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В Новосибирской области сняли ковидные ограничения — они действовали три года

Решение принято на оперативном штабе по противодействию распространения ковида

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Сегодня утратили силу 62 постановления, накладывающие ограничения на жителей Новосибирской области

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В Новосибирской области с 1 мая не действует режим повышенной готовности, веденный из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Действующие с марта 2020 года ограничения решили снять 17 апреля на оперативном совещании губернатора Андрея Травникова.

— Считаю нецелесообразным его продлевать, — отметил в апреле глава региона. С ним согласился глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Документ о снятии режима повышенной готовности опубликован на сайте правительства региона. Документ за подписью Андрея Травникова признает утратившими силу 62 постановления о ковидных ограничениях.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России в конце мая ожидается новая волна заражений COVID-19 на фоне выявления подварианта «арктур».

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