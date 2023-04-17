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Режим повышенной готовности из-за коронавируса отменят в Новосибирске — до какого числа он действует

Он действовал с 18 марта 2020 года

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Заболеваемость снизилась и в особом режиме больше нет смысла

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Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области продлевать не будут из-за снижения заболеваемости. Об этом стало известно 17 апреля во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.

— Считаю не целесообразным его продлевать, — отметил глава региона.

С ним согласился глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Режим будет действовать до 30 апреля.

— Работаем далее в обычном режиме. Руководителей медучреждений просьба сориентировать, — добавил Травников.

Режим повышенной готовности в регионе действовал с 18 марта 2020 года, то есть больше трех лет.

Коронавирус в НовосибирскеКоронавирусРежим повышенной готовностиАндрей Травников
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