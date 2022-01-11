«Вероятно увеличение госпитализаций детей»: вирусологи ждут пятую волну ковида в Новосибирске в конце января

Вирусологи прогнозируют появление пятой волны коронавируса в Новосибирске в конце января — начале февраля. Этому будут способствовать и прошедшие новогодние каникулы, и распространение «омикрона» по России.

— Судя по косвенным данным, «омикрон» распространился в России уже до 20% в некоторых регионах. Но массового распространения пока не получил. А это означает, что новая, вызванная им волна еще впереди. Некоторые эпидемиологи (и я в том числе) ожидают его массового прихода в конце января — феврале, — рассказал журналисту НГС вирусолог Сергей Нетёсов.