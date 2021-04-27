Сода или молоко: как помочь себе справиться с изжогой

Это ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося кверху от эпигастральной (подложечной) области.



— Изжога возникает при забросе содержимого из желудка в пищевод (гастроэзофагеальный рефлюкс), — говорит доктор Дмитрий Карпенко. — Изжога является основным, но не единственным симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.



Дмитрий Карпенко — кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова , врач-терапевт, гастроэнтеролог.

