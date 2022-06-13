Булькает и закладывает: в ухо попала вода и не выходит — что делать и когда это опасно. Рассказывает лор

Каждому человеку хоть раз приходилось сталкиваться с тем, что в ухо попадала вода. Это как минимум неприятно, а еще в ухе могут появиться булькающие звуки, а там и до болей недалеко. Еще неприятнее, если вместе с водой в ухо попадает инфекция. Врач-отоларинголог Эмма Магомедова рассказала для наших коллег из Wday.ru, что делать в такой ситуации.
Чем это грозит
Может, вы не знали, но у человека на самом деле три уха: внутреннее, среднее и наружное. Между наружным и средним ухом расположена барабанная перепонка, которая станет для попавшей внутрь уха воды преградой, поэтому не стоит паниковать, что вода протечет в ушной проход и удалить ее будет нельзя. В большинстве случаев удаление воды из ушного прохода заканчивается без всяких последствий, но в некоторых случаях может развиться осложнение, сопровождаемое шумом и заложенностью в ушах.
Это может быть, например, от разбухшей из-за воды серной пробки. Ее можно удалить, промывая уши самостоятельно специальными препаратами, но лучше обратиться к специалисту. В больнице серную пробку удалят с помощью медицинских инструментов.
Промывание ушей ни в коем случае нельзя делать самому, если у вас раньше были какие-то ушные заболевания, поскольку в этом случае процедура может спровоцировать воспаление.
— Другой причиной осложнения после удаления воды из уха может стать воспаление наружного слухового прохода и среднего уха, сопровождаемое чувством заложенности, болезненными ощущениями, зудом и даже гнойными выделениями. И в этом случае вам следует как можно скорее обратиться к врачу. В редких случаях в среднее ухо вода может попасть в обход барабанной перепонки через длинный узкий канал, расположенный в носоглотке, — евстахиеву трубу. Чаще всего именно таким образом получают воспаление среднего уха дайверы и те пловцы, которые случайно втянули воду носом, — говорит врач-отоларинголог.
Как удалить воду из уха
Самый популярный и действенный способ — попрыгать на одной ноге, наклонив голову набок, вниз тем ухом, в которое попала вода. Если вода попала в левое ухо, прыгать следует на левой ноге, если в правое — на правой.
— Когда этот прием не сработал, лягте на бок больным ухом вниз. Выполните несколько резких глотательных движений и попытайтесь, напрягая мышцы, расположенные рядом с ушами, пошевелить ими. Как правило, долго это делать не приходится: если вода не проникла глубоко, она быстро вытекает. Облегчить выход воды можно, вставив в ухо длинный тонкий жгутик, скрученный из стерильной ваты. В этом случае просто полежите в таком положении спокойно — вода может впитаться в жгутик или вытечь под действием силы тяжести, — советует врач.
Можно ли высушить попавшую в ухо воду феном?
Да, но действуйте осторожно, температура воздушного потока должна быть не очень высокой, чтобы не получить ожог. Не следует держать фен слишком близко от уха. Ускорить процесс испарения воды из уха поможет полотняный мешочек, туго набитый солью крупного помола. Нагрейте его и полежите на этой подушке, прижавшись ухом.
Также можно пробовать избавиться от воды при помощи дыхательных упражнений. Встаньте прямо, сделайте очень глубокий вдох, задержите воздух в груди на несколько секунд, зажав нос пальцами. Не разжимая их, сделайте глубокий резкий выдох, но при этом рот и нос должны оставаться закрытыми. Если вы сделаете это правильно, воздух через евстахиеву трубу (канал, сообщающий полость среднего уха с носоглоткой. —
Ватные палочки в уши — вред или польза?
— С водой в ухо может попасть инфекция, поэтому опасения людей по этому поводу небеспочвенны. Первое, что надо сделать: наклонить голову. Второе — лечь на бок и положить ухо на ровную поверхность. Попробуйте несколько раз произвести глотательные движения. Третье — аккуратно, но не глубоко вставьте ватный тампон или ватную палочку. Только не пробуйте ее опускать во внутреннюю часть уха. Это может навредить! Вообще врачи не советуют ими чистить уши, — говорит эксперт.
По мнению врача-отоларинголога Эммы Магомедовой, нужно учесть, что ватные палочки не предназначены напрямую для чистки ушей. Многие считают, что нужно незамедлительно избавляться от ушной серы. Однако она имеет важную функцию — защищает от инфекций. Мало кто задумывается над тем, что их использование может привести к потере слуха. Потому что таким образом вы не вычищаете серу, а, наоборот, заталкиваете внутрь и задеваете мембрану. Врачи рекомендуют раз в год приходить в клинику на щадящую чистку ушей.
Если после всех манипуляций продолжает беспокоить шум внутри уха или возникает ощущение заложенности, значит, вы столкнулись с осложнениями. Возможно, серная пробка разбухла от воды, поэтому слух стал заметно ухудшаться. Напомним, ни в коем случае не нужно пытаться ее вытащить ватными палочками. При первых симптомах необходимо сразу же обратиться к врачу. Он промоет ухо шприцем со специальным раствором. Если внутри чувствуете зуд и появились выделения, это говорит о серьезном воспалении слухового прохода. В этом случае доктор назначит антибиотики и выберет дальнейшую тактику лечения.
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