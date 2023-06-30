Преступно похожи: инфаркт или просто изжога — один коварный общий симптом больше не сможет вас запутать

Есть две категории людей: первые при малейшем дискомфорте бросают все дела и бегут по врачам, вторые в больнице бывают только с бригадой скорой помощи. И та, и та крайность вредна. Как и везде, здесь полезно найти золотую середину, а лучше примерно знать, что и почему у вас вдруг заболело и насколько это серьезно. Наши коллеги из Wday.ru подметили, что такое относительно безопасное состояние, как изжога, иногда путают со значительно более серьезным — инфарктом. Эта ошибка смертельно опасна. Как не пропустить угрожающее жизни состояние — в нашем материале.
Редакция напоминает, что не стоит заниматься самодиагностикой, при появлении подобных симптомов лучше сразу обратиться к врачу.
Под инфарктом миокарда понимается отмирание части сердечной мышцы из-за недостатка кислорода. Это происходит из-за внезапной закупорки артерии сердца тромбом. Как правило, тромб, служащий причиной инфаркта, образуется на поверхности разорвавшейся атеросклеротической бляшки (образование на стенках сосудов из жиров и кальция. — Прим. ред.). Инфаркт может привести к острой сердечной недостаточности, остановке или разрыву сердца. По словам врача-кардиолога Натальи Гуляевой, при правильном оказании медицинской помощи есть большой шанс спасти пациента, но иногда смерть от инфаркта наступает внезапно.
Изжога — это ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося кверху от эпигастральной (подложечной) области.
— Изжога возникает при забросе содержимого из желудка в пищевод (гастроэзофагеальный рефлюкс), — говорит гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко. — Изжога является основным, но не единственным симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Гастроэзофагеальный рефлюкс (обратное продвижение содержимого желудка в пищевод) сам по себе не сопровождается изжогой. В норме его продолжительность — не более 5 минут, а вот более долгая продолжительность приводит к развитию симптомов.
По словам врача — терапевта-кардиолога Марии Кирилловой общим симптомом инфаркта и изжоги считается боль в груди, но схожи они в этом лишь на первый взгляд. Различается как сам характер боли, так и другие симптомы.
Как же отличить одну боль от другой? При изжоге она ощущается в районе желудка, нижней части груди и больше напоминает жжение. Возникает после еды.
При инфаркте в области грудной клетки возникает жгучая давящая боль, которая нарастает в течение нескольких минут. Не связана с приемом пищи.
Чтобы сразу различить эти два состояния, нужно обратить внимание не на общий симптом, а на различные.
Так, при изжоге появляется привкус кислоты во рту, дискомфорт усиливается в положении лежа, пациенты жалуются на отрыжку и вздутие живота.
При инфаркте присутствует отдышка, боль может распространяться на другие участки тела, на человека накатывает внезапная усталость, может начаться головокружение. Онемение рук, шеи, челюсти или живота, а также тошнота и рвота тоже являются симптомами инфаркта.
Конечно, если вы заметили у себя несколько из перечисленных симптомов, нужно сразу вызвать скорую. Ведь инфаркт несет смертельную опасность. Но до приезда медиков вы сами можете помочь себе или близким, если будете владеть информацией.
Первые симптомы инфаркта
Основной повод обратить пристальное внимание на свое состояние — давящая интенсивная боль за грудиной, которая может накатывать волнообразно. Врач-кардиолог Анна Чугунникова отмечает, что при инфаркте боль не проходит даже в состоянии покоя и после приема «Нитроглицерина», которым обычно купируют острые приступы стенокардии. Кроме того, она может распространяться на другие участки тела.
— Боль может распространяться на шею, нижнюю челюсть, левую руку, под левую лопатку, в верхние отделы живота, — говорит Чугунникова.
В некоторых случаях первыми признаками могут быть внезапно появившаяся потливость, одышка, неожиданная потеря сознания и даже резко возникший страх умереть. Врач-кардиолог Наталья Гуляева объясняет, что это происходит из-за сильнейшего стресса организма.
— Инфаркт — это колоссальный стресс для организма, это выброс адреналина, и, когда выбрасывается адреналин, всё работает в разы интенсивнее. Человек — эмоциональное существо, он чувствует эти процессы, и это транслируется такими мыслями, как боязнь умереть, — рассказывает Гуляева. — То есть человек понимает, что что-то невообразимое с ним происходит.
Что делать при первых симптомах инфаркта
К сожалению, вы мало чем можете помочь человеку с инфарктом самостоятельно, потому что основное лечение проводят в больнице. Лучшее, что вы можете сделать, — вызвать скорую помощь и сказать о своих подозрениях на инфаркт. Чем быстрее пациент попадет в руки медиков, тем лучше, но золотой стандарт на госпитализацию — два часа.
Чем четче вы опишете симптомы диспетчеру скорой помощи, тем быстрее приедут медики — диспетчер сможет отправить на место не линейную, а реанимационную бригаду. До приезда врачей вам нужно уложить человека, обеспечить приток свежего воздуха, для этого открыть окно или включить кондиционер, расстегнуть одежду, чтобы ничего не сдавливало грудную клетку.
— Под язык можно брызнуть одну дозу «Нитроспрея» либо дать таблетку «Нитроглицерина» под язык. Делать это нужно лежа, потому что этот препарат хорошо раскрывает сосуды сердца, но точно так же хорошо снижает давление, — говорит Гуляева.
Основную помощь при инфаркте окажут уже в стационаре. Там врач либо назначит пациенту введение препарата, разрушающего тромбы, либо чрескожное коронарное вмешательство (операция, которую проводят через минимальный прокол кожи).
— Это процедура по восстановлению проходимости сердечной артерии механическим способом, в сосуд изнутри установят специально разработанный каркас, — говорит Чугунникова.
Как защитить себя от инфаркта
Всемирная организация здравоохранения рекомендует один раз в год проходить обследование для измерения артериального давления, массы тела, уровней холестерина и глюкозы в крови. Также к врачу нужно обратиться, если обнаружите у себя несколько факторов риска. Доктор разработает индивидуальную программу профилактики.
Кроме того, врачи советуют всем пять раз в день употреблять фрукты и овощи, ограничить употребление соли, жира и сахара и уделять физической активности 30 минут в день. При этом совершенно не обязательно это должны быть активные занятия спортом, можно, например, просто больше ходить пешком или подниматься по лестнице, а не на лифте.
Также рекомендуют избавиться от вредных привычек, особенно от курения, которое сильнее других провоцирует проблемы с сердечно-сосудистой системой.
— Курильщики — клиенты кардиолога, по-другому и не скажешь. Курение приводит к образованию и прогрессированию бляшек, — говорит Гуляева.
Риск возникновения инфаркта может повышаться из-за ряда болезней, которые важно заметить и как можно скорее начать лечение. Ранее мы уже рассказывали, как на ранней стадии заметить тромбоз и почему он может быть опасен, и составили памятку, как распознать симптомы сахарного диабета. А также рассказали, как распознать инсульт и сколько времени есть на спасение человека.
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