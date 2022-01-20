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СрочноВзрыв на заводе в Купино. Фото с места
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На молочном заводе в Купино произошел взрыв — три человека пострадали. Фото с места

Прокуратура проводит проверку

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Источник взрыва — холодильное оборудование

Источник взрыва — холодильное оборудование

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В четверг, 20 января, в Новосибирской области на молочном заводе в Купино случился взрыв.

— В Купино произошел хлопок испарителя охладительной системы (холодильного оборудования). Трое пострадавших. Выехал прокурор района. Проверяем охрану труда, — сообщили в ведомстве.

Произошел хлопок в холодильном оборудовании

Произошел хлопок в холодильном оборудовании

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По телефону, указанному на сайте Купинского молочного комбината, корреспонденту НГС ответили, что пока никаких комментариев на эту тему не дают. Официальные представители комбината сообщили НГС, что смогут что-то рассказать только завтра, после выяснения ситуации.

На момент публикации новости информации о происшествии от МЧС не поступало.

Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности на молочном заводе компании «Сибирские продукты» в рабочем поселке Маслянино, где в конце мая взорвался паровой котел.

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Купиновзрывхлопок
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