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Пострадавшего от взрыва в Купино перевезли на вертолете в Новосибирск

Еще двое пострадавших находятся в районной больнице

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Изначально двое пострадавших были в состоянии средней степени тяжести, в отделении хирургии. Один — в тяжелом состоянии, в реанимации

Изначально двое пострадавших были в состоянии средней степени тяжести, в отделении хирургии. Один — в тяжелом состоянии, в реанимации

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Минздрав Новосибирской области рассказал, в каком состоянии находятся пострадавшие от взрыва в Купино: одного пациента перевезли на вертолете в Новосибирск.

Взрыв произошел 20 января на складе готовой продукции ООО «Купинское мороженое». Три человека пострадали и в среднем и тяжелом состоянии были доставлены в центральную районную больницу.

— Вчера вертолетом санитарной авиации одного пациента из Купино доставили в областную больницу. Он находится в реанимации ожогового центра, получает всю необходимую медицинскую помощь. Двое по-прежнему остаются в отделении хирургии Купинской ЦРБ, — рассказали журналисту НГС в региональном Минздраве.

В областной больнице журналисту НГС уточнили, что пациент находится в реанимации — стабильно тяжелый.

Ранее мы рассказывали, что после взрыва на складе мороженого в Купино следком завел уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда.

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