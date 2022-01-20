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Следком завел уголовное дело после взрыва на складе мороженого в Купино

По информации ведомства, произошла разгерметизация холодильного оборудования

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Возбуждено дело о нарушении требований охраны труда

Возбуждено дело о нарушении требований охраны труда

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Карасукский межрайонный следственный отдел СУ СК России по НСО возбудил уголовное дело после взрыва на складе с мороженым в Купино. Ведомство сообщает, что там произошла разгерметизация холодильного оборудования.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. — Прим. ред.).

— По данным следствия, 20 января в дневное время в складском помещении мороженого цеха на территории Купинского молочного комбината на улице Элеваторской, 54 в городе Купино Новосибирской области во время производства ремонтных работ морозильной установки произошла разгерметизация холодильного устройства. В результате происшествия пострадали трое работников, — пояснили в ведомстве.

Сейчас, сообщает СК, мужчины находятся в медицинском учреждении. Расследование дела продолжается.

После этого инцидента прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране труда.

НГС вел онлайн, в котором собрал все подробности произошедшего.

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КупиноСКвзрыв
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