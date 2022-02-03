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Больница № 4 подает в суд на НГС и врача из-за публикации о фальсификациях историй болезней пациентов

Главный герой публикации ветеран труда Юрий Зайко готовится подавать встречный иск к больнице

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Герой публикации Юрий Зайко от своих слов отказываться не намерен

Герой публикации Юрий Зайко от своих слов отказываться не намерен

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Министерство здравоохранения Новосибирской области 2 февраля заявило о планах городской больницы № 4 обратиться в суд и в правоохранительные органы с заявлением о клевете. Поводом стала публикация НГС «Врач отказался оформлять "мертвые души" в Новосибирской больнице. Его сперва уволили, а после суда посадили работать в коридоре». Обращение планируется на редакцию НГС и героя публикации, врача Юрия Зайко.

О чем был материал

В материале шла речь о том, что сотрудники больницы уже попадались на фальсификации историй болезней пациентов. Тех, кто лечился на дому, оформляли как стационарных больных: за счет этого учреждение получало дотации из бюджета. Одного из хирургов осудили за фальсификации в 2021 году, но, по словам двух сотрудников больницы, эта порочная практика не прекратилась. Отказавшиеся участвовать в этом рассказали, что столкнулись с проблемами на работе.

Один из героев публикации Юрий Зайко впоследствии доказал незаконность расторжения трудового договора. Суд обязал ГБУЗ № 4 выплатить ему компенсацию за год вынужденного прогула в 823 тысячи рублей, еще 15 тысяч — за моральный ущерб. По его заявлениям в правоохранительные органы о фальсификациях историй болезней процессуальное решение не принято: дело не возбудили, но проверку продлевают в течение года.

Редакция НГС, пытаясь разобраться в этой истории, обращалась в больницу и Минздрав. Ответы были приведены в публикации.

Что не понравилось руководству больницы

— Публикация представляет собой однобокое голословное заявление одного из сотрудников больницы, которое преподносится как ряд фактов. Однако ни одно из изложенных в статье обвинений не подтверждено документально, — говорится в заявлении коллектива ГБУЗ № 4. — Редакция НГС обращалась в больницу с запросом, на который были даны развернутые пояснения.

В больнице заявили, что корреспондент намеренно опустил в публикации большинство важных деталей и обстоятельств, исказив информацию и лишив ее объективности.

В качестве аргументов ГБУЗ № 4 предъявляет то, что в материале «полностью проигнорированы такие факты, как наличие у Зайко дисциплинарного взыскания, отсутствие действующих сертификатов на осуществление медицинской деятельности, отсутствие у него вакцинации против коронавирусной инфекции, что также является препятствием для исполнения служебных обязанностей».

В заявлении ГБУЗ № 4 автору материала также ставится в вину, что не упомянут в публикации отказ данного сотрудника перейти на работу в красную зону в тот момент, когда больница была перепрофилирована в инфекционный госпиталь, его невыход на предложенную альтернативную должность в поликлинике больницы, а также длительный прогул.

— Этот факт не только имеет значение для понимания цепочки событий, приведших к увольнению Зайко, но и дополнительно характеризует его как человека, который не разделяет базовые ценности профессии врача: сострадание, милосердие, долг, совесть, — заявили в ГБУЗ № 4.

В больнице также опровергли заявления героев публикации НГС о фальсификациях историй болезней пациентов, объявив о планах подавать на них и редакцию в суд.

— Заявления о массовой фальсификации историй болезней, обвинения в мошенничестве, о принуждении персонала заниматься подделкой медицинской документации, об ущемлении трудовых прав «неугодных», об улучшении финансовых показателей больницы за счет приписок, о других уволившихся сотрудниках являются голословными, не имеют под собой оснований, подтверждающих фактов, и порочат деловую репутацию больницы, — подчеркнули в ГБУЗ № 4.

После последних событий ветерана труда больница охарактеризовала как «специалиста, который не владеет функционалом медицинских информационных систем, необходимых для работы врача, и не желает их осваивать»

После последних событий ветерана труда больница охарактеризовала как «специалиста, который не владеет функционалом медицинских информационных систем, необходимых для работы врача, и не желает их осваивать»

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Встречные обвинения


Представитель Юрия Зайко юрист Владимир Захаров прокомментировал заявление больницы № 4 об отсутствии у хирурга необходимых медицинских сертификатов и свидетельств о вакцинации.

— Именно на работодателя возложена обязанность о направлении сотрудника на профильное обучение раз в пять лет и на вакцинацию тоже. Сертификаты перестали действовать во время его вынужденного прогула, судом установлено, что его увольнение было незаконным, а его «прогулы» — вынужденными, — сказал НГС Захаров.

Также юрист объяснил так называемый отказ хирурга перевести в красную зону по просьбе работодателя.

— В случае производственной необходимости работодатель вправе предложить сотруднику перейти на другую должность. Но для этого в соответствии с ТК нужно издать приказ о переводе с сохранением предыдущей средней заработной платы. Зайко был согласен перевестись после получения такого документа, но приказа ему не предъявили, — добавил Владимир Захаров. — Всё это нашло отражение и подтверждение в областном суде Новосибирска. Оно имеет ключевое значение в споре между больницей и Зайко.

В ГБУЗ № 4 отказались предоставить редакции приказ о переводе хирурга в красную зону.

Сам же Юрий Зайко от заявлений о фальсификации медицинских документов сотрудниками больницы не отказывается и собирается идти в суд с ответным иском.

— Истории болезней пациентов, документально оформленных в стационаре, но по факту лечившихся дома, у меня на руках. Я еще полтора года назад предъявил их ФСБ, МВД, СК и прокуратуре. Странно, конечно, что уголовные дела еще не завели, но это другой вопрос. Готов представить наглядные доказательства своей правоты в суде по иску больницы № 4, — заявил НГС Юрий Зайко.

Ранее НГС рассказывал историю массажиста новосибирской поликлиники № 22 Николая Заславского, который месяц отработал фельдшером по приказу начальства. Его принудительно временно перевели на новую должность после коронавирусного скандала: медработник заявил о случаях заражения в поликлинике, а также рассказал о реакции начальства на происходящее. После этого, по словам массажиста, руководство обвинило его в саботаже, а 6 мая ему вручили приказ о временном переводе.

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