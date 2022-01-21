Новосибирские школы собирают списки детей на вакцинацию против ковида. Вакцина «Спутник М» уже поступила?

В школах Новосибирска начинают собирать списки желающих привиться, сообщили НГС читатели, чьи дети учатся в разных школах города. Им в учреждениях сообщают о поступлении вакцины для детей «Спутник М». В региональном Минздраве эту информацию НГС пока опровергают.



В нескольких опрошенных журналистом НГС школах эта информация не подтвердилась, а в гимназии № 7 «Сибирская» это действительно делают. Один из родителей, пожелавший оставаться анонимным, переслал сообщение классного руководителя, подписанное директором учреждения: