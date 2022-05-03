Психофизиолог — о том, почему современным детям так трудно учиться в школе

Виктория Ефимова — психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» и центра «Логопрогноз», доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И . Герцена.



Три кита успеваемости

— Есть три кита, на которых держится школьная успеваемость первоклассника, — говорит психофизиолог Виктория Ефимова. — Это сидеть неподвижно целый урок, внимательно слушать учителя (делать то, что он говорит) и работать в классе в одном темпе со всеми. Согласитесь, что про ум тут ничего нет. Здесь больше о способности управлять своим телом.



Трудности в учебе

Часто учителя предупреждают родителей первоклашек, что, прежде чем переживать, надо дать ребенку адаптироваться к школе. Но у многих детей проблемы возникают уже с первых дней обучения в школе и со временем не проходят, а увеличиваются как снежный ком.



— А всё потому, что в жизни ребенка не было трех китов, — объясняет психолог. — Требования в детском саду обычно не такие жесткие, как в школе, и в первом классе у многих детей возникает противоречие между тем, что от них требуют, и возможностями их нервной системы.

