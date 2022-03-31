«Новый штамм уже накопился в больших городах». Вирусологи ожидают новой вспышки COVID-19

В России продолжают выявлять заболевших коронавирусом. 29 марта в Москве насчитали 708 случаев заражения COVID-19, всего по стране —
Месяц назад в Москве отменили QR-коды для посещения театров, музеев и спортивных сооружений, а в середине марта — и масочный режим. Послабления постепенно вводят и в других городах.
А тем временем эксперты заявляют о том, что новый штамм коронавируса стелс-омикрон, выявленный в начале февраля, распространился практически по всей стране. Вирусологи считают, что распространение подлинии коронавируса BA.2 приведет к новой волне ковида. По их мнению, этому поспособствовало решение отменить масочный режим в некоторых регионах нашей страны.
«В ближайшие недели есть риск новой вспышки»
— Мы сейчас находимся в нижней, межволновой точке, — утверждает гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. — Это 20 тысяч за день официально выявленных случаев заражения. Падение очень большое по заболеваемости, где-то в десять раз. Падение же по смертности значительно меньше, примерно в два раза. Что будет дальше? В ближайшие три недели есть риск возникновения новой вспышки коронавируса. Пусть и не такой масштабной, как омикрон-волна. Заболеваемость может пойти вверх, поскольку штамм BA.2 накопился в больших городах — в Москве и Санкт-Петербурге. Процентов 80 случаев заболеваний там — это BA.2. В других регионах его меньше.
По словам Крючкова, летом ситуация с количеством заражений будет более-менее стабильная. Со всплесками и снижениями. А вот с осени может начаться очередная большая волна. Во-первых, назревает новая линия коронавируса (штамм BA.2), во-вторых, прибывает дельтакрон — новый вариант COVID-19, близкий по своему генотипу и к омикрону, и к дельте. Плюсом — невысокий, даже по официальным данным, уровень коллективного иммунитета.
— В реальности, я полагаю, коллективный иммунитет составляет где-то 40–45%. И будет еще меньше, поскольку он снижается из-за низкой вакцинируемости. Этому поспособствует и снятие практически всех антиковидных ограничений. Что будет давать временный положительный эффект — это смена сезона. С мая начинается сезон, неблагоприятный для ковида.
— Что думаете по поводу снятия ограничений?
— Идея плохая. Она по большему счету направлена на ответственных людей, которые старались соблюдать противоэпидемиологические ограничения на протяжении длительного времени и не собирались от них отказываться. К сожалению, даже этим людям сказали, что надо прекратить соблюдать эти ограничения. Это решение будет способствовать распространению вируса в дальнейшем.
— В Европе и в Корее за две последних недели выявили миллионы зараженных человек. В России — 400 тысяч. Почему так?
— Волны не обязательно начинаются в одно время. Также не стоит забывать, что в России мощность ПЦР-тестирования значительно меньше, чем в этих странах. Если сравнивать практику и охват тестирования, то Россия не в числе передовых стран. Кроме того, у нас всё всегда идет с опозданием, поэтому я и сказал, что в течение трех недель у нас возможен такой же рост, как мы наблюдаем в Германии и в Корее.
«Коронавирус с нами навсегда»
Уральский врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев тоже уверен, что о победе над вирусом говорить пока рано. Совсем скоро мы вновь окажемся в той эпидемиологической ситуации, в которой находятся страны Запада.
— Будет всё то же, что мы наблюдаем в других странах. Мы, в принципе, каждый раз немножечко отстаем от стран Евросоюза и от Штатов. Но уже сейчас можно экстраполировать происходящее в этих странах на Россию — но только с учетом того, какой у нас уровень вакцинации и защищены ли дети и другие категории граждан из группы риска. Большая часть стран Евросоюза отменила все антиковидные меры, чему последовали и мы. Видно, что новый субвариант омикрона BA.2 и его многочисленные линии интенсивно распространяются по различным странам, вызывая новые ухудшения эпидемиологической обстановки, и при этом вызывая очередную нагрузку на здравоохранение. Россию это тоже ждет. Апрель — начало мая — в этот период будет ухудшение эпидемиологической ситуации.
— Мы когда-нибудь избавимся от коронавируса?
— Коронавирус с нами навсегда. У нас нет контроля над его распространением. И он же не только среди людей распространяется. Его переносят грызуны, белохвостые олени, норки — уже целые групповые виды животных спокойно участвуют как резервуары в сохранении, передаче и в изменении коронавируса. Это уже говорит однозначно о том, что SARS-CoV-2 не исчезнет и нам нужно продолжать учиться с ним жить и предпринимать действия, которые минимизировали бы потери при встрече с этим вирусом.
— Омикрон же вроде нестрашный. Что нас ждет?
СЮЖЕТ
— Да, штамм омикрон, по сравнению с дельтой, проявляет себя как вариант, при котором меньше вероятность попасть в больницу и тяжело заболеть. К сожалению, в начале это было воспринято очень позитивно. Распространилось мнение, что это легкий вариант коронавируса. Это не так. Его сильно отличает от дельты способность передачи от человека к человеку, накоплению высоких концентраций у инфицированных людей в верхних дыхательных путях. В короткий период времени заражается большое количество людей. Вирус среди большого количества инфицируемых продолжает находить особо восприимчивых людей, которые относятся к группе риска либо по возрасту, либо по набору сопутствующих заболеваний. У таких людей заболевание протекает ничуть не легче, чем это было при дельте. Поэтому здесь нужно учитывать этот фактор массовости. Легкость, помноженная на массовость, приводит к тому, что больницы продолжают заполняться тяжелыми пациентами. В период распространения BA.2 по странам Европы — в Дании, Великобритании, Франции — видно, что смертность там тоже растет.
Раньше мы писали о том, что власти Шанхая столкнулись с рекордной вспышкой коронавируса и решили закрыть крупнейший город КНР на локдаун.