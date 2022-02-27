«В стационарах находятся невакцинированные»: главный инфекционист НСО — о характере пятой волны и окончании пандемии

Количество заболевших в Новосибирской области начало снижаться, судя по статистике оперштаба, но это всё равно высокие показатели. Что происходит сейчас в стационарах? Какие симптомы у пациентов и какой их средний возраст? Есть ли новосибирцы, которые попали в больницу с подтвержденными ковидом второй раз за пандемию? Эти и другие не менее важные вопросы в прямом эфире НГС обсудили медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко и главный инфекционист Новосибирской области, главврач инфекционной больницы
— Как вы оцениваете ситуацию с коронавирусом в регионе на данный момент? Сколько ещё может продолжиться снижение заболеваемости?
— Мы действительно видим вторую неделю положительную тенденцию по снижению заболеваемости: ощущаем это и по количеству новых случаев, и по заполняемости поликлинического звена и стационаров. Мы всегда ориентируемся на Москву и Московский регион: они уже прошли этот этап. Все волны у нас двигаются с запада на восток, кроме первой и второй, которые двигались назад.
Кроме того, мы фиксируем с прошлой недели резкое снижение количества заболевших среди детей. В начале пятой волны они часто попадали в стационары с бронхопневмониями.
Я думаю, что следующую неделю мы будем продолжать интенсивное снижение. Можно говорить о том, что пятая волна у нас заканчивается.
— Если говорить о вариантах, штаммах коронавируса, то как сейчас все-таки распределяются омикрон и дельта?
— Безусловно, на территории Новосибирской области преобладает штамм омикрон. Если сказать в процентном соотношении, то это около 60%. Но тем не менее остается высокая вероятность циркулирования дельты, свои позиции она не сдает. Если посмотреть прогнозы распространения дельты и омикрона по стране, то это примерно один к двум. Примерно так и есть.
Естественно, пациенты с дельтой сегодня также тяжело болеют: если поликлиники были массово переполнены пациентами с омикроном, с более легким течением заболевания, то в стационарах — пациенты с дельтой. Заболевания, вызванные этими штаммами, и клинически различаются.
— Вы сказали, что клинически картина разная при омикроне и дельте. Можете перечислить основные отличия?
— Во-первых, при омикроне более короткий инкубационный период и заболевание протекает быстрее — 3–4 дня, а не 7–10, как при дельте. Поэтому люди с омикроном быстро выздоравливают, максимально заболевание может продолжаться 10 дней. И человек потом чувствует себя достаточно хорошо, может приступать к работе.
Совсем другая история с дельтой: болезнь иногда характеризуется двухволновым течением. На второй волне может развиться цитокиновая реакция. Это острое поражение тканей легких, может быть их тотальное поражение с дыхательной недостаточностью. Это очень тяжелые пациенты, которые, как правило, требуют кислородной поддержки.
При дельте высокая летальность. А после того как пациенты поправляются, им требуется восстановление, потому что проявляется постковидный синдром. Этот процесс может занять месяц, три и полгода.
В основном при омикроне преобладают катаральные явления: насморк, может быть першение в горле. В большинстве случаев нет поражения легких, поэтому всё заканчивается в верхних дыхательных путях. К счастью, пневмония развивается крайне редко и в пределах одного-двух сегментов, а не полисегментарная.
— В каком состоянии сейчас находятся пациенты стационаров: можно ли сказать, что заболевание протекает больше в средней форме, чем в тяжелой, или всё же, если у них дельта, то эта волна не особо отличается от предыдущих?
— Безусловно, сейчас в стационарах меньше пациентов, чем было в четвертую волну, но тем не менее достаточно интенсивно сейчас работают отделения реанимации — они не пустые. Там находятся тяжелые пациенты с дельтой, поэтому картинка для стационаров практически не поменялась.
Я хочу отметить, что сейчас в стационарах находятся люди, которые не вакцинировались. И в основном это лица пожилого возраста. Сейчас, в пятую волну, пациентов старше 70 лет — порядка 70%. Они невакцинированы, есть сопутствующие заболевания, в том числе соответствующие возрасту. Наверное, какое-то время их берегли близкие, сокращали контакты, но когда-то заканчиваются и внутрисемейные ограничения.
Если говорить о молодом возрасте, то в нашей больнице, например, есть
— Много ли сейчас вакцинированных среди пациентов ковидных госпиталей?
— Если взять все виды вакцин, то 7% пациентов стационаров региона привиты. Понятно, что вакцинированных людей болеет больше, но легко, поэтому к нам они не попадают. А те, которые попали, среднетяжелые или тяжелые. Есть те, кто привился давно и не сделал ревакцинацию, и те, кто не завершил курс. А тех, кто и поставил вакцину, и ревакцинировался, — 3%. Летальных исходов среди них мы не регистрируем. В реанимациях за всё время были единицы из вакцинированных пациентов.
— Вы сказали о сопутствующих заболеваниях у тяжелых пациентов. Какие имеются в виду в первую очередь?
— Это, в первую очередь, пациенты с нарушением метаболизма — с сахарным диабетом, потому что они имеют сразу несколько рисков. Большая часть пациентов с сахарным диабетом
На второе место среди групп риска я бы поставила пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых есть вероятность появления тромбозов, инфаркты, инсульты в анамнезе. На третьем месте — иммунноскомпрометированные пациенты, у которых есть ВИЧ, опухолевые или гематологические заболевания.
— Есть новосибирцы, которые переболели ковидом уже два и даже три раза. Почему, на ваш взгляд, их не защитили антитела? Дело в омикроне?
— Безусловно, есть люди, которые переболели два и три раза. Иммунитет при коронавирусе очень короткий, как и при других респираторных инфекциях. Но если от гриппа иммунитет примерно год, то при ковиде — полгода. Но дело в том, что есть разные виды иммунитета — гуморальный, клеточный. По пролонгации он тоже разный. Когда мы сдаем кровь на антитела, то смотрим гуморальный иммунитет, но есть еще более качественный — клеточный, за который отвечают Т-лимфоциты.
Можно переболеть, можно вакцинироваться — у вас будут антитела, но никто не знает их качество. То есть они есть, но насколько эффективно они отрабатывают, узнать невозможно. Кому-то их хватает на три месяца, кому-то на год, а кому-то на полгода.
Я всегда привожу такой медицинский показательный пример: люди идут на ЭКО и сдают сперматозоиды на активность. В одном миллилитре их может быть много, но жизнеспособный всего лишь один. Так же и с качеством антител. Всё индивидуально для каждого человека.
Вакцинация не гарантирует того, что мы не заболеем, но не фатально. Я провожу параллель с клещевым энцефалитом, по лечению которого наша клиника является ведущей в стране. Мы писали клинические рекомендации. За все годы работы ни разу не видели пациента, который был бы вакцинирован и закончил бы свою болезнь летальным исходом.
— Хорошо, что вы затронули тему клещевого энцефалита, потому что сейчас у читателей есть традиционный вопрос — какой интервал между прививками, допустим?
— Перерыв после той или иной вакцины должен быть в течение месяца. В этом году прогнозируют раннюю весну, поэтому те, кто будет выезжать за город, должны подумать об этом заранее.
— Если сравнить с началом пандемии, то насколько сейчас поменялось лечение коронавируса? Что позволяет добиваться успехов?
— Лечение действительно кардинально поменялось — об этом можно судить и по тому, что Минздрав РФ выпустил уже 14 версий методических рекомендаций. Ни по одному заболеванию за два года не выходило столько. Инфекция была новой, никто не знал, как с ней бороться, поэтому опыт накапливается в процессе развития пандемии, лечения пациентов.
Сейчас достаточно много эффективных препаратов, но Нобелевскую премию никто не получил: еще нельзя сказать, что есть средство, позволяющее на 100% выздороветь. При этом уже появились эффективные противовирусные препараты для внутривенного введения, которые используются в стационарах.
С осени 2021 года мы начли работать в стационарах с группой препаратов с моноклональными антителами, которые тоже вводятся внутривенно и позволяют на ранних сроках не допустить развитие цитокиновой реакции. Но они должны строго вводиться не позднее 7–10 дня заболевания. То есть если человек сначала 7 дней лечился сам, затянул, потом приехал в стационар, то это другая ситуация.
Сейчас не используются антибиотики, которые изначально с первого дня назначались. Изменились подходы к назначению препаратов, разжижающих кровь (антикоагулянтов), и гормональных. Но это очень сложный вирус, у которого много мишеней. Важно получать терапию с первого дня, иначе прогноз может быть негативным.
— И еще вопрос от читателей: представитель ВОЗ Мелита Вуйнович предположила, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году, когда «омикрон» обойдет земной шар, и концу года, может, пандемия закончится. Может сбыться такой прогноз, по вашему мнению?
— Не знаю насчет 2022 года, но всё в любом случае когда-то начинается и когда-то заканчивается. Конечно, два года назад мы не могли представить, что это будет так долго, только про чуму знали.
Как говорят вирусологи, мы еще будем переживать подъемы заболеваемости, но надеюсь, что в целом всё будет идти по убывающей: по количеству заражений, летальных случаев. Четвертая волна была самой пиковой, мы надеемся, что дальше коронавирус встроится в популяцию и будет еще больше похож на сезонные ОРВИ. Возможно, это произойдет и к концу 2022 года. Было бы замечательно.
— И традиционный завершающий вопрос — когда теперь ждать шестую волну в Новосибирской области?
— Судя по тому, как мы переживали предыдущие волны, вероятно, к концу весны. Может, будут другие мутации вируса.
СЮЖЕТ
Ранее мы рассказывали, когда в Новосибирске может возобновиться оказание плановой помощи.
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