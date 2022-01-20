На молочном заводе в Купино произошел взрыв — три человека пострадали. Фото с места

В четверг, 20 января, в Новосибирской области на молочном заводе в Купино случился взрыв.
— В Купино произошел хлопок испарителя охладительной системы (холодильного оборудования). Трое пострадавших. Выехал прокурор района. Проверяем охрану труда, — сообщили в ведомстве.
По телефону, указанному на сайте Купинского молочного комбината, корреспонденту НГС ответили, что пока никаких комментариев на эту тему не дают. Официальные представители комбината сообщили НГС, что смогут что-то рассказать только завтра, после выяснения ситуации.
На момент публикации новости информации о происшествии от МЧС не поступало.
Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности на молочном заводе компании «Сибирские продукты» в рабочем поселке Маслянино, где в конце мая взорвался паровой котел.