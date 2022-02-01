Врач отказался оформлять «мертвые души» в новосибирской больнице. Его сперва уволили, а после суда посадили работать в коридоре

Сотрудники больницы
«Фальсифицируй или увольняйся!»
Бывшего хирурга пашинской больницы Эльнура Гусейнова 25 марта 2021 приговорили к трем годам лишения свободы условно за махинации с «мертвыми душами». Он вносил в истории болезни пациентов заведомо ложные данные о том, что они проходили лечение в стационаре больницы, тем самым создавая видимость высокой эффективности своей работы. Это позитивно отражалось на его зарплате и финансировании больницы. Подобными фальсификациями он занимался как минимум 2,5 года: с января 2017 года по октябрь 2019 года, писал «Царьград».
Другой хирург больницы Юрий Зайко утверждает, что приговор Гусейнову принципиально ничего не изменил, сотрудников по-прежнему настойчиво просят продолжить фальсификацию для улучшения показателей.
— Любую травму, будь то укус собаки или кошки, нужно оформлять в стационар без реального пребывания в нем. Такое распоряжение руководства. Тех, кто отказывается следовать ему, ущемляют в трудовых правах. Я не стал в этом участвовать, сначала меня лишили дежурств. Я обратился в правоохранительные органы с заявлением о фактах фальсификаций, через две недели меня уволили, причем по статье: за невыход на работу, — рассказал НГС Юрий Зайко.
По словам хирурга, такая политика руководства изменила состав штата больницы: люди старой закалки ушли, им на смену пришли молодые специалисты, в том числе мигранты. Главным критерием теперь стали не профессиональные компетенции, а лояльность. Однако качественные показатели больницы при этом улучшились за счет приписок, что следует из позитивных отчетов и новогодних поздравлений коллективу.
— Вы бы легли на стол к хирургу, который только что закончил ординатуру? У нас в больнице ляжете, выбора особого нет. Потому что он готов заниматься приписками, за это таких и держат, — говорит Зайко.
Слова хирурга о масштабных фальсификациях подтверждает другой бывший сотрудник пашинской больницы.
— Я работал там с 2015-го по 2020 год, пока меня настойчиво не попросили подать заявление об увольнении по собственному желанию. Видимо, мешал, был неугоден. Дело в том, что я отказывался указывать в истории болезней пациентов, которые лечились дома, информацию о том, что они проходили стационарное лечение в больнице. Активно этого начали требовать в августе 2020 года, я сразу сказал: «я закон нарушать не буду», пришлось уволиться, в общем. Иначе бы уволили по статье. Сейчас я работаю в другой государственной больнице, попрошу не указывать мои данные, — рассказал НГС бывший сотрудник ГБУЗ НСО «ГБ
В больнице
По словам уволенного сотрудника, за лечение больного стационарно больница получает из бюджета в 10–15 раз больше, чем за тех, кто проходит лечение дома.
«Можешь работать уборщиком»
Из-за незаконного увольнения Юрий Зайко год был безработным. Действия руководства больницы он попытался оспорить в суде. Первая инстанция отказала в удовлетворении иска хирурга к работодателю. 30 декабря 2021 года областной суд Новосибирска встал на сторону Зайко.
— Признать незаконным приказ о признании рабочих дней Зайко с 07.12.2020 года по 19.01.2021 прогулами. Признать незаконным приказ о расторжении трудового договора с Зайко, — говорится в решении суда.
Облсуд постановил восстановить хирурга в должности, выплатить ему компенсацию утраченного заработка за время вынужденного прогула в 823 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в 15 тысяч рублей.
— Когда я вернулся после победы в суде, мне издевательским тоном сообщили, что свободна только вакансия уборщика. Однако видя, что я настроен серьезно и отступать не намерен, мне все-таки выделили должность хирурга и рабочее место: стол в коридоре больницы, — говорит Зайко.
Такое отношение со стороны работодателя хирург связывает с тем, что ранее он обратился в полицию и СК с заявлением о массовых фальсификациях историй болезней пациентов в больнице
В больнице
— За время работы Зайко проявил себя как сотрудник, халатно относящийся к своим должностным и функциональным обязанностям, пренебрегающий правилами внутреннего трудового распорядка, нарушающий санитарно-эпидемиологические требования, конфликтный, игнорирующий принципы этики и деонтологии медицинского работника, — заявили НГС в ГБУЗ
По поводу рабочего места Зайко в коридоре в больнице пояснили, что «для удобства сотрудников в непроходном холле рядом с отделом кадров оборудовано общее рабочее место с выходом в интернет.
— Согласно трудовому договору рабочим местом Зайко определено отделение без уточнения номера кабинета. О том, что он испытывает в связи с этим какие-либо неудобства, руководству ГБУЗ НСО «ГБ
Позиция больницы и правоохранителей
К своим заявлениям о фактах фальсификаций Юрий Зайко приложил реальные истории болезней пациентов, которые по факту не проходили лечение в стационаре, хотя по документам лежали в больнице.
Следственный комитет региона в ответе на запрос НГС сообщил, что обращение Зайко направили в полицию для проведения проверки.
В МВД Новосибирской области за год так и не определились, возбуждать уголовное дело или нет.
— Сообщаю, что 22 января 2021 года поступило заявление по факту противоправных действий со стороны руководителей одного из медицинских учреждений города Новосибирска. В связи с тем, что сроки, предусмотренные УПК РФ, истекли, а по материалу проверки необходимо провести комплекс дополнительных мероприятий, 14 августа вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Указанный материал проверки вместе с ходатайством об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела направлены в прокуратуру, — сообщили редакции в январе 2022 года.
В Минздраве Новосибирской области в ответ на запрос НГС сообщили, что за комментарием по существу следует обращаться непосредственно к руководству больницы.
— Министерство не является стороной трудового договора между ГБУЗ
Информацию о махинациях с медицинской документацией в больнице опровергают.
— По поводу заявления Зайко в правоохранительные органы о фальсификации медицинской документации в ГБУЗ НСО «ГБ
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