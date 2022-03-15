Закупают впрок: в аптеках Новосибирска вырос спрос на препараты с инсулином

В Новосибирске увеличился спрос на лекарства с инсулином, при этом в городе фиксируется рост цен на инсулиносодержащие препараты.
— Инсулинсодержащие препараты — рецептурные. Количество обращений за выпиской рецептов и консультациями не увеличено. Мы видим, что люди не испытывают дефицита в препаратах, а приобретают их впрок, — рассказал во время аппаратного совещания в мэрии Дмитрий Гришунин, начальник «Новосибирской аптечной сети».
По словам руководителя, в муниципальной сети наблюдается дефицит и российских, и импортных инсулиносодержащих препаратов. Также специалисты зафиксировали недостаток лекарств для лечения системы кровоснабжения. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил к пятнице, 18 марта, исправить ситуацию.
— Фиксируем рост цен в среднем по всему ассортименту на 11%, по лекарственным препаратам — на 4–7%. Рост выше среднего — на инсулиносодержащие препараты, он составил 34%. Это касается импортных, с учетом повышенного спроса, — сообщил Гришунин.
Всего в «Новосибирской аптечной сети» сформирован запас лекарств в среднем на 60 дней. С 1 марта в аптеке фиксируют рост спроса на 38% к аналогичному периоду прошлого года.
Ранее в Минздраве Новосибирской области сообщили, что в больницах региона есть запас лекарств на три месяца и более. Министр Константин Хальзов заявил, что при перебоях с поставками зарубежных лекарств нужно сразу переходить на российские аналоги.