Синдром 7 сентября: почему через неделю после начала занятий школьники начинают болеть и капризничать
Родителям нужно знать причину и как помочь ребенку
В конце лета дети выбирают принадлежности для учебного года, примеряют форму, начинают скучать по школьным друзьям. Дома всё больше разговоров о школе, и дети волнуются, предвкушая первый учебный день.
Что же касается первоклассников, то они не знают, что это такое — обучение в школе. А, как отмечают врачи, нервная система у детей в начальной школе еще очень чувствительна к резким переменам.
Как волнение накануне учебного года отражается на психике и здоровье и что такое синдром 7 сентября, «Доктору Питеру» рассказала педиатр, иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая.
Почему возникает синдром?
Волнение по поводу предстоящих изменений в жизни может сказаться на здоровье детей. А стресс, даже если он положительный, но длительный, может снижать иммунитет. Что происходит после начала занятий? Нужно непривычно рано вставать, идти в школу, знакомиться и общаться с незнакомыми людьми.
В первую неделю организм ребенка еще справляется с непривычным режимом дня и питания, нагрузками, работая на подъеме, но затем, буквально к концу первой учебной недели, наступает спад. Уже в первые выходные ребенок уже не такой веселый, может капризничать, а к 7-му числу может появиться простуда, обострение хронических болезней, могут возникнуть проблемы с поведением.
Родители не могут понять, что случилось — ребенка как подменили. Но это лишь результат того, что мамы и папы не позаботились о том, чтобы подготовить школьника к учебе.
Болезнь — возможность остаться дома
Школа — это новый этап в жизни ребенка, ученик очень отличается от беззаботного дошколенка. Конечно, дети хорошо приспосабливаются к новым условиям, но им всё равно нужна помощь взрослых.
В первые дни нелегко приходится всем детям, даже общительным, любознательным и тем, кто ходил на подготовительные курсы. А для робких и застенчивых, привязанных к родителям малышам нагрузка еще сильнее.
Психика и здоровье тесно связаны. И при возникающем стрессе организм ищет способ разгрузиться. Болезнь, простуда — это возможность остаться дома, отдохнуть. Так организм защищается от перегрузок, берет паузу, чтобы всё осмыслить, а потом уже приступить к активной работе.
Как помочь ребенку?
Ранние подъемы, новый распорядок дня и приема пищи — немалый стресс для ребенка. И если он заранее не привык к такому режиму, то недосып и усталость дополняют картину.
На этом фоне иммунитет закономерно снижается, нервная система истощается — отсюда простуды, кашли, насморки и вялость.
Важно знать о подобном сценарии и начать готовиться к школе не в последних числах августа, а с начала месяца.
Не только простуды
Не всегда синдром 7 сентября проявляется именно болезнями. Родителям в начале нового учебного года нужно быть очень внимательными к своему школьнику.
Тревожные признаки:
- Подавленность и вялость.
- Отказ от любимых игр.
- Изменившееся поведение ребенка.
Совсем плохо, если ребенок отказывается ходить в школу и утренние «концерты» становятся нормой.
Серьезный повод для беспокойства — если ребенок отказывается рассказывать о школе и делиться новостями. Обращайте внимание на его аппетит и сон — если они резко изменились, ребенок находится в стрессе.
В такое время дети очень ждут поддержки и внимания родителей. Проводите с ними больше времени, рассказывайте о своей школьной жизни, помогайте с уроками, чаще обнимайте ребенка и говорите ему о своей любви и о том, как вы гордитесь его, пусть даже маленькими, успехами.
Не все должны быть отличниками
Также мамам и папам важно понимать, что не в пятерках счастье, и не стремиться делать из ребенка гения. Гораздо важнее его здоровье и психическое состояние.
У всех детей свои способности. И если малыш видит, что разочаровывает родителей, это отражается на его состоянии. Он понимает, что им недовольны, но не тянет физически и психологически. В этом случае недалеко до невроза и серьезных болезней (давление, нарушения пищеварения, мигрени).
Родительское раздражение, если ребенок неправильно посчитал или написал, — стресс для школьника. Нужно не ругать, а помочь, мягко направить. Ребенку нужно слышать слова поддержки, а не упреки, которые отбивают всякое желание учиться.