«Вероятно увеличение госпитализаций детей»: вирусологи ждут пятую волну ковида в Новосибирске в конце января

Вирусологи прогнозируют появление пятой волны коронавируса в Новосибирске в конце января — начале февраля. Этому будут способствовать и прошедшие новогодние каникулы, и распространение «омикрона» по России.
— Судя по косвенным данным, «омикрон» распространился в России уже до 20% в некоторых регионах. Но массового распространения пока не получил. А это означает, что новая, вызванная им волна еще впереди. Некоторые эпидемиологи (и я в том числе) ожидают его массового прихода в конце января — феврале, — рассказал журналисту НГС вирусолог Сергей Нетёсов.
Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев также считает, что ожидать активного и быстрого распространения «омикрона» можно в первой половине января — с очень быстрым увеличением новых случаев заболеваемости независимо от того, вакцинирован человек или нет.
— Предварительно можно говорить о том, что такого уровня госпитализаций и тяжести заболевания, которые мы наблюдали в третью и четвертую волны с «дельтой», мы не увидим в России. Сейчас появляется всё больше данных об относительной мягкости «омикрона» — это связано в том числе с изменившимися свойствами вируса: он стал более заразным, лучше уклоняется от защиты антител, — поясняет Александр Соловьев.
Но при этом, подчеркивает Александр Соловьев, лабораторные и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что в меньшей степени он повреждает легкие и приводит к развитию дыхательной недостаточности. Соответственно, меньшее количество пациентов нуждается в кислородной поддержке.
— Люди, у которых есть антитела, как после болезни, так и вакцинальные, будут легче переносить заболеваемость. Но будет увеличена нагрузка на первичное звено медицины: поликлиники, скорую помощь — это неизбежно. Пики нагрузки на здравоохранение можно ожидать начиная со второй половины января, в феврале и, возможно, в начале марта. Вероятно увеличение госпитализаций детей, которые менее защищены. При этом может быть быстрое достижение плато — через 4–6 недель после резкого подъема заболеваемости, — подытожил эксперт.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области 25% ковидных коек остаются свободными, а из-за стабилизации ситуации в городе закрыли еще один инфекционный госпиталь.