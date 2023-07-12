Нас снова ждут интенсивные дожди: синоптики составили прогноз на ближайшие дни в Новосибирске

В Новосибирске в ближайшие дни будут дожди и грозы. К концу недели дожди усилятся. В городе при этом, по прогнозам синоптиков, будет жарко.

— На предстоящие дни будет преобладать поле относительно пониженного атмосферного давления, и затем смещается циклон на нашу территорию. Пока будет его теплая часть. 15 июля ждем более интенсивные дожди. По западу области будет фон температуры снижаться, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.