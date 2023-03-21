Не проходила в двери, но всё равно ела: грустная история самой большой женщины России — она весила больше 300 кг

О калининградке Ксении Моховой в России стало известно в январе 2022 года. Тогда женщина впервые на камеру рассказала о своем огромном весе и трудностях, которые с ним связаны. Помочь ей взялись журналисты и общественность, с ними Ксения успела пройти только часть пути, который помог бы ей вернуться к нормальной жизни. А дальше не хватило сил. Наши коллеги из «СтарХита» вспомнили историю самой большой женщины России.
Ксения Мохова умерла летом 2022 года. К этому моменту она весила около 300 кг. Тогда она почти не передвигалась, но ела примерно 10 раз в день. Ксения чувствовала приближение своей смерти и часто говорила, что ее скоро не станет. О женщине узнали журналисты программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1» — они приехали к ней в Калининград и уговорили поехать с ними на обследование в Москву.
Транспортировка была сложной. Дело в том, что Ксения уже не проходила в двери и застревала в дверных проемах. Дома она сама могла добраться только до туалета и обратно. Душ женщина принимала с помощью близких. Тогда Мохова делилась своими пищевыми привычками с журналистами.
— Очень люблю фастфуд. В целом ем по 10 раз в день: бутерброды, творог, много другого. Но трудно принять себя такой, в зеркало стараюсь не смотреть. Я вижу себя балериной, — говорила Ксения.
Проблемы со здоровьем начались у Ксении еще в детстве. В шесть лет девочка переболела воспалением легких, а затем стала стремительно набирать вес. Уже в 22 года стрелка на весах показывала ей 125 кг. С августа 2020 года Мохова перестала выходить на улицу. Она жила в старом доме и боялась, что лестница под ней рухнет.
В феврале 2022 года Моховой установили внутрижелудочный баллон, благодаря которому она сбросила 22 килограмма. Такая мера была временной, а баллон нужно было извлекать в Москве.
— Ксении поставили внутрижелудочный баллон, чтобы она не могла много есть. Нужно было похудеть до 250 кг, чтобы провести операцию по уменьшению желудка. Сказали пить белковые коктейли, чтобы поддерживать организм, но денег на лекарства и коктейли не хватало. Я старалась помочь, хотя у меня самой четверо детей. Ксюше приходилось есть то, на что хватало денег. Ее рвало, пища не усваивалась, — вспоминает ее подруга Ирина.
В столицу Ксения не могла попасть из-за проблем с авиасообщением. Бюджет женщины был скромным. Он составлял 18 тысяч рублей в месяц. Волонтеры и МЧС помогли ей переехать в Полесск Калининградской области, чтобы хоть немного гулять. Но операции по удалению баллона женщина так и не дождалась. Летом 2022 года Ксения Мохова скончалась.
У женщины осталась 14-летняя дочь Варвара. Опеку над ней взял дедушка.
Похудение с помощью бариатрической операции
Недавно редакция NGS.RU писала историю Натальи Шергуновой — она поправилась до 135 кг и решилась на бариатрическую операцию.
— Мне оставили 40 мл желудка и 250 см тонкого кишечника. После операции были очень серьезные осложнения, я захлебывалась желчью, мне прожигало весь пищевод, казалось, что наелась перца. Но через месяц всё прошло, — рассказывала она тогда журналистам.
Наталья начала стремительно худеть, не прилагая никаких усилий. Почти сразу ушло 13 килограммов, за следующие 9 месяцев она скинула еще 50. В 2014 году женщина достигла своего минимального веса — 76 кг.
— А дальше сказка кончилась и вернулся жор. Я ела маленькими порциями, но постоянно ощущала себя голодной, пыталась считать калории и выбирать правильную еду, но начался откат, — вспоминала она.
За 6 лет после операции (с 2015 по 2021 год) девушка постепенно вернулась к весу в 113 килограммов. По словам Натальи Шергуновой, это распространенный эффект от такой операции. Ей тогда тяжело дался набор веса, и она уже поставила на себе крест, но помощь пришла откуда не ждали — к изменениям Наталью подтолкнула пандемия коронавируса. Продолжение истории — в нашем материале.
Похудела на 55 килограммов
Недавно мы рассказывали историю Татьяны Рыбаковой: девушка весила больше 100 килограммов в возрасте 14 лет. Она смогла не только измениться до неузнаваемости, но и сделала из этого дело своей жизни.
Фитнес-тренер считает, что многим мешает похудеть отсутствие верного запроса.
— Как ни странно, отсутствие понимания, зачем им это нужно. Начинать худеть надо с головы и осознания своих приоритетов. Стать на два размера меньше и влезть в красивое платье — недостаточная мотивация. А вот изменить свою жизнь, став здоровым и красивым, — куда сильнее, — рассказывала она.
Чтобы достичь нужного результата, женщина избавилась от «мусора» в питании: продуктов быстрого приготовления, жирного мяса и вредных сладостей. По словам Татьяны, теперь в ее рационе много белка, овощей, фруктов, круп и мяса. Чтобы не чувствовать себя на диете, она даже иногда позволяет себе сладкое и суши.
Как начать худеть и какие могут быть ошибки
Врачи советуют сначала подумать, как долго вы собираетесь худеть, и ставить реальные цели: чем короче сроки, тем больше стресса получает организм. В этом случае ответ тела не порадует.
— Резких движений в ограничениях по питанию, калорийности еды быть не должно — это чревато для организма. Ответ на такой стресс может быть печальным: это скажется на качестве волос, состоянии кожи. Да и настроение у человека в целом будет достаточно депрессивным, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог Галина Барташевич. — Посетите диетолога, эндокринолога, убедитесь, что нет гипотиреоза, всё в порядке с гемоглобином, нет анемии, повышенного уровня сахара в крови. Стартовый задел по качеству здоровья сделать надо. Если речь идет о серьезном ожирении, грамотное обследование у диетолога, эндокринолога или терапевта просто необходимо. Если же вопрос о 3–5 килограммах, начните с понимания того, как быстро вы хотите с этими килограммами расстаться. Чем спокойней будет меняться питание и увеличиваться физические нагрузки, тем качественней будет результат.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
Начните с пересмотра рациона и времени приема пищи.
— Добавьте овощей и фруктов. Старайтесь, чтобы каждый прием пищи содержал в себе овощи или фрукты. Старайтесь есть больше натуральных продуктов, а не обработанных. Мясо или рыба — вместо сосисок и колбасы. Крупы и цельнозерновые макароны и хлеб — вместо макарон из белой муки. Попробуйте есть регулярно, чтобы не испытывать чувство голода, — говорит специалист по похудению Дарья Князева. — Когда мы голодны, больше хочется сладкого, чтобы быстро восполнить энергию. Если душа не лежит к занятиям в зале, попробуйте выделять время просто на прогулки пешком. А в идеале — найдите активность, которой вам нравится заниматься. Ходьба, бег, плавание, пилатес, велосипед, групповые тренировки под музыку или танцы. Если вы найдете активность, от которой будете получать удовольствие, то заниматься спортом станет легко и приятно, потеря веса будет отличным бонусом.
Дарья Князева — инструктор групповых программ, сертифицированный специалист по миофасциальному релизу, сертифицированный специалист по тренировкам во время беременности и восстановлению после родов. Руководитель тренировочного отдела школы идеального тела #Sekta.
Еще интересные статьи про похудение
- «Люди смотрели с жалостью»: история таксистки, которая весила 150 кг и пряталась в машине от людей — как она похудела;
- эксперимент: наша читательница 31 день приседала по 100 раз в день — как изменилось ее тело (фото до и после);
- появились скулы и ушел отек: наша читательница на 30 дней отказалась от кофе и изменилась внешне — фото до и после.