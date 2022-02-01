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Врач отказался оформлять «мертвые души» в новосибирской больнице. Его сперва уволили, а после суда посадили работать в коридоре

Как минимум два доктора ушли из Пашинской больницы из-за несогласия оформлять фиктивное лечение

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По словам ветерана труда Юрия Зайко, массовые фальсификации историй болезней пациентов в больнице <nobr class="_">№ 4</nobr> происходят около пяти лет. От несогласных участвовать в этом так или иначе избавляются. Хирург решился пойти против системы, для него это вылилось в год вынужденной безработицы

По словам ветерана труда Юрия Зайко, массовые фальсификации историй болезней пациентов в больнице № 4 происходят около пяти лет. От несогласных участвовать в этом так или иначе избавляются. Хирург решился пойти против системы, для него это вылилось в год вынужденной безработицы

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Сотрудники больницы № 4 микрорайона Пашино уже попадались на фальсификации истории болезней пациентов. Тех, кто лечился на дому, оформляли как стационарных больных: за счет этого учреждение получало дотации из бюджета. Одного из хирургов осудили за фальсификации в 2021 году, но, по словам двух сотрудников больницы, эта порочная практика не прекратилась. Отказавшиеся участвовать в мошенничестве столкнулись с проблемами на работе. Хуже всех пришлось ветерану труда, хирургу Юрию Зайко: он не побоялся публично обличить массовые фальсификации в больнице.

«Фальсифицируй или увольняйся!»

Бывшего хирурга пашинской больницы Эльнура Гусейнова 25 марта 2021 приговорили к трем годам лишения свободы условно за махинации с «мертвыми душами». Он вносил в истории болезни пациентов заведомо ложные данные о том, что они проходили лечение в стационаре больницы, тем самым создавая видимость высокой эффективности своей работы. Это позитивно отражалось на его зарплате и финансировании больницы. Подобными фальсификациями он занимался как минимум 2,5 года: с января 2017 года по октябрь 2019 года, писал «Царьград».

Другой хирург больницы Юрий Зайко утверждает, что приговор Гусейнову принципиально ничего не изменил, сотрудников по-прежнему настойчиво просят продолжить фальсификацию для улучшения показателей.

— Любую травму, будь то укус собаки или кошки, нужно оформлять в стационар без реального пребывания в нем. Такое распоряжение руководства. Тех, кто отказывается следовать ему, ущемляют в трудовых правах. Я не стал в этом участвовать, сначала меня лишили дежурств. Я обратился в правоохранительные органы с заявлением о фактах фальсификаций, через две недели меня уволили, причем по статье: за невыход на работу, — рассказал НГС Юрий Зайко.

По словам хирурга, такая политика руководства изменила состав штата больницы: люди старой закалки ушли, им на смену пришли молодые специалисты, в том числе мигранты. Главным критерием теперь стали не профессиональные компетенции, а лояльность. Однако качественные показатели больницы при этом улучшились за счет приписок, что следует из позитивных отчетов и новогодних поздравлений коллективу.

Поздравление сотрудников больницы с наступающим Новым годом

Поздравление сотрудников больницы с наступающим Новым годом

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— Вы бы легли на стол к хирургу, который только что закончил ординатуру? У нас в больнице ляжете, выбора особого нет. Потому что он готов заниматься приписками, за это таких и держат, — говорит Зайко.

Слова хирурга о масштабных фальсификациях подтверждает другой бывший сотрудник пашинской больницы.

— Я работал там с 2015-го по 2020 год, пока меня настойчиво не попросили подать заявление об увольнении по собственному желанию. Видимо, мешал, был неугоден. Дело в том, что я отказывался указывать в истории болезней пациентов, которые лечились дома, информацию о том, что они проходили стационарное лечение в больнице. Активно этого начали требовать в августе 2020 года, я сразу сказал: «я закон нарушать не буду», пришлось уволиться, в общем. Иначе бы уволили по статье. Сейчас я работаю в другой государственной больнице, попрошу не указывать мои данные, — рассказал НГС бывший сотрудник ГБУЗ НСО «ГБ № 4». — Кстати, я давал показания в Следственный комитет по поводу фальсификаций.

В больнице 4 категорически опровергают заявление этого источника НГС.

По словам уволенного сотрудника, за лечение больного стационарно больница получает из бюджета в 10–15 раз больше, чем за тех, кто проходит лечение дома.

«Можешь работать уборщиком»


Из-за незаконного увольнения Юрий Зайко год был безработным. Действия руководства больницы он попытался оспорить в суде. Первая инстанция отказала в удовлетворении иска хирурга к работодателю. 30 декабря 2021 года областной суд Новосибирска встал на сторону Зайко.

— Признать незаконным приказ о признании рабочих дней Зайко с 07.12.2020 года по 19.01.2021 прогулами. Признать незаконным приказ о расторжении трудового договора с Зайко, — говорится в решении суда.

Юрий Зайко — ветеран труда, в больнице <nobr class="_">№ 4</nobr> работал на полторы ставки: одна — хирургом, 0,5 — урологом

Юрий Зайко — ветеран труда, в больнице № 4 работал на полторы ставки: одна — хирургом, 0,5 — урологом

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Облсуд постановил восстановить хирурга в должности, выплатить ему компенсацию утраченного заработка за время вынужденного прогула в 823 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в 15 тысяч рублей.

— Когда я вернулся после победы в суде, мне издевательским тоном сообщили, что свободна только вакансия уборщика. Однако видя, что я настроен серьезно и отступать не намерен, мне все-таки выделили должность хирурга и рабочее место: стол в коридоре больницы, — говорит Зайко.

Такое отношение со стороны работодателя хирург связывает с тем, что ранее он обратился в полицию и СК с заявлением о массовых фальсификациях историй болезней пациентов в больнице № 4.

В больнице № 4 Юрия Зайко охарактеризовали как «специалиста, который не владеет функционалом медицинских информационных систем, необходимых для работы врача, и не желает их осваивать».

— За время работы Зайко проявил себя как сотрудник, халатно относящийся к своим должностным и функциональным обязанностям, пренебрегающий правилами внутреннего трудового распорядка, нарушающий санитарно-эпидемиологические требования, конфликтный, игнорирующий принципы этики и деонтологии медицинского работника, — заявили НГС в ГБУЗ № 4.

По поводу рабочего места Зайко в коридоре в больнице пояснили, что «для удобства сотрудников в непроходном холле рядом с отделом кадров оборудовано общее рабочее место с выходом в интернет.

— Согласно трудовому договору рабочим местом Зайко определено отделение без уточнения номера кабинета. О том, что он испытывает в связи с этим какие-либо неудобства, руководству ГБУЗ НСО «ГБ № 4» не сообщалось, — добавили в больнице. — Сейчас компьютер переместили в отдельный кабинет.

Позиция больницы и правоохранителей


К своим заявлениям о фактах фальсификаций Юрий Зайко приложил реальные истории болезней пациентов, которые по факту не проходили лечение в стационаре, хотя по документам лежали в больнице.

Следственный комитет региона в ответе на запрос НГС сообщил, что обращение Зайко направили в полицию для проведения проверки.

В МВД Новосибирской области за год так и не определились, возбуждать уголовное дело или нет.

— Сообщаю, что 22 января 2021 года поступило заявление по факту противоправных действий со стороны руководителей одного из медицинских учреждений города Новосибирска. В связи с тем, что сроки, предусмотренные УПК РФ, истекли, а по материалу проверки необходимо провести комплекс дополнительных мероприятий, 14 августа вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Указанный материал проверки вместе с ходатайством об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела направлены в прокуратуру, — сообщили редакции в январе 2022 года.

В Минздраве Новосибирской области в ответ на запрос НГС сообщили, что за комментарием по существу следует обращаться непосредственно к руководству больницы.

— Министерство не является стороной трудового договора между ГБУЗ № 4 и его сотрудниками. ГБУЗ является самостоятельным действующим субъектом, руководитель которого является единственным исполнительным органом учреждения, — ответил НГС министр здравоохранения НСО Константин Хальзов. Вероятно, этот комментарий относится лишь к трудовому спору больницы с Зайко. Вопросы, которые касались фальсификаций документов, внутренних проверок в связи с заявлениями хирурга, Минздрав оставил без ответа.

Информацию о махинациях с медицинской документацией в больнице опровергают.

— По поводу заявления Зайко в правоохранительные органы о фальсификации медицинской документации в ГБУЗ НСО «ГБ № 4» в материалах гражданского дела имеется постановление, которым отказано в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия нарушений, — говорится в ответе больницы на запрос НГС.

Ранее НГС рассказывал историю массажиста новосибирской поликлиники № 22 Николая Заславского, который месяц отработал фельдшером по приказу начальства. Его принудительно временно перевели на новую должность после коронавирусного скандала: медработник заявил о случаях заражения в поликлинике, а также рассказал о реакции начальства на происходящее. После этого, по словам массажиста, руководство обвинило его в саботаже, а 6 мая ему вручили приказ о временном переводе.

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