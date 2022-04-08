«Вспышку возможно ожидать в ближайший день-два». Город захватил стелс-омикрон, а маски отменили — кому их не снимать

— В период роста заболеваемости необходимо соблюдать туалет носоглотки — промывание изотоническим раствором носоглотки, полоскание зева; гигиену рук, избегать контакт с больными. Кроме маски, от заболевания любой вирусной респираторной инфекцией также предохраняет дезинфекция поверхностей, ношение перчаток и личная гигиена.



Стоит ли про них забыть?

Мнения экспертов в этом вопросе разделяются: кто-то уверен, что маски уже излишни, а кто-то считает, что лучше продолжать их носить.







Наталья Федоркина, исполняющая обязанности заведующего отделением госпитальной эпидемиологии Новосибирской областной больницы, врач-эпидемиолог, замечает, что при активной циркуляции возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ, грипп и так далее) целесообразно использовать одноразовую медицинскую маску. В том числе и для эффективной профилактики, так как передача инфекций происходит воздушно-капельным путем.



— Масочный режим, безусловно, защищал и от распространения других ОРВИ, в том числе и кишечных инфекций, преимущество передающихся воздушно-капельным путем, например ротавирусной инфекции. Поэтому всё же в местах большого скопления людей я бы всё-таки рекомендовала носить маску, — советует Ирина Аманатова.