Ученые выяснили, какие 3 продукта особенно полезны для женщин (их нужно есть каждый день)
Они помогают выводить из организма лишнюю соль
Чрезмерное увлечение соленой пищей может серьезно ударить по здоровью — мы уже рассказывали об исследовании, которое показало, что у тех, кто ест много пищевой соли, на 28% возрастает риск преждевременной смерти. Но есть и хорошие новости: ученые назвали продукты, которые помогают выводить эту лишнюю соль из организма. И особенно заметен эффект почему-то именно у женщин, сообщает «Доктор Питер».
Новое исследование провели ученые Амстердамского университета в Нидерландах. В научном эксперименте поучаствовали более 11 тысяч мужчин и 13 тысяч женщин в возрасте от 40 до 79 лет. Эксперты изучили данные об их здоровье за шесть лет. Результаты, к которым они пришли, были опубликованы на днях в European Heart Journal.
Ученые увидели прямую связь между употреблением калия и сердечными заболеваниями.
— У людей, которые едят продукты с повышенным содержанием калия, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 13% ниже, чем у людей, у которых в рационе его катастрофически мало. Причем, эта зависимость больше касается женщин, а не мужчин, — уточняют авторы исследования. — Чем больше калия, тем меньше натрия.
Признаки дефицита калия в организме: учащенное сердцебиение, тошнота, раздражительность, мышечная слабость, судороги, запор, усталость. Впрочем, это неспецифичные симптомы. Они могут наблюдаться и при других состояниях.
Медицинское сообщество советует взрослым употреблять до 3500 мг калия в день — и лучше всего получать его из продуктов, а не в виде каких-нибудь добавок или витаминов. Богаты калием овощи, фрукты, орехи, бобы, молочные продукты и рыба. Усвоение калия облегчает витамин B6, ухудшает — алкоголь.
Ученые рекомендуют женщинам активно добавлять в рацион вот эти три продукта, богатых калием:
- бананы (один средний плод содержит 422 мг калия, это 9% от суточной нормы);
- авокадо (в половине плода содержится 364 мг калия, то есть — 10% дневной нормы калия), кстати, вы запросто можете вырастить авокадо дома — вот простая инструкция;
- картофель (но только запеченный).
Вы только представьте: в одной средней запеченной в кожуре картофелине содержится 941 мг калия! Это 20% от суточной нормы.
А бананы ко всему прочему считаются еще и источником витамина B6, а также марганца.
— Витамин B6, которого в 100 граммах банана содержится примерно пятая часть суточной нормы, поддерживает иммунный ответ и способствует нормальному формированию эритроцитов, — рассказывала нам ранее диетолог Тамара Крамченинова. — Марганец отвечает за метаболизм аминокислот и углеводов.
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