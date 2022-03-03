Плановая медицинская помощь возвращается в Новосибирскую область

Ранее главный инфекционист Новосибирской области рассказывала о характере пятой волны и окончании пандемии.

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