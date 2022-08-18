Введут ли обязательное ношение масок в Новосибирске? Отвечает Минздрав

Пока в Новосибирской области не планируют вводить обязательный масочный режим. Об этом в четверг на встрече с журналистами сообщила замминстра здравоохранения региона Елена Аксенова.

— Всё зависит от нас с вами и от эпидемиологической ситуации. По мере развития, по количеству случаев, по распространению оперштабом будут приниматься своевременные решения. Мы должны помнить, что если человек заболел, он должен оставаться дома, чтобы не представлять опасность для окружающих, соблюдать меры защиты и, конечно, вакцинироваться, — сказала Елена Аксенова.