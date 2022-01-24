Пострадавшего от взрыва в Купино перевезли на вертолете в Новосибирск

Минздрав Новосибирской области рассказал, в каком состоянии находятся пострадавшие от взрыва в Купино: одного пациента перевезли на вертолете в Новосибирск.
Взрыв произошел 20 января на складе готовой продукции ООО «Купинское мороженое». Три человека пострадали и в среднем и тяжелом состоянии были доставлены в центральную районную больницу.
— Вчера вертолетом санитарной авиации одного пациента из Купино доставили в областную больницу. Он находится в реанимации ожогового центра, получает всю необходимую медицинскую помощь. Двое по-прежнему остаются в отделении хирургии Купинской ЦРБ, — рассказали журналисту НГС в региональном Минздраве.
В областной больнице журналисту НГС уточнили, что пациент находится в реанимации — стабильно тяжелый.
Ранее мы рассказывали, что после взрыва на складе мороженого в Купино следком завел уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда.