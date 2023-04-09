Потерявшая годовалого сына сибирячка обвинила врачей в фальсификации — историю заметил Бастрыкин

Главный следователь России Александр Бастрыкин дал новосибирским подчиненным ряд поручений по расследованию обстоятельств гибели годовалого ребенка в Купинской ЦРБ. Его мать обвинила врачей в неверной постановке диагноза и фальсификации отказа от госпитализации.
— Мать ребенка обратилась в медицинское учреждение, однако необходимых мер к его обследованию и госпитализации не приняли. На следующий день состояние мальчика ухудшилось, его поместили в реанимацию, где он скончался. Заявительница также ставит под сомнение результаты проведенной экспертизы, основанной на отказе от госпитализации, поскольку ее подпись в этом документе поддельная, — говорится в сообщении Следственного комитета России.
Бастрыкин поручил столичному центру экспертизы при СК «обеспечить в кратчайшие сроки организацию и проведение объективной и независимой экспертизы по делу».
22 марта новосибирские следователи объявили о том, что проверят действия врачей Купинской ЦРБ. Само уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили 8 марта.
Отметим, что НГС обращался в областное Министерство здравоохранения, чтобы узнать результаты проверки качества оказания малышу медицинской помощи.
— Специалисты Минздрава готовы ответить на ваши вопросы с письменного согласия законного представителя пациента, — заявили НГС в пресс-службе Минздрава НСО.
В конце марта Бастрыкин обратил внимание на разрушающийся дом после публикации НГС — заведено уголовное дело.