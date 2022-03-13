Больницы Новосибирской области обеспечены лекарствами на три месяца

В Министерстве здравоохранения на особый контроль поставили обеспечение больниц медикаментами, расходными материалами и питанием. Как сообщали в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, во всех стационарах Новосибирской области достаточно медикаментов для работы в обычном режиме в течение не менее трех месяцев. В ряде больниц запас составляет полгода и больше.

— Если наблюдаете сбой с поставками продукции иностранных компаний, сразу переходите на отечественного производителя. Необходимо обеспечить запас как медикаментов, так и продуктов. Коллеги, обращайтесь в «Новосибоблфарм», который взаимодействует со всеми предприятиями страны. Вспомните, как мы это сделали в первые месяцы пандемии коронавируса, когда «Новосибоблфарм» помогал нам искать поставщиков, — цитируют в Министерстве здравоохранения министра Константина Хальзова.