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Нас снова ждут интенсивные дожди: синоптики составили прогноз на ближайшие дни в Новосибирске

В городе задержится жаркая погода

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Дожди будут сильными

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В Новосибирске в ближайшие дни будут дожди и грозы. К концу недели дожди усилятся. В городе при этом, по прогнозам синоптиков, будет жарко.

— На предстоящие дни будет преобладать поле относительно пониженного атмосферного давления, и затем смещается циклон на нашу территорию. Пока будет его теплая часть. 15 июля ждем более интенсивные дожди. По западу области будет фон температуры снижаться, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

В четверг, 13 июля, обещают кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +21... +23 градуса, днем +32... +34 градуса. Ветер южный, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В пятницу, 14 июля, прогноз погоды совпадает с предыдущим днем: дожди и грозы. Температура ночью +21... +23 градуса, днем +32... +34 градуса. Ветер южный, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.


В субботу, 15 июля, кратковременные дождь и гроза. Температура ночью будет +21... +23 градуса, днем +30... +32 градуса. Ветер обещают юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Вчера, 11 июля, вечером в Новосибирске начался мощный ливень. Горожане пытаются укрыться от непогоды, а центральные улицы за считанные минуты затопило потоками воды.

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