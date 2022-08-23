Синдром 7 сентября: почему через неделю после начала занятий школьники начинают болеть и капризничать

В конце лета дети выбирают принадлежности для учебного года, примеряют форму, начинают скучать по школьным друзьям. Дома всё больше разговоров о школе, и дети волнуются, предвкушая первый учебный день.



Что же касается первоклассников, то они не знают, что это такое — обучение в школе. А, как отмечают врачи, нервная система у детей в начальной школе еще очень чувствительна к резким переменам.

