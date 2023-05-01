В Новосибирской области сняли ковидные ограничения — они действовали три года

В Новосибирской области с 1 мая не действует режим повышенной готовности, веденный из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Действующие с марта 2020 года ограничения решили снять 17 апреля на оперативном совещании губернатора Андрея Травникова.
— Считаю нецелесообразным его продлевать, — отметил в апреле глава региона. С ним согласился глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
Документ о снятии режима повышенной готовности опубликован на сайте правительства региона. Документ за подписью Андрея Травникова признает утратившими силу 62 постановления о ковидных ограничениях.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России в конце мая ожидается новая волна заражений COVID-19 на фоне выявления подварианта «арктур».