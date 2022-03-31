«Новый штамм уже накопился в больших городах». Вирусологи ожидают новой вспышки COVID-19

В России продолжают выявлять заболевших коронавирусом. 29 марта в Москве насчитали 708 случаев заражения COVID-19, всего по стране — 19 660 случаев. Для сравнения, в этот же день год назад в столице было 1612 заболевших, а в России — 8711.



Месяц назад в Москве отменили QR-коды для посещения театров, музеев и спортивных сооружений, а в середине марта — и масочный режим. Послабления постепенно вводят и в других городах.



А тем временем эксперты заявляют о том, что новый штамм коронавируса стелс-омикрон, выявленный в начале февраля, распространился практически по всей стране. Вирусологи считают, что распространение подлинии коронавируса BA.2 приведет к новой волне ковида. По их мнению, этому поспособствовало решение отменить масочный режим в некоторых регионах нашей страны.

