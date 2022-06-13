Булькает и закладывает: в ухо попала вода и не выходит — что делать и когда это опасно. Рассказывает лор

Это может быть, например, от разбухшей из-за воды серной пробки. Ее можно удалить, промывая уши самостоятельно специальными препаратами, но лучше обратиться к специалисту. В больнице серную пробку удалят с помощью медицинских инструментов.

Промывание ушей ни в коем случае нельзя делать самому, если у вас раньше были какие-то ушные заболевания, поскольку в этом случае процедура может спровоцировать воспаление.

— Другой причиной осложнения после удаления воды из уха может стать воспаление наружного слухового прохода и среднего уха, сопровождаемое чувством заложенности, болезненными ощущениями, зудом и даже гнойными выделениями. И в этом случае вам следует как можно скорее обратиться к врачу. В редких случаях в среднее ухо вода может попасть в обход барабанной перепонки через длинный узкий канал, расположенный в носоглотке, — евстахиеву трубу. Чаще всего именно таким образом получают воспаление среднего уха дайверы и те пловцы, которые случайно втянули воду носом, — говорит врач-отоларинголог.