Что съесть, чтобы похудеть: врачи назвали 8 каш, полезных для фигуры

1
Овсяная каша
Из овсяной крупы можно приготовить кисели, печенье, котлеты и, конечно же, каши. Во всех этих блюдах что-нибудь полезное да найдется. В разной степени, понятное дело. Овсяная крупа вообще одна из самых полезных и питательных. В ней около 12% белка, 65% углеводов и 5,8% ценных растительных жиров, что вдвое больше, чем в той же гречке.
— Овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ. Он положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой, — объясняет Ирина Торопыгина. — Также овсяная каша показана при атеросклерозе, анемии, заболеваниях суставов. Естественно, что в большей степени полезными свойствами обладает цельное зерно. В обработанных хлопьях пользы мало, особенно в кашах быстрого приготовления, без оболочки. Там меньше и витаминов, и микроэлементов.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Если вы хотите похудеть, овсянка пригодится вам за счет высокого содержания клетчатки, которая способствует очищению организма и активизирует процесс пищеварения. Чтобы сбросить вес, готовьте овсянку на воде с добавлением корицы, которая активизирует обмен веществ. В готовую кашу добавьте чайную ложку меда или немного свежих фруктов (кроме бананов и винограда). Ну и помните, что овсяные хлопья — не то же самое, что овсяная каша, и, помимо прочего, увеличивают уровень глюкозы в крови.
Кроме того, диета на овсяной каше помогает при анемии или нехватке кальция. Но стоит помнить, что самостоятельно прописывать себе диеты — не лучшая затея. Любое изменение пищевого поведения лучше всего обсудить со своим врачом.
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2
Кукурузная каша
Кукурузная крупа сама по себе помогает организму бороться с воспалениями и инфекциями, укрепляет сосуды и ускоряет заживление ран. А еще в ней много клетчатки, аминокислот, насыщенных жирных кислот и сложных углеводов. Всё это вместе помогает нам избавиться от лишнего веса.
— Кукурузная каша помогает бороться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, улучшить метаболизм жиров в организме, ускоряет обменные процессы, благотворно влияет на состояние печени, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Никотиновая кислота в ее составе понижает уровень холестерина. Кроме того, кукуруза помогает улучшить метаболизм жиров в организме, ускоряет обменные процессы, благотворно влияет на состояние печени.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Кукурузная каша помогает вывести из организма лишнюю жидкость, соответственно, она способна предотвратить отеки и повышение артериального давления.
Кроме того, в ней нет глютена, а значит, кукурузная каша подойдет людям с аллергией на пшеничную клейковину.
Кукурузная каша дает долгое чувство насыщения, а если не добавлять в нее масло и сладкие добавки, то она будет однозначно полезна для похудения.
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3
Перловая каша
В перловой каше содержится достаточно большое количество лизина. Эта аминокислота помогает организму вырабатывать коллаген, обеспечивающий здоровую, гладкую и упругую кожу.
Помимо этого, перловка очень питательна, способна поддерживать в тонусе организм при большой физической нагрузке, помогает обмену веществ и стимулирует мозговую деятельность. Также благодаря перловой каше вы сможете предотвратить ожирение. А вот клетчатку в перловке искать не стоит, ведь это очищенные и чаще всего шлифованные ячменные зерна.
— Минусы перловки могут ощутить на себе люди с целиакией (нарушением пищеварения из-за глютена), непереносимостью глютена, — добавляет Галина Барташевич. — Для перловки и ячневой каши используется ячмень, а это один из главных источников глютена. Чувствительность к нему может привести к головной боли, тошноте, расстройству желудка, усталости и другим жалобам. При таких симптомах стоит обратиться к врачу. Если непереносимость подтвердится (или вы уже знаете о ней), переходите на гречу, рис, кукурузу, сою, киноа — в них нет глютена.
Если непереносимость глютена не ваша история, помните, что перловка полезна при дефиците витаминов и минералов и создает естественный барьер для повышения глюкозы в крови. Врачи рекомендуют ее людям, страдающим сахарным диабетом. Перловая крупа способствует укреплению сердца и сосудов, а ниацин в ее составе не дает развиваться тромбам и склеротическим бляшкам. Также ее можно есть, если хотите восстановить кишечную микрофлору, например после длительного лечения антибиотиками.
Любители терзать себя монодиетами с жесткой схемой нахваливают такую диету: едят вареную перловку три-четыре раза в день без соли и приправ, а на ночь выпивают 100 мл биокефира. Говорят, что за 10 дней умудряются похудеть в среднем на 4–5 килограммов. Если и вы захотите проверить это на себе, первым делом проконсультируйтесь с врачом.
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4
Ячневая каша
В отличие от перловой, ячневая каша не подвергается шлифовке. На производстве с зерен ячменя снимают лишь оболочку, которая не годится в пищу, сохраняя полезный внешний слой зерна. Соответственно, в итоговом продукте больше витаминов, микроэлементов и клетчатки, которая, попадая в кишечник, стимулирует перистальтику, помогая профилактике и даже лечению запоров, и способствует размножению полезной микробиоты.
— В ней вы найдете витамины группы Е, В, РР, фосфор, цинк, хром, фтор, кремний, — раскладывает на полезные вещества крупу врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Она снижает риск развития атеросклероза, благотворно влияет на состояние кожи и волос.
Кроме того, ячневая каша — отличный диетический продукт, который поможет поддержать фигуру стройной. Эта каша прекрасно справляется с очищением организма, она полезна для печени, помогает удалить из организма лишний холестерин и бороться с холестериновыми бляшками.
— Для того чтобы получить максимальную пользу от ячневой крупы, ее лучше использовать для приготовления каш и гарниров для мясных блюд, блюд из рыбы и птицы, — рассказывает врач-диетолог Юлия Чехонина. — Гарниры из этой крупы могут дополняться обжаренным луком, грибами и морковью. Рекомендуемая порция гарнира из ячневой крупы — 150 г. Также ее можно добавлять в супы.
Юлия Чехонина — врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологий и безопасности пищи.
А еще ячневая крупа содержит большое количество витамина PP. Он влияет на состояние сосудов и сосудистый тонус, в том числе это касается сосудов головного мозга. С возрастом в сосудах могут появляться холестериновые бляшки, из-за чего нарушается кровоснабжение, снабжение кровью мозга — тоже. От этого могут возникнуть нарушения памяти, внимания и других когнитивных функций. Если регулярно есть кашу из ячневой крупы, риск развития таких нарушений и деменции может снизиться.
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5
Каша из нута
Можно подумать, что из нута получится та же самая горошница, но давайте разберемся, чем же всё-таки нут отличается от гороха (кроме размера, что очевидно):
- благодаря маслянистой структуре в нуте содержится значительно больше калорий (364 ккал на 100 г нута против 81 ккал на тот же объем гороха);
- в отличие от гороха нут уменьшает содержание холестерина в крови;
- в нуте больше железа (6,2 мг против 1,5 мг).
Есть у нута и другие полезные особенности.
Ко всему прочему, нут богат клетчаткой, благодаря которой не только нормализует работу ЖКТ, но и обеспечивает длительное чувство сытости.
Замена обычных углеводов нутом помогает похудеть. При такой системе питания рацион дополняют мясом и большим количеством свежих овощей. Диетологи рекомендуют есть нут небольшими порциями — примерно по две столовые ложки на завтрак, обед и ужин. Таким образом, за один прием организм получит порядка 70 ккал.
За сутки диетологи рекомендуют съедать не более 300 граммов бобовых.
Также для похудения практикуют так называемые хумусные дни, когда три дня в неделю (с перерывами, не подряд) едят это блюдо из нута, оливкового масла, лимонного сока и кунжутной пасты.
И не стоит забывать о противопоказаниях. Помните, что нут, как и любые бобовые, способствует повышенному газообразованию, из-за чего его не рекомендуют пациентам с язвенной болезнью, кормящим матерям, больным подагрой и мочекаменной болезнью. Ну и при индивидуальной непереносимости, куда же без нее.
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6
Гречневая каша
Гречневая каша — одна из самых полезных каш с высокой питательной ценностью и антитоксическими свойствами. По данным Роспотребнадзора, она способствует выведению из организма избыточного холестерина и ионов тяжелых металлов, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Поскольку у гречки есть антитоксические свойства, ее советуют включить в рацион людям, работающим на вредном производстве или проживающим в неблагоприятных экологических условиях. Она считается идеальным продуктом для полных людей и тех, кто следит за своим весом. В гречке содержатся сложные углеводы, которые медленно усваиваются и обеспечивают чувство сытости на долгое время. Также гречневая каша полезна при заболеваниях ЖКТ и печени, при сахарном диабете и таких болезнях, как геморрой и анемия (малокровие). Кроме того, по словам диетологов, разгрузочные дни на гречке хорошо переносятся и достаточно эффективны.
Те, кому себя совсем не жалко в битве против лишних килограммов, превращают гречку в монодиету. Наиболее популярная из таких диет рассчитана на 7–14 дней. Страшно представить, как можно соблюсти эту строгую схему, которая состоит только из каши и воды (в облегченной версии допускаются овощи и фрукты, да и то не все подряд), но говорят, что за две недели на гречке можно скинуть до восьми кило.
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7
Пшенная каша
По данным Роспотребнадзора, пшенная крупа содержит около 12% белка, 69,3% углеводов, 3,3% жиров, биологически активные аминокислоты и витамины В1, В2, В5, РР. Пшено — один из основных поставщиков растительных белков и углеводов. Оно незаменимо в любом рационе и содержит необходимые организму микроэлементы: железо, золото, фтор, магний, марганец, кремний, медь, кальций, калий и цинк.
С пшенкой существует огромное количество диет, которые, по признаниям их авторов, помогают сбросить в среднем до пяти килограммов в неделю, но не забывайте, что монопитание еще никого до добра не доводило. Любая монодиета приводит к кратковременному снижению веса, а вот о долгосрочной перспективе говорить не приходится. Так же как и низкокалорийные диеты вряд ли станут лучшим способом похудеть — это одно из 6 заблуждений о полезном питании.
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8
Рисовая каша
— Рис больше остальных круп богат витаминами группы В, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — А это залог свежей кожи, стабильного обмена веществ и здоровой нервной системы. Но стоит помнить, что вся польза — в зерновой оболочке, в которой содержится до 70% витаминов и минералов. Так что выбор стоит остановить на нешлифованном рисе, например басмати и диком буром. Именно они рекомендованы, если вы хотите похудеть. К тому же каша из бурого риса регулирует сон, приводит в порядок волосы и ногти, активизирует мозговую деятельность.
По словам диетологов, самый калорийный красный рис выводит холестерин, улучшает состояние кожи и работу сердца, а черный — укрепляет иммунитет, улучшает зрение, полезен при анемии. А вот белый рис противопоказан диабетикам и склеротикам. Более того, его употребление может спровоцировать образование камней в почках.
Кстати, есть одна хитрость, которая позволяет почти вдвое снизить калорийность риса при его приготовлении. При варке кладите крупу уже в кипящую воду и добавляйте чайную ложку кокосового масла, а после — сразу же охлаждайте. Липиды, в большом количестве содержащиеся в кокосовом масле, меняют структуру крахмала в рисовой крупе. Благодаря этому и уменьшается калорийность.
Ну и помните, что одними только кашами сыт не будешь, да и не станут они панацеей от всех лишних килограммов. В этом деле важны системность и сразу много факторов. В том числе полноценный сон, физические нагрузки и чистая питьевая вода.
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