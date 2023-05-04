Что съесть, чтобы похудеть: врачи назвали 8 каш, полезных для фигуры

Из овсяной крупы можно приготовить кисели, печенье, котлеты и, конечно же, каши. Во всех этих блюдах что-нибудь полезное да найдется. В разной степени, понятное дело. Овсяная крупа вообще одна из самых полезных и питательных. В ней около 12% белка, 65% углеводов и 5,8% ценных растительных жиров, что вдвое больше, чем в той же гречке.

— Овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ. Он положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой, — объясняет Ирина Торопыгина. — Также овсяная каша показана при атеросклерозе, анемии, заболеваниях суставов. Естественно, что в большей степени полезными свойствами обладает цельное зерно. В обработанных хлопьях пользы мало, особенно в кашах быстрого приготовления, без оболочки. Там меньше и витаминов, и микроэлементов.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.



Если вы хотите похудеть, овсянка пригодится вам за счет высокого содержания клетчатки, которая способствует очищению организма и активизирует процесс пищеварения. Чтобы сбросить вес, готовьте овсянку на воде с добавлением корицы, которая активизирует обмен веществ. В готовую кашу добавьте чайную ложку меда или немного свежих фруктов (кроме бананов и винограда). Ну и помните, что овсяные хлопья — не то же самое, что овсяная каша, и, помимо прочего, увеличивают уровень глюкозы в крови.

Кроме того, диета на овсяной каше помогает при анемии или нехватке кальция. Но стоит помнить, что самостоятельно прописывать себе диеты — не лучшая затея. Любое изменение пищевого поведения лучше всего обсудить со своим врачом.