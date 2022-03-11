«Хуже всего будет первые 3–4 месяца»: эксперты назвали причины нехватки лекарств в аптеках

— Вчера была в двух аптеках, мне нужен польский препарат для профилактики тромбозов и эмболии легочной артерии, который прописал кардиолог, пить его надо ежедневно, но найти пока не могу, — рассказала «Доктору Питеру» преподаватель одного из городских вузов Светлана. — Врач предложила мне альтернативу — отечественный препарат, но сразу предупредила: у него много побочных эффектов. Не знаю теперь, как быть.



Таких историй о том, что в аптеках не купить вполне ходовые и повседневно используемые лекарства, которые нужны сердечникам, гипертоникам, пациентам с патологиями щитовидной железы, множество. Беспокоит россиян и подорожание аптечных препаратов, продолжающееся на фоне растущих доллара и евро.

