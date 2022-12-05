«Какой он сапер, если спит на ходу? Подорвет не только себя»: как мобилизовали слесаря с «сонной» патологией

В Казани мобилизовали слесаря МУП «Водоканал» Павла Никулина. Он страдает от задержки дыхания во сне и почти не может спать без специального прибора, рассказала 116.RU его жена Олеся. За Павла боятся и сослуживцы, которые будят его, чтобы он не задохнулся во сне, говорит супруга. Родственники пытаются добиться демобилизации Павла.
Как рассказывает наша собеседница, 29 октября у Павла был выходной. Ему позвонили с работы: начальник сказал, что нужно съездить в военкомат, расписаться за некий документ.
По словам Олеси, у ее
Уже несколько лет он может спать только с японским аппаратом СИПАП. Это компрессор, который подает дополнительный воздух.
Вот с таким заболеванием в военкомате Павлу дали категорию А и признали его годным к службе, рассказывает его супруга. По ее словам, медкомиссию вообще не проводили и даже не дали времени на сборы.
— Муж засел в военкомате до 4 вечера. Оттуда его сразу увезли в танковое училище, а из танкового ночью — в сборный пункт «Казань Экспо», — вспоминает Олеся.
Семья две недели добивалась проведения военно-врачебной комиссии. В итоге Павла отвезли на ВВК в Ижевск. Там его 5 дней обследовал отоларинголог, хотя этим должны заниматься невролог и сомнолог, объясняет Олеся.
— Врачи говорили, что понимают, что у него не уши болят. Но поставили категорию А. Хотя у него в молодости уже была категория Б, то есть «годен с незначительными ограничениями», из-за проблем с дыханием, — рассказывает жена мобилизованного.
Сейчас Павлу, по словам супруги, приходится спать на бетонном полу в «Казань Экспо». На кровати он выдерживает только первые 20 минут. После этого или падает с нее, или ищет удобное положение, чтобы воздух хоть немного попадал в легкие, рассказывает Олеся.
— Он сапер. Какой он сапер, если он спит на ходу? Подорвет не только себя, но и тех, кто позади. Вот у них идет стрельба на полигоне, а мой муж просто держит автомат и стоя спит. Написали рапорт, что человек опасен для себя и окружающих, — добавляет Олеся.
Родственники Павла обращаются в различные инстанции, но пока безрезультатно. На 8 декабря назначено заседание суда, на котором они попросят признать призыв Павла незаконным и провести медобследование (иск есть в распоряжении редакции). Они надеются, что близкого человека освободят от призыва по состоянию здоровья.
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В танковом училище, которое курирует мобилизованных, нам сообщили, что проведение военно-врачебной комиссии к ним не относится. В их обязанности входят формирование воинских частей, боевое слаживание, обеспечение военнослужащих всем необходимым. А вопросы по ВВК — к военкомату, добавили в танковом. Оперативно связаться с военкоматом нам не удалось.
Павел оказался в одной роте с Юрием Климиным, о котором мы писали ранее. Тот тоже работал в Водоканале. В тот же день, 29 октября, его забрали в военкомат. У Климина была отсрочка на год. Кроме того, он ухаживал за больной матерью, которая не может обслуживать себя сама.
116.RU направил запросы в Водоканал и военкомат Татарстана с просьбой прокомментировать ситуацию.