Пострадавших от взрыва на складе в Купино выписали из больниц

Пострадавших от взрыва в Купино выписали из больниц — об этом журналисту НГС рассказали в Минздраве Новосибирской области.



В ведомстве уточнили, что двое пациентов, которые были в районной больнице в Купино, выписаны ранее, а третьего из областной больницы в Новосибирске выписали сегодня. Он находился там с 23 января.

В начале недели журналист НГС узнавал в пресс-службе областной больницы о том, как себя чувствует пациент. Уже в понедельник врачи отмечали положительную динамику заживления.

Напомним, что сам взрыв на складе готовой продукции ООО «Купинское мороженое» произошел 20 января. Три человека пострадали.