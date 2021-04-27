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Сода или молоко: как помочь себе справиться с изжогой

Сода или молоко: как помочь себе справиться с изжогой

Вместе со специалистами разбираемся, что делать при возникновении неприятных симптомов

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Подобрать верное лечение может только врач и только на основе результатов анализов. Не занимайтесь самолечением!

Подобрать верное лечение может только врач и только на основе результатов анализов. Не занимайтесь самолечением!

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С изжогой мы так или иначе сталкиваемся нередко — даже на первый взгляд здоровые люди могут испытать неприятную симптоматику. Однако знаем мы о ней не так уж и много для такого частого явления. Сегодня в нашем еженедельном сериале «Что у вас болит?» вместе с врачами разбираемся, что такое изжога, откуда она берется и чем так плоха пресловутая ложка соды на стакан воды.

1

Что такое изжога?

Это ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося кверху от эпигастральной (подложечной) области.

— Изжога возникает при забросе содержимого из желудка в пищевод (гастроэзофагеальный рефлюкс), — говорит доктор Дмитрий Карпенко. — Изжога является основным, но не единственным симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Дмитрий Карпенко — кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-терапевт, гастроэнтеролог.

Гастроэзофагеальный рефлюкс (обратное продвижение содержимого желудка в пищевод) сам по себе не сопровождается изжогой. В норме его продолжительность — не более 5 минут, а вот более долгая продолжительность приводит к развитию симптомов.

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2

В чём причина изжоги?

Причин и провоцирующих факторов множество. По словам гастроэнтеролога, основную роль в возникновении изжоги играют нарушение функции нижнего пищеводного сфинктера, повышение градиента давления между желудком и пищеводом и увеличение выработки кислоты в желудке. К провоцирующим факторам относят переедание, курение, употребление алкоголя, неправильное питание, длительный стресс, запоры, злоупотребление обезболивающими препаратами, ношение тугих поясов и корсетов.

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3

Что делать при изжоге?

Доктор говорит, что для облегчения изжоги можно самостоятельно использовать препараты из группы антацидов. Но для постоянного лечения эти препараты не подходят — они действуют недолго и только снимают симптомы. Также при длительном применении антацидов могут развиваться серьезные побочные эффекты, такие как запор, диарея, нарушение кислотно-щелочного баланса.

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4

Можно ли гасить изжогу содой?

Нет, так вы сделаете себе только хуже.

— Этого не нужно делать из-за развития феномена «кислотного рикошета», который характеризуется резким повышением выработки соляной кислоты клетками желудка после окончания действия соды, — объясняет Дмитрий Карпенко.

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5

А молоком?

Народный способ работает, но пользоваться им постоянно нельзя — хотя молоко и снимает симптомы изжоги, однако никак не влияет на причину заболевания. Это как вышеназванные препараты антациды: разово — можно, на постоянной основе — нет.

— Молоко помогает, но уводит от посещения врача и не может заменить лечение основного заболевания: эзофагита, гастрита, язвы. Прогноз пессимистичен — аденокарцинома пищевода, рак желудка, — предупреждает доктор Галина Барташевич.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

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6

Когда обращаться к врачу?

К доктору нужно идти, когда обнаружите у себя симптомы изжоги, — не экстренно, в плановом порядке, но обязательно. Доктор проведет комплексное обследование и установит причины развития симптомов.

— В первую очередь диагноз-исключение — это функциональная неязвенная диспепсия, то есть эпизод изжоги имел место, но не повторяется и объясняется нарушением пищевого поведения, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Более серьезным является проявление так называемых кислотозависимых заболеваний — это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический гастрит, язвенная болезнь, хронический панкреатит. Все эти заболевания требуют лечения, а не просто купирования симптома.

Наличие изжоги раз в неделю и чаще в течение последних 12 месяцев может говорить о рефлюксной болезни.

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7

Какие придется пройти обследования?

Основной метод обследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки — эзофагогастродуоденоскопия, она же ЭГДС. Если провести ее невозможно, то применяется рентгеновское исследование желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки с бариевой взвесью. Также врач может назначить анализы крови и кала, ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

Барташевич говорит, что наличие кислотного заброса спровоцирует также и визит к стоматологу, потому что у таких пациентов часто бывает кариес или неприятный запах изо рта. Может понадобиться обращение к лору, потому что следствием изжоги может стать першение в горле или ощущение осиплости голоса.

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8

Есть ли лечение?

Да, оно будет зависеть от того, какое заболевание стало причиной возникновения изжоги.

— Для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта используется курсовой прием разных групп препаратов, среди которых основное место занимают ингибиторы протоновой помпы, — говорит Карпенко. — Безусловно, необходимо корректировать факторы риска, менять образ жизни и пищевые привычки.

— Любое лечение кислотозависимых заболеваний начинается со слова «диета», — говорит Галина Барташевич. — Придется придерживаться конкретных рекомендаций: отказ от никотиновой зависимости, от употребления острых специй, продуктов, содержащих мяту, цитрусы, шоколад, какао, крепкий чай и кофе. Немаловажная рекомендация — приподнятие головного конца кровати на 15 сантиметров. Также даются рекомендации по ограничению подъема тяжестей, работы в наклон. Но без обследования пациента и индивидуального подхода врача, разумеется, не обойтись.

При четком соблюдении всех рекомендаций и приеме лекарственных средств лечение занимает около 2–3 месяцев.

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медициназдоровьеизжогазаболевания ЖКТ
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