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Ученые выяснили, какие 3 продукта особенно полезны для женщин (их нужно есть каждый день)

Они помогают выводить из организма лишнюю соль

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Бананы — это не только вкусный, но и полезный перекус

Бананы — это не только вкусный, но и полезный перекус

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Чрезмерное увлечение соленой пищей может серьезно ударить по здоровью — мы уже рассказывали об исследовании, которое показало, что у тех, кто ест много пищевой соли, на 28% возрастает риск преждевременной смерти. Но есть и хорошие новости: ученые назвали продукты, которые помогают выводить эту лишнюю соль из организма. И особенно заметен эффект почему-то именно у женщин, сообщает «Доктор Питер».

Новое исследование провели ученые Амстердамского университета в Нидерландах. В научном эксперименте поучаствовали более 11 тысяч мужчин и 13 тысяч женщин в возрасте от 40 до 79 лет. Эксперты изучили данные об их здоровье за шесть лет. Результаты, к которым они пришли, были опубликованы на днях в European Heart Journal.

Ученые увидели прямую связь между употреблением калия и сердечными заболеваниями.

— У людей, которые едят продукты с повышенным содержанием калия, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 13% ниже, чем у людей, у которых в рационе его катастрофически мало. Причем, эта зависимость больше касается женщин, а не мужчин, — уточняют авторы исследования. — Чем больше калия, тем меньше натрия.

Признаки дефицита калия в организме: учащенное сердцебиение, тошнота, раздражительность, мышечная слабость, судороги, запор, усталость. Впрочем, это неспецифичные симптомы. Они могут наблюдаться и при других состояниях.

Медицинское сообщество советует взрослым употреблять до 3500 мг калия в день — и лучше всего получать его из продуктов, а не в виде каких-нибудь добавок или витаминов. Богаты калием овощи, фрукты, орехи, бобы, молочные продукты и рыба. Усвоение калия облегчает витамин B6, ухудшает — алкоголь.

Ученые рекомендуют женщинам активно добавлять в рацион вот эти три продукта, богатых калием:

  • бананы (один средний плод содержит 422 мг калия, это 9% от суточной нормы);
  • авокадо (в половине плода содержится 364 мг калия, то есть — 10% дневной нормы калия), кстати, вы запросто можете вырастить авокадо дома — вот простая инструкция;
  • картофель (но только запеченный).

Вы только представьте: в одной средней запеченной в кожуре картофелине содержится 941 мг калия! Это 20% от суточной нормы.

А бананы ко всему прочему считаются еще и источником витамина B6, а также марганца.

— Витамин B6, которого в 100 граммах банана содержится примерно пятая часть суточной нормы, поддерживает иммунный ответ и способствует нормальному формированию эритроцитов, — рассказывала нам ранее диетолог Тамара Крамченинова. — Марганец отвечает за метаболизм аминокислот и углеводов.

О других полезных фруктах можете прочитать тут.

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