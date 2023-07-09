Грязь, немытые подмышки и болячки: что делать с жутко пахнущим соседом или коллегой по работе?

По мнению медиков, не всегда стоит винить «вонючку» за то, что он неприятно пахнет. Всему виной могут быть болезни.

— Человек, который потеет, может не ощущать запаха пота, потому что это его родной запах, — рассказала врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор Ирина Кириченко. — Если человек чистоплотный, то он тоже почувствует, если вдруг будет пахнуть очень интенсивно. Если же человек не очень чистоплотный, то он так и будет ходить, ничего вокруг себя не замечая. Когда люди потеют интенсивно? Во время активной физической нагрузки, во время стресса, во время жары. Жару я бы приравняла к стрессу. Уход за кожей и телом, конечно, здесь на первом месте. И, безусловно, всё это, возможно, происходит из-за каких-то различных заболеваний.



При этом, по словам медика, некоторые специалисты способны сделать выводы, или хотя бы предположить по запаху пота о причинах проблем со здоровьем в пациента.



— Заболевания могут быть совершенно разнообразными. Запахи могут быть разными и они могут говорить о разных заболеваниях, — рассказывает врач-оториноларинголог Ирина Кириченко. — В Китае в древности никто не мог прикасаться к императору, потому что врачи по запаху тела научились определять сотни болезней. Если пахнет печеными яблоками, то происходит закисление среды. Когда запах сладкий, то не исключено, что у человека может быть синегнойная палочка. У людей с сахарным диабетом тоже есть свой, определенный запах.