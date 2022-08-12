Врач рассказал, какие продукты после заморозки превращаются в отраву

Пожалуй, каждая хозяйка летом готовит запасы на зиму, в том числе замораживает сезонные овощи, зелень, фрукты и ягоды. Тут важно помнить, что не всем продуктам пребывание в морозильнике (даже недолгое) идет на пользу. А иногда замороженная еда и вовсе может нанести вред нашему здоровью.



Что это за продукты и чем они опасны после заморозки, «Доктор Питер» выяснил у Сергея Лопатина, терапевта, гастроэнтеролога.

