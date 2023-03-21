Не проходила в двери, но всё равно ела: грустная история самой большой женщины России — она весила больше 300 кг

Ксения Мохова умерла летом 2022 года. К этому моменту она весила около 300 кг. Тогда она почти не передвигалась, но ела примерно 10 раз в день. Ксения чувствовала приближение своей смерти и часто говорила, что ее скоро не станет. О женщине узнали журналисты программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1» — они приехали к ней в Калининград и уговорили поехать с ними на обследование в Москву.

Транспортировка была сложной. Дело в том, что Ксения уже не проходила в двери и застревала в дверных проемах. Дома она сама могла добраться только до туалета и обратно. Душ женщина принимала с помощью близких. Тогда Мохова делилась своими пищевыми привычками с журналистами.