«В 5 раз легче взрослой»: вакцину от ковида поставили 200 новосибирским подросткам

В Новосибирской области началась вакцинация подростков от коронавируса. На сегодня привились уже 200 человек. Облегченная вакцина «Спутник М» поступила в регион на прошлой неделе. Журналисты НГС побывали на вакцинации в детской поликлинике № 14 на Демакова, 2.

— На прошлой неделе поступила «Гам-КОВИД-Вак-М». Это вакцина для подростков 12–17 лет. Она поступила в 30 медицинских организаций Новосибирской области, 19 из них — в Новосибирске и 11 — в области, — рассказала замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.