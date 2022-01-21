Новосибирские школы собирают списки детей на вакцинацию против ковида. Вакцина «Спутник М» уже поступила?

В школах Новосибирска начинают собирать списки желающих привиться, сообщили НГС читатели, чьи дети учатся в разных школах города. Им в учреждениях сообщают о поступлении вакцины для детей
В нескольких опрошенных журналистом НГС школах эта информация не подтвердилась, а в гимназии
— Уважаемые родители! В поликлинику
Эту информацию журналисту НГС подтвердил и другой источник в гимназии.
Журналист НГС неоднократно запрашивал информацию о поступлении вакцины
Ранее мы рассказывали о том, что эксперты считают, что пятая волна ковида, вызванная омикроном, увеличит число госпитализаций среди детей.
В вашем образовательном учреждении тоже собирают списки? Ваш ребенок уже вакцинировался? Сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: