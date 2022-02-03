Больница № 4 подает в суд на НГС и врача из-за публикации о фальсификациях историй болезней пациентов

Один из героев публикации Юрий Зайко впоследствии доказал незаконность расторжения трудового договора. Суд обязал ГБУЗ № 4 выплатить ему компенсацию за год вынужденного прогула в 823 тысячи рублей, еще 15 тысяч — за моральный ущерб. По его заявлениям в правоохранительные органы о фальсификациях историй болезней процессуальное решение не принято: дело не возбудили, но проверку продлевают в течение года.



Редакция НГС, пытаясь разобраться в этой истории, обращалась в больницу и Минздрав. Ответы были приведены в публикации.

Что не понравилось руководству больницы

— Публикация представляет собой однобокое голословное заявление одного из сотрудников больницы, которое преподносится как ряд фактов. Однако ни одно из изложенных в статье обвинений не подтверждено документально, — говорится в заявлении коллектива ГБУЗ № 4 . — Редакция НГС обращалась в больницу с запросом, на который были даны развернутые пояснения.

В больнице заявили, что корреспондент намеренно опустил в публикации большинство важных деталей и обстоятельств, исказив информацию и лишив ее объективности.