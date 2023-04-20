В конце мая в России ожидается новая волна заражений COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России в конце мая ожидается новая волна заражений COVID-19 на фоне выявления подварианта «Арктур». По её словам, в России подтверждены четыре случая заболевания новым подвариантом. Как сообщает Роспотребнадзор, ранее этот субвариант был обнаружен в Индии. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно он вызвал там новый рост числа заболевших.
— По предварительным данным, «Арктур» может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется, — сообщили в Роспотребнадзоре.
По словам Анны Поповой, зарубежные ученые предупреждают, что новый подвариант «Арктур» может обходить иммунитет. В целом, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей на 14% и составила 49,5 тысячи случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма «Омикрон».
Ранее сообщалось, что в Россию вернулся подвариант ВА.2 — стелс-омикрон. За год он сильно мутировал и стал постепенно вытеснять линию ВА.5, доминировавшую в России на протяжении многих месяцев. Тогда это вызвало рост заболеваемости, однако ограничения так же не вводились, врачи рекомендовали заниматься индивидуальной профилактикой.