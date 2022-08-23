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Синдром 7 сентября: почему через неделю после начала занятий школьники начинают болеть и капризничать

Родителям нужно знать причину и как помочь ребенку

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В первые учебные дни дети ждут от родителей внимания и поддержки

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В конце лета дети выбирают принадлежности для учебного года, примеряют форму, начинают скучать по школьным друзьям. Дома всё больше разговоров о школе, и дети волнуются, предвкушая первый учебный день.

Что же касается первоклассников, то они не знают, что это такое — обучение в школе. А, как отмечают врачи, нервная система у детей в начальной школе еще очень чувствительна к резким переменам.

Как волнение накануне учебного года отражается на психике и здоровье и что такое синдром 7 сентября, «Доктору Питеру» рассказала педиатр, иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая.

Почему возникает синдром?


Волнение по поводу предстоящих изменений в жизни может сказаться на здоровье детей. А стресс, даже если он положительный, но длительный, может снижать иммунитет. Что происходит после начала занятий? Нужно непривычно рано вставать, идти в школу, знакомиться и общаться с незнакомыми людьми.

В первую неделю организм ребенка еще справляется с непривычным режимом дня и питания, нагрузками, работая на подъеме, но затем, буквально к концу первой учебной недели, наступает спад. Уже в первые выходные ребенок уже не такой веселый, может капризничать, а к 7-му числу может появиться простуда, обострение хронических болезней, могут возникнуть проблемы с поведением.

Родители не могут понять, что случилось — ребенка как подменили. Но это лишь результат того, что мамы и папы не позаботились о том, чтобы подготовить школьника к учебе.

Болезнь — возможность остаться дома


Школа — это новый этап в жизни ребенка, ученик очень отличается от беззаботного дошколенка. Конечно, дети хорошо приспосабливаются к новым условиям, но им всё равно нужна помощь взрослых.

В первые дни нелегко приходится всем детям, даже общительным, любознательным и тем, кто ходил на подготовительные курсы. А для робких и застенчивых, привязанных к родителям малышам нагрузка еще сильнее.

Психика и здоровье тесно связаны. И при возникающем стрессе организм ищет способ разгрузиться. Болезнь, простуда — это возможность остаться дома, отдохнуть. Так организм защищается от перегрузок, берет паузу, чтобы всё осмыслить, а потом уже приступить к активной работе.

Как помочь ребенку?


Ранние подъемы, новый распорядок дня и приема пищи — немалый стресс для ребенка. И если он заранее не привык к такому режиму, то недосып и усталость дополняют картину.

На этом фоне иммунитет закономерно снижается, нервная система истощается — отсюда простуды, кашли, насморки и вялость.

Важно знать о подобном сценарии и начать готовиться к школе не в последних числах августа, а с начала месяца.

Не только простуды


Не всегда синдром 7 сентября проявляется именно болезнями. Родителям в начале нового учебного года нужно быть очень внимательными к своему школьнику.

Тревожные признаки:

  1. Подавленность и вялость.
  2. Отказ от любимых игр.
  3. Изменившееся поведение ребенка.

Совсем плохо, если ребенок отказывается ходить в школу и утренние «концерты» становятся нормой.

Серьезный повод для беспокойства — если ребенок отказывается рассказывать о школе и делиться новостями. Обращайте внимание на его аппетит и сон — если они резко изменились, ребенок находится в стрессе.

В такое время дети очень ждут поддержки и внимания родителей. Проводите с ними больше времени, рассказывайте о своей школьной жизни, помогайте с уроками, чаще обнимайте ребенка и говорите ему о своей любви и о том, как вы гордитесь его, пусть даже маленькими, успехами.

Не все должны быть отличниками


Также мамам и папам важно понимать, что не в пятерках счастье, и не стремиться делать из ребенка гения. Гораздо важнее его здоровье и психическое состояние.

У всех детей свои способности. И если малыш видит, что разочаровывает родителей, это отражается на его состоянии. Он понимает, что им недовольны, но не тянет физически и психологически. В этом случае недалеко до невроза и серьезных болезней (давление, нарушения пищеварения, мигрени).

Родительское раздражение, если ребенок неправильно посчитал или написал, — стресс для школьника. Нужно не ругать, а помочь, мягко направить. Ребенку нужно слышать слова поддержки, а не упреки, которые отбивают всякое желание учиться.

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