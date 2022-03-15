«Официальных отказов от поставок нет»: в НСО сформирован 5-месячный запас лекарств для льготников

В Новосибирской области запаса лекарств для льготников хватит как минимум на 5 месяцев, при этом поставщики не отказываются от поставок. Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале правительства Новосибирской области.
— В целях обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями имеются запасы как на складах, так и в контрактах порядка 800 миллионов рублей. Это составляет пятимесячную потребность. Запасы инсулинов также имеются в 5-месячном объеме. Сейчас проводятся закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий в объемах потребности до конца года. В ежедневном режиме прорабатываются вопросы поставок, закупок с поставщиками. Официальных отказов от поставок либо от участия в аукционах от поставщиков не поступало, — заявила Елена Горбунова, директор ГКУ НСО «Новосибоблфарм».
Сегодня стало известно, что в Новосибирске увеличился спрос на лекарства с инсулином, при этом в городе фиксируется рост цен на инсулиносодержащие препараты. Всего в «Новосибирской аптечной сети» сформирован запас лекарств, в среднем на 60 дней.