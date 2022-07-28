Ученые выяснили, какие 3 продукта особенно полезны для женщин (их нужно есть каждый день)

Чрезмерное увлечение соленой пищей может серьезно ударить по здоровью — мы уже рассказывали об исследовании, которое показало, что у тех, кто ест много пищевой соли, на 28% возрастает риск преждевременной смерти. Но есть и хорошие новости: ученые назвали продукты, которые помогают выводить эту лишнюю соль из организма. И особенно заметен эффект почему-то именно у женщин, сообщает «Доктор Питер».