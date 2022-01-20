Следком завел уголовное дело после взрыва на складе мороженого в Купино

Карасукский межрайонный следственный отдел СУ СК России по НСО возбудил уголовное дело после взрыва на складе с мороженым в Купино. Ведомство сообщает, что там произошла разгерметизация холодильного оборудования.
Дело возбудили по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. — Прим. ред.).
— По данным следствия, 20 января в дневное время в складском помещении мороженого цеха на территории Купинского молочного комбината на улице Элеваторской, 54 в городе Купино Новосибирской области во время производства ремонтных работ морозильной установки произошла разгерметизация холодильного устройства. В результате происшествия пострадали трое работников, — пояснили в ведомстве.
Сейчас, сообщает СК, мужчины находятся в медицинском учреждении. Расследование дела продолжается.
После этого инцидента прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране труда.
НГС вел онлайн, в котором собрал все подробности произошедшего.