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Плановая медицинская помощь возвращается в Новосибирскую область

Также стало известно, что три ковидных госпиталя возвращают к основному профилю

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По данным на <nobr class="_">3 марта</nobr>, в регионе за сутки зарегистрировано <nobr class="_">2573 новых</nobr> случая заражения коронавирусом

По данным на 3 марта, в регионе за сутки зарегистрировано 2573 новых случая заражения коронавирусом

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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в регион возвращается плановая медицинская помощь.

Министр уточнил, что приказ о приостановке плановой помощи, который действовал до 1 марта 2022 года, не продлен. Поэтому в разных районах, в зависимости от эпидситуации, она будет постепенно возобновляться.

Кроме того, сразу три ковидных госпиталя возвращают к основному профилю работы. С сегодняшнего дня пациентов с коронавирусом больше не принимают Обская городская больница, Новосибирская клиническая районная больница № 1 в Кольцово, горбольница № 1.

Константин Хальзов также отметил положительную динамику по количеству выявляемых случаев: практически на 1500 случаев ушли вниз:

— Это позволяет абсолютно комфортно всему первичному звену отрабатывать всех пациентов, которые обращаются в наши медицинские учреждения. Мы полностью справляемся с этим объемом в день обращения.

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