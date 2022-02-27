«В стационарах находятся невакцинированные»: главный инфекционист НСО — о характере пятой волны и окончании пандемии

— Как вы оцениваете ситуацию с коронавирусом в регионе на данный момент? Сколько ещё может продолжиться снижение заболеваемости?



— Мы действительно видим вторую неделю положительную тенденцию по снижению заболеваемости: ощущаем это и по количеству новых случаев, и по заполняемости поликлинического звена и стационаров. Мы всегда ориентируемся на Москву и Московский регион: они уже прошли этот этап. Все волны у нас двигаются с запада на восток, кроме первой и второй, которые двигались назад.



Кроме того, мы фиксируем с прошлой недели резкое снижение количества заболевших среди детей. В начале пятой волны они часто попадали в стационары с бронхопневмониями.



Я думаю, что следующую неделю мы будем продолжать интенсивное снижение. Можно говорить о том, что пятая волна у нас заканчивается.



— Если говорить о вариантах, штаммах коронавируса, то как сейчас все-таки распределяются омикрон и дельта?



— Безусловно, на территории Новосибирской области преобладает штамм омикрон. Если сказать в процентном соотношении, то это около 60%. Но тем не менее остается высокая вероятность циркулирования дельты, свои позиции она не сдает. Если посмотреть прогнозы распространения дельты и омикрона по стране, то это примерно один к двум. Примерно так и есть.

