городе будет от +17 до +23 градусов

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Ранее синоптики рассказали, что в ближайшие дни в Новосибирске возможны интенсивные дожди. При этом жара всё равно сохранится.

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