Психофизиолог — о том, почему современным детям так трудно учиться в школе
Доктор психологических наук рассказывает про
Знаете ли вы хоть одного ребенка, который бы сознательно хотел стать двоечником? Согласитесь, всем нравится, когда их хвалят, рассказывает «Доктор Питер». Никто не получает удовольствия от критики. Почему же в начальной школе в каждом классе
На бытовом уровне всегда считается так: если ребенок хорошо учится — он умный, плохо — глупый. Поэтому родители, думая о подготовке к школе, тренируют ребенка в чтении, письме, счете и развивают логическое мышление. Но давайте разберемся, что на самом деле обычно вызывает трудности с учебой у ребенка и можно ли сделать из двоечника отличника.
Виктория Ефимова — психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» и центра «Логопрогноз», доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им.
Три кита успеваемости
— Есть три кита, на которых держится школьная успеваемость первоклассника, — говорит психофизиолог Виктория Ефимова. — Это сидеть неподвижно целый урок, внимательно слушать учителя (делать то, что он говорит) и работать в классе в одном темпе со всеми. Согласитесь, что про ум тут ничего нет. Здесь больше о способности управлять своим телом.
Трудности в учебе
Часто учителя предупреждают родителей первоклашек, что, прежде чем переживать, надо дать ребенку адаптироваться к школе. Но у многих детей проблемы возникают уже с первых дней обучения в школе и со временем не проходят, а увеличиваются как снежный ком.
— А всё потому, что в жизни ребенка не было трех китов, — объясняет психолог. — Требования в детском саду обычно не такие жесткие, как в школе, и в первом классе у многих детей возникает противоречие между тем, что от них требуют, и возможностями их нервной системы.
Представьте себе такую ситуацию: 20 студентов получили задание набрать на клавиатуре какой-то текст на скорость. Но
— Примерно такая же разница между учениками начальной школы с функционально зрелым мозгом и функционально незрелым, — объясняет Виктория Ефимова. — Детям, мозг которых действительно готов к школе, не приходится прикладывать огромные усилия для того, чтобы сидеть и слушать. Ресурсы мозга освобождаются для обучения чтению, письму, счету. Дети с незрелым мозгом погружены в борьбу с импульсами от своего непослушного тела.
Незрелый мозг можно «дорастить»
— Чаще всего у детей
Трудности в школе могут быть у ребенка, который в детстве мало...
- ползал по полу до того, как научился ходить;
- ходил и бегал по разным поверхностям (трава, песок, камни);
- жевал твердую пищу с того момента, как появились зубы;
- трогал поверхности с различными текстурами;
- качался на качелях и катался с горки;
- самостоятельно ел, одевался, умывался с раннего возраста;
- помогал взрослым в хозяйственных делах.
— Вспомните, сколько времени современный ребенок проводит в манеже, в коляске, в автомобильном кресле, в тележке для покупок в супермаркете, — объясняет психофизиолог Виктория Ефимова. — А если вы рано дали в руки малышу планшет или смартфон, его двигательная активность автоматически резко сокращается.
В этот момент вы даже не поняли, что создали условия для того, чтобы ребенок стал невнимательным и гиперактивным.
— Мы с вами — биологические существа. Мозг ребенка должен пройти те же этапы развития, которые проходит мозг других млекопитающих, — говорит эксперт. — Эти этапы обеспечивают надежную связь мозга с телом. После того как ребенок научится координированно двигаться, у него появляется возможность долго сидеть, слушать, работать в темпе класса и знакомиться с абстрактными понятиями.
Решение проблемы
— Конечно, причины школьных трудностей бывают разными. Но самая распространенная — у ребенка плохо работают те системы мозга, которые отвечают за восприятие схемы тела и координацию движений, — рассказывает психофизиолог. — Это происходит потому, что дошкольнику и младшему школьнику необходимо двигаться не менее трех часов в день, чтобы мозг развивался нормально. У многих ли городских детей есть такая возможность? Ведь дворовые игры, которые незаметно для всех развивали детский мозг, ушли в прошлое.
Что происходит с младшим школьником, у которого возникли проблемы с учебой? После школы он делает домашнее задание, часто уже в первом классе появляются репетиторы. Его двигательная активность сокращается еще больше. Чтобы отдохнуть, он смотрит телевизор или играет в компьютерные игры.
Как правило, проблемы с учебой увеличиваются пропорционально уменьшению двигательной активности в жизни ребенка.
Одно из решений проблемы — пройти неврологическую диагностику (с помощью приборов), которая позволит узнать, относится ли всё, о чём написано выше, к вашему ребенку. Эти методы оценивают работу подкорковых структур мозга, которые управляют движениями и вниманием. Например, АСВП — функциональное состояние ствола головного мозга, ЦВМВП — функциональное состояние вестибулярного аппарата, компьютерная постурография — состояние статического и динамического баланса, айтрекинг — автоматические движения глаз.
— По результатам этих исследований специалист составляет комплекс физических упражнений, который поможет преодолеть проблемы с учебой, — говорит Виктория Ефимова. — Но даже если у вас нет возможности прийти на диагностику, вы в любом случае не прогадаете, если увеличите двигательную активность ребенка до трех часов в день. Речь идет не о спортивных секциях, а о самых простых вещах: пройтись пешком, побегать, поиграть в мяч или бадминтон. Вы удивитесь — всё, что связано с уроками, пойдет гораздо легче.