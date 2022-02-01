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«В 5 раз легче взрослой»: вакцину от ковида поставили 200 новосибирским подросткам

Вакцина «Спутник М» показана детям с 12 лет

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С 15 лет подростки могут самостоятельно принять решение о вакцинации

С 15 лет подростки могут самостоятельно принять решение о вакцинации

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В Новосибирской области началась вакцинация подростков от коронавируса. На сегодня привились уже 200 человек. Облегченная вакцина «Спутник М» поступила в регион на прошлой неделе. Журналисты НГС побывали на вакцинации в детской поликлинике № 14 на Демакова, 2.

— На прошлой неделе поступила «Гам-КОВИД-Вак-М». Это вакцина для подростков 12–17 лет. Она поступила в 30 медицинских организаций Новосибирской области, 19 из них — в Новосибирске и 11 — в области, — рассказала замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.

Подростки от 12 до 15 лет могут вакцинироваться после заявления родителей, дети от 15 лет могут написать информированное согласие сами.

Всего в регион поступило 1440 доз, это «пробная» партия, отметила Лада Шалыгина. Когда будет следующий транш — неизвестно. «Спутник М», как и «Спутник V», ставят в два приема с разницей в 21 день.

— Исключение в том, что она в 5 раз легче взрослой, поэтому и рекомендуется детям. Осложнений пока не зафиксировано, — добавила замминистра.

Подростковая вакцина состоит из двух компонентов, как и взрослая

Подростковая вакцина состоит из двух компонентов, как и взрослая

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Уже вакцинировались более 200 человек

Уже вакцинировались более 200 человек

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На территории области у детей не зафиксировано осложнений после вакцины

На территории области у детей не зафиксировано осложнений после вакцины

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Всего в регион поступило 1440 доз препарата. Их направили в 19 городских и 11 областных больниц

Всего в регион поступило 1440 доз препарата. Их направили в 19 городских и 11 областных больниц

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В середине января в новосибирских школах начали собирать списки желающих привиться, а родителям в чатах рассылать инструкцию к препарату для ознакомления. Здесь мы разбирали противопоказания и возможные побочные эффекты вакцины.

СЮЖЕТ

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Прививки — один из самых надежных способов избежать серьезных заболеваний и последствий от них. Однако многие отказываются от вакцинации из-за побочных эффектов. При этом информация о таких «побочках» зачастую преувеличена и не подкреплена научными исследованиями. Недавно об этом выпустил лекцию известный вирусолог Сергей Нетесов: в видеоролике он разобрал основные мифы о вакцинации.

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