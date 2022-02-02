Пострадавших от взрыва на складе в Купино выписали из больниц

Пострадавших от взрыва в Купино выписали из больниц — об этом журналисту НГС рассказали в Минздраве Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что двое пациентов, которые были в районной больнице в Купино, выписаны ранее, а третьего из областной больницы в Новосибирске выписали сегодня. Он находился там с 23 января.
В начале недели журналист НГС узнавал в пресс-службе областной больницы о том, как себя чувствует пациент. Уже в понедельник врачи отмечали положительную динамику заживления.
Напомним, что сам взрыв на складе готовой продукции ООО «Купинское мороженое» произошел 20 января. Три человека пострадали.
Ранее мы рассказывали о том, что следком завел уголовное дело после взрыва на складе мороженого в Купино.