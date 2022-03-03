Плановая медицинская помощь возвращается в Новосибирскую область

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в регион возвращается плановая медицинская помощь.
Министр уточнил, что приказ о приостановке плановой помощи, который действовал до 1 марта 2022 года, не продлен. Поэтому в разных районах, в зависимости от эпидситуации, она будет постепенно возобновляться.
Кроме того, сразу три ковидных госпиталя возвращают к основному профилю работы. С сегодняшнего дня пациентов с коронавирусом больше не принимают Обская городская больница, Новосибирская клиническая районная больница
Константин Хальзов также отметил положительную динамику по количеству выявляемых случаев: практически на 1500 случаев ушли вниз:
— Это позволяет абсолютно комфортно всему первичному звену отрабатывать всех пациентов, которые обращаются в наши медицинские учреждения. Мы полностью справляемся с этим объемом в день обращения.
Ранее главный инфекционист Новосибирской области рассказывала о характере пятой волны и окончании пандемии.
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