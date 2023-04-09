Потерявшая годовалого сына сибирячка обвинила врачей в фальсификации — историю заметил Бастрыкин

— Мать ребенка обратилась в медицинское учреждение, однако необходимых мер к его обследованию и госпитализации не приняли. На следующий день состояние мальчика ухудшилось, его поместили в реанимацию, где он скончался. Заявительница также ставит под сомнение результаты проведенной экспертизы, основанной на отказе от госпитализации, поскольку ее подпись в этом документе поддельная, — говорится в сообщении Следственного комитета России.

