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Новосибирские школы собирают списки детей на вакцинацию против ковида. Вакцина «Спутник М» уже поступила?

В школах начинают собирать списки учащихся, которые хотят привиться

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С появлением дельты дети стали болеть коронавирусом тяжелее, с симптомами, а омикрон переносится детьми еще тяжелее

С появлением дельты дети стали болеть коронавирусом тяжелее, с симптомами, а омикрон переносится детьми еще тяжелее

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В школах Новосибирска начинают собирать списки желающих привиться, сообщили НГС читатели, чьи дети учатся в разных школах города. Им в учреждениях сообщают о поступлении вакцины для детей «Спутник М». В региональном Минздраве эту информацию НГС пока опровергают.

В нескольких опрошенных журналистом НГС школах эта информация не подтвердилась, а в гимназии № 7 «Сибирская» это действительно делают. Один из родителей, пожелавший оставаться анонимным, переслал сообщение классного руководителя, подписанное директором учреждения:

— Уважаемые родители! В поликлинику № 22 поступила вакцина от COVID-19 для детей с 12 лет. Просим вас, изучив информацию о данной вакцине, написать классному руководителю о вашем согласии или несогласии на постановку данной прививки.

Эту информацию журналисту НГС подтвердил и другой источник в гимназии.

Журналист НГС неоднократно запрашивал информацию о поступлении вакцины «Спутник М» в регион у Минздрава Новосибирской области. В ведомстве отвечали, что сроки и объемы поставок вакцин в регионы определяет Минздрав РФ, поэтому конкретной даты назвать не могут. Сегодня в Минздраве ответили, что эта вакцина еще не поступила.

Ранее мы рассказывали о том, что эксперты считают, что пятая волна ковида, вызванная омикроном, увеличит число госпитализаций среди детей.

СЮЖЕТ

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В вашем образовательном учреждении тоже собирают списки? Ваш ребенок уже вакцинировался? Сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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