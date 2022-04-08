«Вспышку возможно ожидать в ближайший день-два». Город захватил стелс-омикрон, а маски отменили — кому их не снимать

31 марта в Новосибирской области отменили масочный режим из-за снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе ношение масок носит рекомендательный, а не обязательный характер. И если многие жители города обрадовались такому решению, то не все эксперты разделяют это чувство. Потому что маски защищали не только от ковида, но и от других респираторно-вирусных заболеваний. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, к чему может привести отмена масок.
Как помогали маски
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова напоминает, что отмена масочного режима связана с резким снижением заболевающих коронавирусной инфекцией и стабилизацией эпидемиологической обстановки.
Елена Витухина, заведующая пульмонологическим отделением
— Там, где человек вступает в непосредственный контакт или находится на небольшой дистанции с другими людьми — общественный транспорт, магазины, театры и кино — снизить риск заражения помогает маска. Когда ее надевает человек, заболевший респираторной вирусной инфекцией, он предохраняет окружающих людей от заражения.
При этом, уточняет Елена Витухина, для него самого долгое ношение маски нежелательно, поскольку концентрация вируса на маске очень высока. Зараженный пациент должен находиться в изолированном помещении, пользоваться индивидуальными средствами личной гигиены, своей посудой.
— В период роста заболеваемости необходимо соблюдать туалет носоглотки — промывание изотоническим раствором носоглотки, полоскание зева; гигиену рук, избегать контакт с больными. Кроме маски, от заболевания любой вирусной респираторной инфекцией также предохраняет дезинфекция поверхностей, ношение перчаток и личная гигиена.
Стоит ли про них забыть?
Мнения экспертов в этом вопросе разделяются: кто-то уверен, что маски уже излишни, а кто-то считает, что лучше продолжать их носить.
Наталья Федоркина, исполняющая обязанности заведующего отделением госпитальной эпидемиологии Новосибирской областной больницы, врач-эпидемиолог, замечает, что при активной циркуляции возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ, грипп и так далее) целесообразно использовать одноразовую медицинскую маску. В том числе и для эффективной профилактики, так как передача инфекций происходит воздушно-капельным путем.
— Масочный режим, безусловно, защищал и от распространения других ОРВИ, в том числе и кишечных инфекций, преимущество передающихся воздушно-капельным путем, например ротавирусной инфекции. Поэтому всё же в местах большого скопления людей я бы всё-таки рекомендовала носить маску, — советует Ирина Аманатова.
Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Олеся Миропольская, напротив, считает, что ношение масок не спасет от кишечных инфекций. Для их профилактики требуется придерживаться правил гигиены: нужно чаще мыть руки, особенно перед приемом пищи, хорошо промывать овощи и фрукты перед едой и помнить, что чистота — залог здоровья.
— Массовое ношение масок в период отсутствия серьезной пандемии — совершенно избыточная мера. В период, когда эпидемиологический порог не превышен или превышен несущественно, лучшей профилактикой против распространения различных вирусных инфекций будет строгое соблюдение простых правил: если болен, сиди дома, надень маску при контакте с людьми и соблюдай дистанцию.
Почему не стоит расслабляться с ковидом
Вирусологи едины во мнении, что про ковид не стоит забывать.
— Я бы ковид не списывал со счетов. Высокие риски, связанные с этим вирусом, сохраняются, особенно на фоне снижающегося уровня коллективного иммунитета в России. К тому же происходит распространение более заразного, более легко передающего варианта омикрона BA.2 у нас в России (стелс-омикрон. — Прим. ред.). Можно видеть, чем это оборачивается в тех странах, где его распространение началось раньше: Великобритания, Канада, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это заставляет тревожиться по поводу того, как распространение этого варианта пройдет у нас, — переживает эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.
К тому же, если говорить о масочном режиме, добавляет он, респираторы более высокого класса защиты показали свою эффективность в отношении респираторной передачи ковида и других вирусов тоже.
Вирусолог Сергей Нетёсов акцентирует внимание на том, что группы риска среди людей никуда не делись — это пациенты с диабетом первого и второго типа, с серьезными хроническими заболеваниями, иммунодефицитами и все, кто старше 60 лет:
— Я бы не рекомендовал этим людям ходить в публичные места — магазины, театры, кинотеатры — без маски. И вакцинироваться им полезно, если до этого не прививались, ведь умирают от ковида в основном невакцинированные (более 90% смертей) и люди старше 60 лет. Заболеваемость и сейчас, в начале апреля, весьма значительная: она больше, чем была в сентябре 2021 года. В сентябре мы имели минимум за сутки около 150 новых случаев заражения, а сейчас около 230. Риск заболеть остается, для перечисленных категорий он к тому же еще и со значительной смертностью.
Сергей Нетёсов уверен, что опасность еще одного подъема заболеваемости остается:
— Вспышку возможно ожидать в ближайший день-два, поскольку как раз пройдет инкубационный период заболевания от 3 до 7 дней — с момента отмены масок.
Правда, добавляет вирусолог, Роспотребнадзор сообщил данные о том, что в последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии BA.2 варианта омикрон — его доля составляет уже около 80%. Второе место занимает более ранняя подлиния BA.1. На нее приходится около 12%.
— Поэтому дополнительной волны ковида в России может и не быть: просто очень медленное будет падение нынешней волны. А сезон ОРВИ, конечно, в Новосибирской области почти закончился. Но об этом окончании нам четко должно сообщить региональное Территориальное управление Роспотребнадзора, — резюмировал Сергей Нетёсов.
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