«В голове кричали люди». Человек с биполярным расстройством о том, как поход к психиатру изменил его жизнь

Потом меня отпустило, жизнь стала прекрасной. Вернулись энергия и желание жить, несмотря на оставшиеся проблемы со сном. Эмоциональность была запредельной: если счастье, то ощущалось так, будто и горы — не препятствие, если злость — то испепеляющая и бесконтрольная. Через месяц опять апатия. И снова по кругу. Позже поняла, что и до этого у меня периодически случались схожие эпизоды, но их сила была не такой разрушительной.



Между этими скачками я пробовала ходить к психотерапевтам. Очно не задалось — специалист сказал, что у меня всего лишь ранний кризис среднего возраста, мы пытались понять, кем я хочу работать, анализировали мою личность. Стало немного легчать, но после четвертого сеанса я почувствовала, что врач навязывает свое видение моего пути, а не помогает разобраться самой.

