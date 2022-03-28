Из-за отмены противоковидных мер в России стало больше случаев кишечных инфекций

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Об этом она заявила 28 марта на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского. Глава ведомства считает, что это связано с ослаблением и отменой противоковидных ограничений — люди снова снизили внимание к мерам гигиены.

— Сейчас мы видим рост норовирусных инфекций уже в марте. В первую очередь, потому что все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили... Сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается, — цитирует Попову РИА Новости.