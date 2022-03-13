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Больницы Новосибирской области обеспечены лекарствами на три месяца

Некоторые поставщики отказались работать с поликлиниками

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В Новосибирске прошло совещание об обеспечении больниц лекарствами

В Новосибирске прошло совещание об обеспечении больниц лекарствами

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В Министерстве здравоохранения на особый контроль поставили обеспечение больниц медикаментами, расходными материалами и питанием. Как сообщали в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, во всех стационарах Новосибирской области достаточно медикаментов для работы в обычном режиме в течение не менее трех месяцев. В ряде больниц запас составляет полгода и больше.

— Если наблюдаете сбой с поставками продукции иностранных компаний, сразу переходите на отечественного производителя. Необходимо обеспечить запас как медикаментов, так и продуктов. Коллеги, обращайтесь в «Новосибоблфарм», который взаимодействует со всеми предприятиями страны. Вспомните, как мы это сделали в первые месяцы пандемии коронавируса, когда «Новосибоблфарм» помогал нам искать поставщиков, — цитируют в Министерстве здравоохранения министра Константина Хальзова.

Как сообщают в правительстве, поставки уже закупленных препаратов осуществляются без сбоев. Андрей Денисов, главный врач больницы № 4, которая до сих пор работает как коронавирусный госпиталь, рассказал, что медикаментов на лечение коронавируса может хватить до конца года.

— Учитывая поток пациентов с коронавирусом за предыдущий период, запасов медикаментов [больнице № 4] должно было хватить на 6 месяцев, но в условиях снижения уровня заболеваемости — лекарств хватит на 8 месяцев, — сообщил Андрей Денисов.

Перебоев пока не возникает и с поставками продуктов для питания пациентов. Но руководители отметили рост цен на чай и сахар.

Наталья Века, главный врач детской клинической больницы № 4 им. Гераськова, где лечат новорожденных младенцев, в том числе выхаживают недоношенных, сообщила, что питания для детей достаточно. Следующая поставка планируется на следующей неделе. При этом некоторые иностранные компаний приостановили работу, но в больнице нашли новых поставщиков.

— С обеспечением питания у нас складывается благоприятная ситуация, так как в основном у нас госпитализированы дети одного возраста. Сухие смеси поставлены почти в полном объеме, в понедельник привезут оставшуюся продукцию. Таким образом, запас на три месяца сформирован, — сообщила главврач. При этом, по словам Натальи Века, приостановили работу ряд иностранных компаний, но в больнице уже нашли другого поставщика.

С прилавков продолжают исчезать лекарства — жалуются сердечники, порой не купить антидепрессанты. Эксперты назвали причины нехватки лекарств в аптеках и рассказали, что будет дальше на фармрынке.

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