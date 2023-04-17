Режим повышенной готовности из-за коронавируса отменят в Новосибирске — до какого числа он действует

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области продлевать не будут из-за снижения заболеваемости. Об этом стало известно 17 апреля во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.
— Считаю не целесообразным его продлевать, — отметил глава региона.
С ним согласился глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
Режим будет действовать до 30 апреля.
— Работаем далее в обычном режиме. Руководителей медучреждений просьба сориентировать, — добавил Травников.
Режим повышенной готовности в регионе действовал с 18 марта 2020 года, то есть больше трех лет.