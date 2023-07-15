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«Небо всё сверкало». Новосибирск накрыла жуткая молния — показываем фото и видео буйства природы

Молнию заметили жители Бердска, Академгородка и ОбьГЭС

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Ночью небо окрасилось в фиолетовые тона

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Ночью 15 июля Новосибирск накрыла сильная молния. Явление природы заметили жители Академгородка, ОбьГЭС, Бердска. Посмотрите, как сверкало небо ночью.

— Город Новосибирск, Академгородок, через каждые 10 секунд идут молнии. Вот такая ночь, сплошные молнии, — сообщает читатель НГС.

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Сверкало, по словам читателей, ночью

Видео: читатель НГС

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Посмотрите, как молния заполонила всё небо

Видео: читатель НГС

Жители города сообщают, что в небе была настоящая цветомузыка

Жители города сообщают, что в небе была настоящая цветомузыка

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— Небо всё сверкало, красиво, но и пугающе одновременно, — делятся впечатлениями новосибирцы.

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Такую молнию заметили в Бердске

Видео: читатель НГС

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды на 15 и 16 июля. В регионе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер.

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МолнияПогодаПрирода
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