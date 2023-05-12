Врачи назвали 9 привычек, которые незаметно полнят. А какие из них есть у вас?

1
Сидим на жестких диетах
Если вы постоянно стремитесь к стройности или хотите похудеть за две недели, чтобы влезть в «то самое» платье, то спешим вас расстроить — так вы наберете только больше! Диеты с большим дефицитом калорий помимо мышечной атрофии, опущения внутренних органов и камней в желчном пузыре могут принести еще один сюрприз. У вас может существенно замедлиться метаболизм, в том числе и процесс жиросжигания. По словам врача-гастроэнтеролога «Новой больницы» Натальи Игнатовой, организм будет постоянно испытывать сильный стресс и стараться запастись калориями на будущее.
— При расширении диеты вы быстро наберете тот вес, который был до голодовки. Для удержания результата необходимо снижать вес очень медленно, чтобы организм успел адаптироваться и привык к новому порядку, — говорит специалист.
Диета допустима, но, по словам врача-эндокринолога «ИНВИТРО-Приволжье» Анастасии Остапенко, всё, что мы можем себе позволить, — это за 3–6 месяцев снизить вес на 5–10% и следить дальше за удержанием веса.
— При соблюдении низкокалорийного питания не рекомендуется снижать калорийность питания менее 1200 калорий в сутки для женщин и менее 1500 калорий в сутки для мужчин, — говорит Остапенко.
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2
Часто путешествуем
Если вы не любите сидеть на одном месте или из-за работы вынуждены часто летать, ездить в командировки, то это точно сказывается на режиме вашего питания. Так ведь? Чем дальше мы от дома, тем меньше нормально питаемся — начинаются постоянные перекусы на ходу, бистро и кафе.
— За счет командировок, перелетов — это эффект джетлага, когда человек не высыпается, очень часто резко меняются часовые пояса. Это стресс для организма и проблемы с питанием, перееданием, либо наоборот с большим периодом голодания, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Такой эффект также способствует накоплению лишнего веса, потому что организм захочет выжить в таком странном образе жизни.
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3
Едим как попало и что попало
Признавайтесь, у многих есть привычка постоянно что-то жевать на протяжении дня? А ведь на самом деле человеку хватает 3–4 приема пищи за день с примерно равными промежутками между ними. А вот если постоянно что-то есть, то сложно контролировать норму калорий, съеденную за день. Особенно не приветствуется перекусывать фастфудом, сладкой газировкой и другой калорийной едой.
— К тому же перекусы растягивают во времени выработку инсулина, что тоже сказывается на общем здоровье человека, — говорит Остапенко.
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4
Заедаем плохие эмоции сладким
У людей в любом возрасте бывают эмоциональные срывы, но не каждый из нас посещает специалистов, которые могут помочь справиться с проблемой. Часто плохие эмоции просто заедаются вкусной едой, которая поднимает настроение и дает ложное ощущение, что всё хорошо.
— Когда человек ест сладкое, в крови повышается глюкоза. Это способствует расслаблению и умиротворению, наступает ложное чувство счастья и удовольствия, как в детстве. Я что-то сделал, я сам себя похвалил и мне от этого хорошо, — объясняет Барташевич.
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5
Едим из крупной посуды
Диетологи советуют людям, стремящимся снизить вес, переходить на менее глубокие тарелки. По словам Галины Барташевич, свое предпочтение лучше отдавать посуде «десертных» размеров, чаще всего хватит небольших плоских блюд. Также можно заменить столовые ложки на десертные.
— Есть еще одна маленькая диетологическая хитрость. Использовать тарелки не совсем приятного серо-синего цвета, еда на которых становится очень неприглядной и человек не будет есть достаточно большие порции, — говорит Барташевич.
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6
Потребляем контент за приемом пищи
Предпочитаете ужинать за просмотром любимых сериалов или видео на YouTube? Спешим вас расстроить. Когда вы не сконцентрированы на еде, а потребляете какой-то другой контент, то неминуемо переедите. В таком состоянии пища проваливается бездумно, и вы не сможете контролировать количество съеденного, потому что до мозга долго не доходит информация о поступившей сытости, а человек продолжает есть машинально.
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7
Пьем много смузи и фрешей
В обществе принято думать, что лучший перекус, а то и полноценный прием пищи — это разного рода смузи и фреши. На самом деле это не совсем так, редко люди разбавляют их водой — и получается, что перекус изобилует количеством простых углеводов. При их избытке в организме они имеют свойство накапливаться и откладываться, образуя жировую прослойку.
— Смузи и фреши, не разведенные водой, — это простые углеводы, которые приведут к гипергликемии, и усвоение глюкозы пойдет уже не по правильному пути, а с отложением и трансформацией в жировых клетках. Это приведет к формированию целлюлита, лишнего веса, — говорит Барташевич.
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8
Пробуем еду во время готовки
Это довольно распространенная ошибка — люди начинают кусочничать, пока готовят ужин. Так норма калорий для вечернего приема пищи набирается еще до того, как человек сядет за стол, и это грозит неминуемым перееданием. Часто заложниками этой привычки становятся повара. Из-за своей профессии им постоянно приходится что-то дегустировать, чтобы добиться идеального вкуса блюда.
— В ресторанах шеф-повара и их помощники особой стройностью, к сожалению, тоже не отличаются. Потому что вкусы, ароматы, пробы, отсутствие должного отношения к своей работе в плане формирования своего веса, тоже приводит к избыточным отложениям, — рассказала Барташевич.
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9
Недосып
От недостатка сна счастливее еще никто не становился. Из-за него мы весь день чувствуем себя разбитыми. А вот то, что мы почувствовать не можем, — нарушившуюся выработку гормонов, ну а вместе с ней летит к чертям и метаболизм.
— Также не стоит забывать, что, если мы не спим, мы в большинстве случаев едим, соответственно, повышается общее потребление калорий, — говорит Остапенко.
Помимо проблем с лишним весом, из-за недостатка сна могут появиться еще несколько последствий: сердечно-сосудистые заболевания, стресс, нарушения в работе нервной системы.
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10
Как сбросить вес?
По словам экспертов, оптимально худеть медленно, на 1–3 килограмма в месяц. К правильному питанию обязательно нужно подключать умеренные физические нагрузки, чтобы кожа не обвисла из-за отсутствия мышечного каркаса, и не ограничивать себя в воде.
Галина Барташевич отмечает, что важную роль еще играет эмоциональное состояние и постановка для себя реальных целей. По ее словам, это не должно быть похудение «за две недели к отпуску» или «за две недели к свадьбе». Наоборот, всё должно быть в щадящем для здоровья режиме.
— Нужно уметь себя хвалить, устраивать легкие разгрузочные дни, иначе после жизни в таком «монастыре», привязанной к жесткому ограничению, будет пищевой срыв. Тогда уже будет сложно устоять, чтобы не наесться и не махнуть рукой на всё.
А вот после срыва вместо ваших потерянных пяти килограммов сверху придут еще дополнительные два-три, потому что организм будет пытаться сохранить качество жизни и запасать на черный день. Но иногда вес не уходит, даже если всё сделано верно и вы строго придерживались диеты и занимались спортом. В таком случае могут быть проблемы с щитовидной железой, надпочечниками, железами внутренней секреции. Лучший вариант в таком случае — обратиться к врачу-эндокринологу.
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