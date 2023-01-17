Сибиряк заявил, что в Бердской ЦГБ закончилась кровь первой отрицательной группы — что говорят в больнице?

Мужчина опубликовал эту информацию в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Подслушано Бердск»:

— Приветствую, народ! Ситуация сложилась такая, что сегодня врачи объявили: первая отрицательная кровь закончилась не только в бердском и искитимском отделении, но и в новосибирском. И мне пришлось выписываться с гемоглобином 62, при минимальных 70 и выше и норме 135–170. <...> Буду откровенен — не только просить тяжело морально, но и сам уже устал от скитаний по больницам и, главное — неопределенности.