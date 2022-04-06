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Роспотребнадзор заявил о доминировании стелс-омикрона в Новосибирской области

На втором месте по распространению штаммов коронавируса — омикрон, который появился в конце января

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Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболело более 252 тысяч человек

Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболело более 252 тысяч человек

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В Новосибирской области и в стране в целом наиболее распространен новый вариант омикрона.

В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что в последние две недели в стране наблюдается доминирование подлинии BA.2 варианта омикрон — его доля составляет уже около 80%. Его называют стелс-омикроном. Второе место занимает подлиния BA.1 (вариант, который распространился раньше в конце января. — Прим. ред.), на которую приходится около 12%.

— Ситуация по геновариантам коронавируса в Сибири, Новосибирской области полностью соответствует общей картине в стране, — рассказала журналисту НГС Анна Черкашина, руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

В начале февраля новосибирский вирусолог рассказывал, что стелс-омикрон может вызвать новую волну заболеваемости.

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