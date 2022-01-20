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СрочноВзрыв на молокозаводе в Купино: онлайн
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Подробности взрыва в Купино: хлопок произошел на складе мороженого во время ремонта

Один пострадавший находится в реанимации

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Прокуратура организовала проверку в связи с хлопком на складе готовой продукции в Купино. В ведомстве уточнили, что на складе готовой продукции ООО «Купинское мороженное» сотрудники ООО «Молочный комбинат Купинский» проводили ремонт — взорвался испаритель охладительной системы.

— В результате пострадали трое работников общества, которые госпитализированы. Один человек в настоящее время находится в реанимационном отделении ГБУЗ «Купинская ЦРБ». В результате происшествия частично обрушились стены, выполненные из «сэндвич панелей».

На место происшествия также выехал и. о. прокурора Купинского района. Прокуратура тем временем проверяет в деятельности ООО «Купинское мороженное» и «Молочный комбинат Купинский» исполнение законодательства об охране труда.

Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности на молочном заводе компании «Сибирские продукты» в рабочем поселке Маслянино, где в конце мая взорвался паровой котел.

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Купиновзрывсклад мороженого
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