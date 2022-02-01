Врач отказался оформлять «мертвые души» в новосибирской больнице. Его сперва уволили, а после суда посадили работать в коридоре

«Фальсифицируй или увольняйся!»

Бывшего хирурга пашинской больницы Эльнура Гусейнова 25 марта 2021 приговорили к трем годам лишения свободы условно за махинации с «мертвыми душами». Он вносил в истории болезни пациентов заведомо ложные данные о том, что они проходили лечение в стационаре больницы, тем самым создавая видимость высокой эффективности своей работы. Это позитивно отражалось на его зарплате и финансировании больницы. Подобными фальсификациями он занимался как минимум 2,5 года: с января 2017 года по октябрь 2019 года, писал «Царьград».



Другой хирург больницы Юрий Зайко утверждает, что приговор Гусейнову принципиально ничего не изменил, сотрудников по-прежнему настойчиво просят продолжить фальсификацию для улучшения показателей.



— Любую травму, будь то укус собаки или кошки, нужно оформлять в стационар без реального пребывания в нем. Такое распоряжение руководства. Тех, кто отказывается следовать ему, ущемляют в трудовых правах. Я не стал в этом участвовать, сначала меня лишили дежурств. Я обратился в правоохранительные органы с заявлением о фактах фальсификаций, через две недели меня уволили, причем по статье: за невыход на работу, — рассказал НГС Юрий Зайко.