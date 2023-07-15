«Небо всё сверкало». Новосибирск накрыла жуткая молния — показываем фото и видео буйства природы

Ночью 15 июля Новосибирск накрыла сильная молния. Явление природы заметили жители Академгородка, ОбьГЭС, Бердска. Посмотрите, как сверкало небо ночью.
— Город Новосибирск, Академгородок, через каждые 10 секунд идут молнии. Вот такая ночь, сплошные молнии, — сообщает читатель НГС.
— Небо всё сверкало, красиво, но и пугающе одновременно, — делятся впечатлениями новосибирцы.
В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды на 15 и 16 июля. В регионе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер.