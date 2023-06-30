Преступно похожи: инфаркт или просто изжога — один коварный общий симптом больше не сможет вас запутать

Чтобы сразу различить эти два состояния, нужно обратить внимание не на общий симптом, а на различные.

Так, при изжоге появляется привкус кислоты во рту, дискомфорт усиливается в положении лежа, пациенты жалуются на отрыжку и вздутие живота.

При инфаркте присутствует отдышка, боль может распространяться на другие участки тела, на человека накатывает внезапная усталость, может начаться головокружение. Онемение рук, шеи, челюсти или живота, а также тошнота и рвота тоже являются симптомами инфаркта.

Конечно, если вы заметили у себя несколько из перечисленных симптомов, нужно сразу вызвать скорую. Ведь инфаркт несет смертельную опасность. Но до приезда медиков вы сами можете помочь себе или близким, если будете владеть информацией.