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«Вспышку возможно ожидать в ближайший день-два». Город захватил стелс-омикрон, а маски отменили — кому их не снимать

Какие заболевания вернутся и когда можно ждать всплеска ковида из-за отмены масочного режима

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Масочный режим в Новосибирске отменили 31 марта, а значит сегодня-завтра может завершиться инкубационный период коронавируса и возможен подъем заболеваемости

Масочный режим в Новосибирске отменили 31 марта, а значит сегодня-завтра может завершиться инкубационный период коронавируса и возможен подъем заболеваемости

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31 марта в Новосибирской области отменили масочный режим из-за снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе ношение масок носит рекомендательный, а не обязательный характер. И если многие жители города обрадовались такому решению, то не все эксперты разделяют это чувство. Потому что маски защищали не только от ковида, но и от других респираторно-вирусных заболеваний. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, к чему может привести отмена масок.

Как помогали маски


Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова напоминает, что отмена масочного режима связана с резким снижением заболевающих коронавирусной инфекцией и стабилизацией эпидемиологической обстановки.

Елена Витухина, заведующая пульмонологическим отделением № 3 Новосибирской областной больницы, врач-пульмонолог, уверена, что в последнее время процент заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился, в том числе благодаря ношению масок и соблюдению дистанции, отмены больших массовых мероприятий:

— Там, где человек вступает в непосредственный контакт или находится на небольшой дистанции с другими людьми — общественный транспорт, магазины, театры и кино — снизить риск заражения помогает маска. Когда ее надевает человек, заболевший респираторной вирусной инфекцией, он предохраняет окружающих людей от заражения.

Маски особенно нужны болеющим, чтобы они не распространяли коронавирус и другие вирусы

Маски особенно нужны болеющим, чтобы они не распространяли коронавирус и другие вирусы

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При этом, уточняет Елена Витухина, для него самого долгое ношение маски нежелательно, поскольку концентрация вируса на маске очень высока. Зараженный пациент должен находиться в изолированном помещении, пользоваться индивидуальными средствами личной гигиены, своей посудой.

— В период роста заболеваемости необходимо соблюдать туалет носоглотки — промывание изотоническим раствором носоглотки, полоскание зева; гигиену рук, избегать контакт с больными. Кроме маски, от заболевания любой вирусной респираторной инфекцией также предохраняет дезинфекция поверхностей, ношение перчаток и личная гигиена.

Стоит ли про них забыть?


Мнения экспертов в этом вопросе разделяются: кто-то уверен, что маски уже излишни, а кто-то считает, что лучше продолжать их носить.


Наталья Федоркина, исполняющая обязанности заведующего отделением госпитальной эпидемиологии Новосибирской областной больницы, врач-эпидемиолог, замечает, что при активной циркуляции возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ, грипп и так далее) целесообразно использовать одноразовую медицинскую маску. В том числе и для эффективной профилактики, так как передача инфекций происходит воздушно-капельным путем.

— Масочный режим, безусловно, защищал и от распространения других ОРВИ, в том числе и кишечных инфекций, преимущество передающихся воздушно-капельным путем, например ротавирусной инфекции. Поэтому всё же в местах большого скопления людей я бы всё-таки рекомендовала носить маску, — советует Ирина Аманатова.

Теперь в метро и другой транспорт можно заходить без маски, а раньше могли оштрафовать

Теперь в метро и другой транспорт можно заходить без маски, а раньше могли оштрафовать

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Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Олеся Миропольская, напротив, считает, что ношение масок не спасет от кишечных инфекций. Для их профилактики требуется придерживаться правил гигиены: нужно чаще мыть руки, особенно перед приемом пищи, хорошо промывать овощи и фрукты перед едой и помнить, что чистота — залог здоровья.

— Массовое ношение масок в период отсутствия серьезной пандемии — совершенно избыточная мера. В период, когда эпидемиологический порог не превышен или превышен несущественно, лучшей профилактикой против распространения различных вирусных инфекций будет строгое соблюдение простых правил: если болен, сиди дома, надень маску при контакте с людьми и соблюдай дистанцию.

Почему не стоит расслабляться с ковидом


Вирусологи едины во мнении, что про ковид не стоит забывать.

— Я бы ковид не списывал со счетов. Высокие риски, связанные с этим вирусом, сохраняются, особенно на фоне снижающегося уровня коллективного иммунитета в России. К тому же происходит распространение более заразного, более легко передающего варианта омикрона BA.2 у нас в России (стелс-омикрон. — Прим. ред.). Можно видеть, чем это оборачивается в тех странах, где его распространение началось раньше: Великобритания, Канада, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это заставляет тревожиться по поводу того, как распространение этого варианта пройдет у нас, — переживает эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

К тому же, если говорить о масочном режиме, добавляет он, респираторы более высокого класса защиты показали свою эффективность в отношении респираторной передачи ковида и других вирусов тоже.

Вирусологи считают, что группам риска особенно нужно по-прежнему соблюдать масочный режим

Вирусологи считают, что группам риска особенно нужно по-прежнему соблюдать масочный режим

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Вирусолог Сергей Нетёсов акцентирует внимание на том, что группы риска среди людей никуда не делись — это пациенты с диабетом первого и второго типа, с серьезными хроническими заболеваниями, иммунодефицитами и все, кто старше 60 лет:

— Я бы не рекомендовал этим людям ходить в публичные места — магазины, театры, кинотеатры — без маски. И вакцинироваться им полезно, если до этого не прививались, ведь умирают от ковида в основном невакцинированные (более 90% смертей) и люди старше 60 лет. Заболеваемость и сейчас, в начале апреля, весьма значительная: она больше, чем была в сентябре 2021 года. В сентябре мы имели минимум за сутки около 150 новых случаев заражения, а сейчас около 230. Риск заболеть остается, для перечисленных категорий он к тому же еще и со значительной смертностью.

Сергей Нетёсов уверен, что опасность еще одного подъема заболеваемости остается:

— Вспышку возможно ожидать в ближайший день-два, поскольку как раз пройдет инкубационный период заболевания от 3 до 7 дней — с момента отмены масок.

Сейчас в Новосибирской области, как и в России в целом, на 80% распространен стелс-омикрон, который более заразен, чем его предшественник

Сейчас в Новосибирской области, как и в России в целом, на 80% распространен стелс-омикрон, который более заразен, чем его предшественник

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Правда, добавляет вирусолог, Роспотребнадзор сообщил данные о том, что в последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии BA.2 варианта омикрон — его доля составляет уже около 80%. Второе место занимает более ранняя подлиния BA.1. На нее приходится около 12%.

— Поэтому дополнительной волны ковида в России может и не быть: просто очень медленное будет падение нынешней волны. А сезон ОРВИ, конечно, в Новосибирской области почти закончился. Но об этом окончании нам четко должно сообщить региональное Территориальное управление Роспотребнадзора, — резюмировал Сергей Нетёсов.

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