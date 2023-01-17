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Сибиряк заявил, что в Бердской ЦГБ закончилась кровь первой отрицательной группы — что говорят в больнице?

Мужчина просит жителей города сдать для него кровь

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В больнице говорят, что в наличии у них есть 5 доз нужной крови

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Сибиряк заявил, что в Бердской центральной городской больнице закончилась кровь первой отрицательной группы — в больнице опровергают эту информацию.

Мужчина опубликовал эту информацию в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Подслушано Бердск»:

— Приветствую, народ! Ситуация сложилась такая, что сегодня врачи объявили: первая отрицательная кровь закончилась не только в бердском и искитимском отделении, но и в новосибирском. И мне пришлось выписываться с гемоглобином 62, при минимальных 70 и выше и норме 135–170. <...> Буду откровенен — не только просить тяжело морально, но и сам уже устал от скитаний по больницам и, главное — неопределенности.

Он утверждает, что кровь ему нужна, чтобы гемоглобин не падал — таким методом его лечат уже 4 месяца.

А в пресс-службе Бердской ЦГБ ответили, что на вечер 16 января в больнице было в наличии 5 доз эритроцитсодержащих компонентов крови I отрицательной группы:

— Что является достаточным для обеспечения потребности больницы в течение нескольких дней. Заготовка крови производится ежедневно.

В Новосибирском центре крови, который обеспечивает медорганизации Новосибирска, заверили, что запас крови I отрицательной группы есть и в последние 10 лет дефицита не было.

Ранее мы рассказывали, как повысить гемоглобин и какие причины анемии бывают — ее симптомы у вас наверняка есть.

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