Сибиряк заявил, что в Бердской ЦГБ закончилась кровь первой отрицательной группы — что говорят в больнице?

Сибиряк заявил, что в Бердской центральной городской больнице закончилась кровь первой отрицательной группы — в больнице опровергают эту информацию.
Мужчина опубликовал эту информацию в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Подслушано Бердск»:
— Приветствую, народ! Ситуация сложилась такая, что сегодня врачи объявили: первая отрицательная кровь закончилась не только в бердском и искитимском отделении, но и в новосибирском. И мне пришлось выписываться с гемоглобином 62, при минимальных 70 и выше и норме 135–170. <...> Буду откровенен — не только просить тяжело морально, но и сам уже устал от скитаний по больницам и, главное — неопределенности.
Он утверждает, что кровь ему нужна, чтобы гемоглобин не падал — таким методом его лечат уже
А в пресс-службе Бердской ЦГБ ответили, что на вечер
— Что является достаточным для обеспечения потребности больницы в течение нескольких дней. Заготовка крови производится ежедневно.
В Новосибирском центре крови, который обеспечивает медорганизации Новосибирска, заверили, что запас крови I отрицательной группы есть и в последние
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