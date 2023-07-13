«Планка на предплечьях»: как похудеть в жару и не умереть — список советов от врача и фитнес-тренера

В недельном рационе должно быть около 30 разных продуктов. Важно помнить про фрукты и овощи. Их разнообразие в Сибири позволяет быстрее набрать норму по количеству.

— Прежде всего, фрукты — это витамины, минералы, клетчатка. Также в них содержатся другие менее известные активные элементы. Желательно, чтобы больше, чем фруктов, было овощей и зелени. Они помогают пищеварению и регулярному стулу, — рассказала диетолог.

