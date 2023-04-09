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Потерявшая годовалого сына сибирячка обвинила врачей в фальсификации — историю заметил Бастрыкин

Женщина заявила, что подпись в отказе от госпитализации ребенка — поддельная

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Областное Министерство здравоохранения отказалось комментировать трагедию в Купинской ЦРБ

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Главный следователь России Александр Бастрыкин дал новосибирским подчиненным ряд поручений по расследованию обстоятельств гибели годовалого ребенка в Купинской ЦРБ. Его мать обвинила врачей в неверной постановке диагноза и фальсификации отказа от госпитализации.

— Мать ребенка обратилась в медицинское учреждение, однако необходимых мер к его обследованию и госпитализации не приняли. На следующий день состояние мальчика ухудшилось, его поместили в реанимацию, где он скончался. Заявительница также ставит под сомнение результаты проведенной экспертизы, основанной на отказе от госпитализации, поскольку ее подпись в этом документе поддельная, — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Бастрыкин поручил столичному центру экспертизы при СК «обеспечить в кратчайшие сроки организацию и проведение объективной и независимой экспертизы по делу».

22 марта новосибирские следователи объявили о том, что проверят действия врачей Купинской ЦРБ. Само уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили 8 марта.

Отметим, что НГС обращался в областное Министерство здравоохранения, чтобы узнать результаты проверки качества оказания малышу медицинской помощи.

— Специалисты Минздрава готовы ответить на ваши вопросы с письменного согласия законного представителя пациента, — заявили НГС в пресс-службе Минздрава НСО.

В конце марта Бастрыкин обратил внимание на разрушающийся дом после публикации НГС — заведено уголовное дело.

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