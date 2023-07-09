Грязь, немытые подмышки и болячки: что делать с жутко пахнущим соседом или коллегой по работе?

Во многих российских регионах стоит невыносимая и удушливая погода. Помимо плохого самочувствия, чувства «пришибленности» и повышенной утомляемости жара резко обострила и проблему соседства с сильно потеющими людьми, игнорирующими правила личной гигиены. Находиться летом рядом с таким человеком — невероятное испытание для психики, особенно в случае, если его спрессовывает с тобой в переполненном общественном транспорте. Однако плохо пахнущий человек сам может не замечать этого запаха, более того, у него может не быть никаких проблем с гигиеной, а наоборот — лишь со здоровьем. Подробности в материале наших волгоградских коллег из V1.RU.
«У меня слезы на глаза навернулись — побежал в туалет»
С проблемой исходящего от людей резкого и омерзительного запаха сталкивался практически каждый. По словам горожан, далеко не всегда их тактичные замечания могут действительно что-то решить. Порой «вонючки», зная о своей проблеме, предпочитают просто не обращать на нее внимания.
— Есть у меня знакомый, о котором все (и наверняка он сам) знают, что он жутко пахуч. Но его это не колышет вообще уже много лет, — рассказала еще одна горожанка. — Увы, так и приходится на встрече с ним закрывать нос рукой и утыкаться в воротник.
Те волгоградцы, у кого слишком чувствительное обоняние, рассказали, что порой им приходится самим покидать помещение, где вдруг очутился «ароматный» коллега.
— К нам пришел новый парнишка, — рассказал волгоградец Андрей. — Сразу, как он зашел, по офису разнесся нереальный аромат. У меня правда навернулись на глаза слезы, и я побежал в туалет, чтобы не стошнило при всех.
Столкнувшись с жутко пахнущим коллегой по работе, люди порой пытаются ненавязчиво указать на эту проблему всем дружным коллективом.
— Коллега после развода с женой совершенно перестал за собой ухаживать. Его жалели, терпели, но ситуация усугублялась, — рассказала девушка. — И вот на 23 февраля девочки подарили всем мальчикам празднично упакованные коньяк и тушенку, а ему — огромную корзину: дезики, шампуни, парфюм, мыла понтовые, стиральный порошок, зубная паста, носки, трусы, туалетная бумага, освежитель воздуха, освежитель дыхания. Ну и так преподнесли — мол, собрали всё то, что ты себе сам, кажется, не покупаешь. Поржали все. И после этого полегчало. Хотя, конечно, до конца проблему не решили — он всё равно пованивал, но меньше.
А бывает и так, что коллектив банально не может нормально функционировать рядом с таким ароматным сотрудником. Руководителям приходится решать проблему кардинально — увольнять.
— Мне начали жаловаться сотрудники, что от парня плохо пахнет. Пошла поговорить, честно сказала. Он нормально на это отреагировал, у него какие-то язвы были, то есть запах был из-за проблем со здоровьем, — рассказала руководитель одного из подразделений, — Ушел парень в итоге через неделю. Но в первую очередь потому, что и так плохо работал.
«Жара — это стресс»
По мнению медиков, не всегда стоит винить «вонючку» за то, что он неприятно пахнет. Всему виной могут быть болезни.
— Человек, который потеет, может не ощущать запаха пота, потому что это его родной запах, — рассказала врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор Ирина Кириченко. — Если человек чистоплотный, то он тоже почувствует, если вдруг будет пахнуть очень интенсивно. Если же человек не очень чистоплотный, то он так и будет ходить, ничего вокруг себя не замечая. Когда люди потеют интенсивно? Во время активной физической нагрузки, во время стресса, во время жары. Жару я бы приравняла к стрессу. Уход за кожей и телом, конечно, здесь на первом месте. И, безусловно, всё это, возможно, происходит из-за каких-то различных заболеваний.
При этом, по словам медика, некоторые специалисты способны сделать выводы, или хотя бы предположить по запаху пота о причинах проблем со здоровьем в пациента.
— Заболевания могут быть совершенно разнообразными. Запахи могут быть разными и они могут говорить о разных заболеваниях, — рассказывает врач-оториноларинголог Ирина Кириченко. — В Китае в древности никто не мог прикасаться к императору, потому что врачи по запаху тела научились определять сотни болезней. Если пахнет печеными яблоками, то происходит закисление среды. Когда запах сладкий, то не исключено, что у человека может быть синегнойная палочка. У людей с сахарным диабетом тоже есть свой, определенный запах.
По словам Ирины Кириченко, помочь в такой ситуации могут только душ и тщательные обследования врачей.
— Человек может не ощущать запаха своего пота, как я уже говорила. Причин этого — множество. От банальных последствий коронавируса до опухолей и хронических заболеваний, — рассказала медик. — Сам запах сильно зависит от эмоций человека, от вкусовых пристрастий и предпочтений.
Обильный пот и жуткий запах — проблема метаболизма
С проблемой «пахучих» людей сталкиваются не только лор-врачи, но и дерматологи. Заведующая кафедрой дерматовенерологии ВолгГМУ Минздрава России Светлана Щава рассказала, что чаще всего проблема именно в чистоплотности.
— Причин возникновения неприятного запаха очень много. Это может быть и из-за грязной одежды, и из-за грязи, нечистоплотности. За запах отвечают апокриновые железы, которые расположены в промежности, гениталиях, подмышечных, межъягодичных складках и вокруг соска молочной железы. Активизируются они в подростковом возрасте, не участвуют в терморегуляции, выделяя секрет при переживании боли, страха, при физической нагрузке, — рассказала медик.
По словам Светланы Щавы, половые гормоны и их количество могут влиять на запах пота.
— Человек действительно сам может не ощущать запаха. Запах может быть связан с метаболическими процессами и изменениями работы вегетативной нервной системы. Обычно обильное потоотделение бывает у вегетатиков — это люди с особенностями нервной системы, — рассказала Светлана Щава. — Если у пота появился или изменился запах, то человеку действительно нужно обследоваться, потому что, скорее всего, у него добавились какие-то метаболические нарушения и, возможно, проблемы.
При этом, если запах пота стал интенсивнее, вы стали как-то иначе пахнуть, то стоит обратить внимание и на кожу в подмышечных впадинах.
— В подмышечной впадине могут быть локализованы различные заболевания. Это может быть и псориаз, и грибковые, и бактериальные поражения. Но в таких случаях в подмышечной впадине изменится и цвет кожи, и толщина — тогда это будет уже кожное заболевание, которое тоже может влиять на запах пота.
Можно ли сказать вонючке, что он плохо пахнет?
«Вонючек» летом становится больше из-за жары, которая также является стрессом. Но что делать, если в вашем окружении появился такой человек? HR-менеджер крупнейшей российской компании в сфере массмедиа Анна Шарапова рассказала, что нередко говорить о неприятном запахе от человека приходится даже на собеседовании.
— На собеседования часто приходили люди с ярко выраженным запахом пота, — рассказала Анна. — Мы всё так же проводили встречу, и если нам человек очень понравился, а на улице адское пекло, то мы пробовали встретиться с соискателем ещё раз — вдруг это совпадение. Но чаще всего оказывалось, что это не так.
Однако не всегда даже HR-менеджер может подобрать слова, чтобы обратить внимание человека на его проблему.
— Были случаи, когда мы понимали, что с человеком можно аккуратно побеседовать и он изменит свое отношение к гигиене, — рассказала Анна. — Обычно разговор идет через ситуационные задачи: «Давайте представим, что... как бы вы поступили». Но некоторым это просто невозможно сказать. Ты теряешься, так как не знаешь, насколько это будет тактично — вдруг ты обидишь человека.
А вот по мнению старшего преподавателя кафедры общей и клинической психологии ВолгГМУ Алексея Тимофеева, то, что человек плохо пахнет — не проблема социума, но проблема человека.
— В случае, если вам действительно сложно находиться рядом с человеком из-за его нечистоплотности, то вы вправе об этом сказать. Тут выступает его комфорт против вашего, и это нормальное общественное требование, поскольку вам с этим человеком придется взаимодействовать.
При этом травмировать человека своим замечанием, по словам специалиста, сложно.
— Психотравму нанести человеку очень сложно, — рассказал Алексей Тимофеев. — В этой ситуации реакция человека на ваши слова больше зависит от него, чем от того, как и что вы ему скажете. У него может быть множество психологических установок и комплексов. Вряд ли простое вежливое сообщение может стать причиной какой-либо психотравмы.