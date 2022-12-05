«Какой он сапер, если спит на ходу? Подорвет не только себя»: как мобилизовали слесаря с «сонной» патологией

Павел оказался в одной роте с Юрием Климиным, о котором мы писали ранее. Тот тоже работал в Водоканале. В тот же день, 29 октября, его забрали в военкомат. У Климина была отсрочка на год. Кроме того, он ухаживал за больной матерью, которая не может обслуживать себя сама.



116.RU направил запросы в Водоканал и военкомат Татарстана с просьбой прокомментировать ситуацию.

