Бастрыкин обратил внимание на разрушающийся дом после публикации НГС — заведено уголовное дело

Следователи Новосибирской области завели уголовное дело после обрушения крыши в доме на Калинина, 75. Делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
— В средствах массовой информации размещена публикация, в которой сообщается, что жители Новосибирска проживают в доме, где разрушается крыша, а сам дом давно покрылся трещинами. Со слов жильцов, в здании должен был быть сделан капитальный ремонт, но этого не произошло, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Расследование идет по статье 293 УК РФ (халатность).
В редакцию НГС 10 марта обратилась 79-летняя ветеран труда Эва Рыбалко, у которой разрушилась крыша. Она рассказала, что от довольно старого дома летом 2022 года отказалась управляющая компания.
В мэрии Новосибирска журналисту НГС рассказали, что в мэрию поступало 7 жалоб от жителей дома на Калинина, 75. А 14 февраля этого года там проверили техническое состояние дома. Техническое заключение направили 15 февраля на межведомственную комиссию по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.
Из-за того, что износ больше 70%, дом по Калинина, 75 исключили из программы капитального ремонта, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
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