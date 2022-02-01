«В 5 раз легче взрослой»: вакцину от ковида поставили 200 новосибирским подросткам

В Новосибирской области началась вакцинация подростков от коронавируса. На сегодня привились уже 200 человек. Облегченная вакцина «Спутник М» поступила в регион на прошлой неделе. Журналисты НГС побывали на вакцинации в детской поликлинике
— На прошлой неделе поступила «Гам-КОВИД-Вак-М». Это вакцина для подростков 12–17 лет. Она поступила в 30 медицинских организаций Новосибирской области, 19 из них — в Новосибирске и 11 — в области, — рассказала замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.
Подростки от 12 до 15 лет могут вакцинироваться после заявления родителей, дети от 15 лет могут написать информированное согласие сами.
Всего в регион поступило 1440 доз, это «пробная» партия, отметила Лада Шалыгина. Когда будет следующий транш — неизвестно. «Спутник М», как и «Спутник V», ставят в два приема с разницей в 21 день.
— Исключение в том, что она в 5 раз легче взрослой, поэтому и рекомендуется детям. Осложнений пока не зафиксировано, — добавила замминистра.
В середине января в новосибирских школах начали собирать списки желающих привиться, а родителям в чатах рассылать инструкцию к препарату для ознакомления. Здесь мы разбирали противопоказания и возможные побочные эффекты вакцины.
Прививки — один из самых надежных способов избежать серьезных заболеваний и последствий от них. Однако многие отказываются от вакцинации из-за побочных эффектов. При этом информация о таких «побочках» зачастую преувеличена и не подкреплена научными исследованиями. Недавно об этом выпустил лекцию известный вирусолог Сергей Нетесов: в видеоролике он разобрал основные мифы о вакцинации.