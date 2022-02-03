Больница № 4 подает в суд на НГС и врача из-за публикации о фальсификациях историй болезней пациентов

Министерство здравоохранения Новосибирской области
О чем был материал
В материале шла речь о том, что сотрудники больницы уже попадались на фальсификации историй болезней пациентов. Тех, кто лечился на дому, оформляли как стационарных больных: за счет этого учреждение получало дотации из бюджета. Одного из хирургов осудили за фальсификации в 2021 году, но, по словам двух сотрудников больницы, эта порочная практика не прекратилась. Отказавшиеся участвовать в этом рассказали, что столкнулись с проблемами на работе.
Один из героев публикации Юрий Зайко впоследствии доказал незаконность расторжения трудового договора. Суд обязал ГБУЗ
Редакция НГС, пытаясь разобраться в этой истории, обращалась в больницу и Минздрав. Ответы были приведены в публикации.
Что не понравилось руководству больницы
— Публикация представляет собой однобокое голословное заявление одного из сотрудников больницы, которое преподносится как ряд фактов. Однако ни одно из изложенных в статье обвинений не подтверждено документально, — говорится в заявлении коллектива ГБУЗ
В больнице заявили, что корреспондент намеренно опустил в публикации большинство важных деталей и обстоятельств, исказив информацию и лишив ее объективности.
В качестве аргументов ГБУЗ
В заявлении ГБУЗ
— Этот факт не только имеет значение для понимания цепочки событий, приведших к увольнению Зайко, но и дополнительно характеризует его как человека, который не разделяет базовые ценности профессии врача: сострадание, милосердие, долг, совесть, — заявили в ГБУЗ
В больнице также опровергли заявления героев публикации НГС о фальсификациях историй болезней пациентов, объявив о планах подавать на них и редакцию в суд.
— Заявления о массовой фальсификации историй болезней, обвинения в мошенничестве, о принуждении персонала заниматься подделкой медицинской документации, об ущемлении трудовых прав «неугодных», об улучшении финансовых показателей больницы за счет приписок, о других уволившихся сотрудниках являются голословными, не имеют под собой оснований, подтверждающих фактов, и порочат деловую репутацию больницы, — подчеркнули в ГБУЗ
Встречные обвинения
Представитель Юрия Зайко юрист Владимир Захаров прокомментировал заявление больницы
— Именно на работодателя возложена обязанность о направлении сотрудника на профильное обучение раз в пять лет и на вакцинацию тоже. Сертификаты перестали действовать во время его вынужденного прогула, судом установлено, что его увольнение было незаконным, а его «прогулы» — вынужденными, — сказал НГС Захаров.
Также юрист объяснил так называемый отказ хирурга перевести в красную зону по просьбе работодателя.
— В случае производственной необходимости работодатель вправе предложить сотруднику перейти на другую должность. Но для этого в соответствии с ТК нужно издать приказ о переводе с сохранением предыдущей средней заработной платы. Зайко был согласен перевестись после получения такого документа, но приказа ему не предъявили, — добавил Владимир Захаров. — Всё это нашло отражение и подтверждение в областном суде Новосибирска. Оно имеет ключевое значение в споре между больницей и Зайко.
В ГБУЗ
Сам же Юрий Зайко от заявлений о фальсификации медицинских документов сотрудниками больницы не отказывается и собирается идти в суд с ответным иском.
— Истории болезней пациентов, документально оформленных в стационаре, но по факту лечившихся дома, у меня на руках. Я еще полтора года назад предъявил их ФСБ, МВД, СК и прокуратуре. Странно, конечно, что уголовные дела еще не завели, но это другой вопрос. Готов представить наглядные доказательства своей правоты в суде по иску больницы
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