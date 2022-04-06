Роспотребнадзор заявил о доминировании стелс-омикрона в Новосибирской области

В Новосибирской области и в стране в целом наиболее распространен новый вариант омикрона.
В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что в последние две недели в стране наблюдается доминирование подлинии BA.2 варианта омикрон — его доля составляет уже около 80%. Его называют стелс-омикроном. Второе место занимает подлиния BA.1 (вариант, который распространился раньше в конце января. — Прим. ред.), на которую приходится около 12%.
— Ситуация по геновариантам коронавируса в Сибири, Новосибирской области полностью соответствует общей картине в стране, — рассказала журналисту НГС Анна Черкашина, руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
В начале февраля новосибирский вирусолог рассказывал, что стелс-омикрон может вызвать новую волну заболеваемости.