Бастрыкин обратил внимание на разрушающийся дом после публикации НГС — заведено уголовное дело

Следователи Новосибирской области завели уголовное дело после обрушения крыши в доме на Калинина, 75. Делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

— В средствах массовой информации размещена публикация, в которой сообщается, что жители Новосибирска проживают в доме, где разрушается крыша, а сам дом давно покрылся трещинами. Со слов жильцов, в здании должен был быть сделан капитальный ремонт, но этого не произошло, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.