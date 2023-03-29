СЕЙЧАС +4°С
Пробки 5/10
usd 76.59
eur 82.78
Тема дняКак избавиться от спам-звонков
Все новости
Все новости

Бастрыкин обратил внимание на разрушающийся дом после публикации НГС — заведено уголовное дело

В начале марта в здании разрушился потолок

1 404

Жители дома много лет жаловались на проблемы в квартире

Поделиться

Следователи Новосибирской области завели уголовное дело после обрушения крыши в доме на Калинина, 75. Делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

— В средствах массовой информации размещена публикация, в которой сообщается, что жители Новосибирска проживают в доме, где разрушается крыша, а сам дом давно покрылся трещинами. Со слов жильцов, в здании должен был быть сделан капитальный ремонт, но этого не произошло, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Расследование идет по статье 293 УК РФ (халатность).

В редакцию НГС 10 марта обратилась 79-летняя ветеран труда Эва Рыбалко, у которой разрушилась крыша. Она рассказала, что от довольно старого дома летом 2022 года отказалась управляющая компания.

В мэрии Новосибирска журналисту НГС рассказали, что в мэрию поступало 7 жалоб от жителей дома на Калинина, 75. А 14 февраля этого года там проверили техническое состояние дома. Техническое заключение направили 15 февраля на межведомственную комиссию по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.

Из-за того, что износ больше 70%, дом по Калинина, 75 исключили из программы капитального ремонта, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В Новосибирске бесплатное кафе «Добродомик» для пенсионеров затопило талой водой в Новосибирске.

По теме

ПотолокБастрыкинСледователиКапитальный ремонт
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter