«Господи, куда я попал»: новосибирца на месяц отправили в психушку — военкомату не понравились его тату

Не то тату

Житель Новосибирска Павел зимой проходил комиссию в военкомате — пытался доказать, что ему нельзя служить в армии по состоянию здоровья. Но психиатр военкомата посчитал, что у молодого человека «неправильные» татуировки, и отправил его на месяц в психдиспансер.

— В молодости я был слишком эмоциональным, из-за этого набил себе татуировки. Они напоминали мне о том, что нельзя быть таким, нужно быть более уравновешенным. В военкомате врач посчитал их «неправильными», кроме того, я якобы неверно ответил на два вопроса теста. Какие, мне не сказали. Я пытался доказать, что нормальный, но он принял решение отправить меня в ПНД, — вспоминает Павел.

