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Пострадавших от взрыва на складе в Купино выписали из больниц

Они находились там с 20 января

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Изначально двое пострадавших были в состоянии средней степени тяжести в отделении хирургии. Один — в тяжелом состоянии — в реанимации

Изначально двое пострадавших были в состоянии средней степени тяжести в отделении хирургии. Один — в тяжелом состоянии — в реанимации

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Пострадавших от взрыва в Купино выписали из больниц — об этом журналисту НГС рассказали в Минздраве Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что двое пациентов, которые были в районной больнице в Купино, выписаны ранее, а третьего из областной больницы в Новосибирске выписали сегодня. Он находился там с 23 января.

В начале недели журналист НГС узнавал в пресс-службе областной больницы о том, как себя чувствует пациент. Уже в понедельник врачи отмечали положительную динамику заживления.

Напомним, что сам взрыв на складе готовой продукции ООО «Купинское мороженое» произошел 20 января. Три человека пострадали.

Ранее мы рассказывали о том, что следком завел уголовное дело после взрыва на складе мороженого в Купино.

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КупиноМинздраввзрывврачиобластная больница
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