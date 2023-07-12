Нас снова ждут интенсивные дожди: синоптики составили прогноз на ближайшие дни в Новосибирске

В Новосибирске в ближайшие дни будут дожди и грозы. К концу недели дожди усилятся. В городе при этом, по прогнозам синоптиков, будет жарко.
— На предстоящие дни будет преобладать поле относительно пониженного атмосферного давления, и затем смещается циклон на нашу территорию. Пока будет его теплая часть. 15 июля ждем более интенсивные дожди. По западу области будет фон температуры снижаться, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
В четверг, 13 июля, обещают кратковременные дожди, грозы. Температура ночью
В пятницу, 14 июля, прогноз погоды совпадает с предыдущим днем: дожди и грозы. Температура ночью
В субботу, 15 июля, кратковременные дождь и гроза. Температура ночью будет
Вчера, 11 июля, вечером в Новосибирске начался мощный ливень. Горожане пытаются укрыться от непогоды, а центральные улицы за считанные минуты затопило потоками воды.