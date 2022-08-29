«Что у вас тут происходит? Люди на полу и сидят, и лежат!» Репортаж из очереди в поликлинике в разгар ковида

— Так поверни голову, он просто присел.



Я посмотрела направо. По всему длинному коридору сидели уставшие люди. Мужчина помахал рукой. И тут до меня дошло.



— Стойте, так это весь коридор в один кабинет, что ли?! — я аж привстала.



Женщина сочувственно кивнула. Теперь, по моим подсчетам, от визита к врачу меня отделяло не 15 человек, а около 30.



Страсти накаляются

За первый час к терапевту попали только три человека, а все новые и новые пациенты шли бесконечным потоком, узнавали свою очередь, и в их глазах будто бы что-то гасло.



— За каким это я мужчиной, мне не видно? — произнес новенький.



— Ну вон же, в конце коридора.



— Блин, а чего он на улицу вообще не вышел?



Ситуация стала накаляться внезапно. Сначала один мужчина вышел из кабинета с криками:



— Эта *** меня забыла записать! Теперь вообще принимать отказываются!



Он пролетел в регистратуру, очень долго там с кем-то ругался, а затем пришел за градусником.



После начали приходить люди по записи. Тут-то и выяснилось, что кто-то из счастливчиков умудрился отхватить конкретное время, а значит вся очередь должна их пропустить. Потом ближе к кабинету потянулись люди из категории «только спросить». В итоге наша очередь состояла из первичных и вторичных пациентов, тех, кто записался, и людей, которым сказали пройти вне очереди просто, например, за рецептом.

