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Из-за отмены противоковидных мер в России стало больше случаев кишечных инфекций

В начале пандемии заболеваемость снижалась

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Снижение заболеваемости кишечными инфекциями связывали с усиленными гигиеническими мерами

Снижение заболеваемости кишечными инфекциями связывали с усиленными гигиеническими мерами

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Об этом она заявила 28 марта на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского. Глава ведомства считает, что это связано с ослаблением и отменой противоковидных ограничений — люди снова снизили внимание к мерам гигиены.

— Сейчас мы видим рост норовирусных инфекций уже в марте. В первую очередь, потому что все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили... Сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается, — цитирует Попову РИА Новости.

Руководитель Роспотребнадзора также отметила, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями существенно снизилась в 2020 году с началом пандемии коронавируса. Тогда, по данным ведомства, она упала относительно среднемноголетнего уровня почти в два раза. Осенью 2020 года Роспотребнадзор сообщал, что количество случаев острых кишечных инфекций снизилось на 41% относительно последнего допандемийного года. В 2021 году заболеваемость немного выросла.

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Строгие ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, были введены весной 2020 года, и лишь недавно их впервые начали отменять. В начале марта Чеченская Республика стала первым регионом в стране, где сняли все противоковидные ограничения, в том числе ношение масок в общественных местах. За ней последовали другие регионы, актуальную карту можно найти в этом материале.

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Анна ПоповаРоспотребнадзоркишечные инфекциимаски и перчатки
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